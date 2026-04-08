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Le nuove previsioni sui mercati finanziari con la tregua in Iran

Tommaso Scarpellini

8 Aprile 2026 - 16:31

La tregua ribalta le attese sui mercati: scende il petrolio, rimbalza il tech e cambia la lettura macro. Ma il rischio non è affatto scomparso.

Le nuove previsioni sui mercati finanziari con la tregua in Iran

C’è un momento in cui il mercato smette di seguire la paura narrativa e torna a prezzare la realtà. Ed è proprio in quel momento che chi investe senza capire il meccanismo rischia di trovarsi dalla parte sbagliata del trade. La tregua di due settimane ha cambiato più cose di quanto sembri, e la vera lettura non è quella più immediata.

Nelle ore in cui la retorica politica sembrava spingere verso uno scenario estremo, con Donald Trump che evocava addirittura la possibilità che “un’intera civiltà morirà stanotte”, la reazione dei mercati non è stata coerente con una piena aspettativa di catastrofe sistemica. Questo è il primo punto che conta davvero. Se gli operatori avessero ritenuto probabile un’escalation immediata e incontrollata, avremmo osservato un repricing molto più violento degli asset di rischio, una corsa più marcata verso i beni rifugio e soprattutto una fiammata ulteriore del petrolio tale da incorporare un premio geopolitico molto più persistente.

Invece, pur in presenza di una tensione elevatissima, i mercati hanno lasciato aperto uno spazio interpretativo diverso. Ed è qui che entrano in gioco le dichiarazioni successive di JD Vance, secondo cui gli obiettivi militari statunitensi sarebbero stati raggiunti e la guerra si sarebbe potuta concludere a breve. A posteriori, quelle parole hanno assunto un valore fondamentale, perché hanno suggerito che la fase più acuta dello shock potesse essere seguita non da un allargamento del conflitto, bensì da una finestra di raffreddamento. [...]

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