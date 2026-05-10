Le mamme dei 3 uomini più ricchi del mondo hanno questo in comune

Nel giorno in cui celebriamo le mamme, con la festa a loro dedicata, è interessante scoprire cos’abbiano avuto in comune le madri di alcuni dei personaggi più ricchi e di successo del mondo.

Nello specifico, le madri di Elon Musk, CEO di SpaceX, Larry Page e Sergey Brin, co-fondatori di Google, hanno tre caratteristiche in comune, che vale la pena analizzare. Una sorta di fil rouge che le accomuna, e che ci aiuta anche a capire i “dietro le quinte” delle storie di questi imprenditori del settore tecnologico.

Hanno incoraggiato autonomia e curiosità

Nessuna educazione iperprotettiva: le loro madri hanno favorito indipendenza, curiosità e problem solving.

La madre di Elon Musk, Maye Haldeman Musk, ha raccontato spesso di aver lasciato grande indipendenza ai figli, spingendoli a risolvere i problemi da soli.

Lo stesso vale per Eugenia Brin, madre di Sergey Brin, che era una scienziata presso il Goddard Space Flight Center della NASA e lo ha cresciuto in un ambiente molto orientato allo studio e alla matematica.

Così come la madre di Larry Page, Gloria Page, che lavorava nell’ambito informatico; quindi in casa si respiravano tecnologia e ricerca.

Ambiente familiare ricco di libri e di studio

Quasi tutti sono cresciuti in case dove si parlava di scienza, dove c’erano libri e computer, e, soprattutto, con genitori che ricoprivano ruoli tecnici o accademici. Questo è particolarmente evidente per Page e Brin, figli rispettivamente di una docente di programmazione informatica e di una scienziata.

In comune c’era quindi un background che lasciava spazio all’esplorazione intellettuale. Page era circondato da computer già da bambino, ed è cresciuto in un ambiente pieno di riviste scientifiche e tecnologia. Brin sviluppò presto interesse per la matematica e l’informatica. Infine, Musk trascorreva intere giornate leggendo libri di scienza e fantascienza ed enciclopedie.

Le madri avevano forte personalità e carriere proprie

Le mamme dei miliardari non hanno vissuto solo attraverso i figli: avevano ambizioni e identità professionali proprie.

Maye Musk ha costruito una carriera internazionale come modella e nutrizionista. Ha portato avanti la sua attività professionale per decenni, anche in periodi di forte instabilità personale ed economica, diventando un esempio di autonomia lavorativa e reinvenzione continua, spesso da madre single.

Le madri di Page e Brin erano entrambe fortemente inserite in contesti accademici e tecnici. Gloria Page era docente di programmazione informatica e ha contribuito a creare un ambiente familiare in cui la tecnologia era parte della quotidianità, non un’eccezione. Eugenia Brin, invece, lavorava nel campo della matematica applicata e della ricerca scientifica.

Di certo non esiste una formula matematica valida indefinitamente per crescere un futuro miliardario, ma le storie delle madri di Musk, Page e Brin mostrano alcuni elementi ricorrenti. In tutti i casi emerge una figura materna non marginale, ma attiva sul piano professionale, con percorsi autonomi che hanno contribuito a definire un modello educativo basato sull’indipendenza e sulla valorizzazione della curiosità intellettuale e della conoscenza.

Più che il controllo, a fare la differenza sembra essere stata la capacità di incoraggiare curiosità e autonomia fin dall’infanzia.