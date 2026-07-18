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Le 5 migliori app per traduzione (anche simultanea) per smartphone e PC

Pasquale Conte

18 Luglio 2026 - 17:12

Sei alla ricerca di un’app che ti possa tradurre in tempo reale testi, conversazioni, documenti e tanto altro su smartphone? Ecco le 5 da provare ora.

Le 5 migliori app per traduzione (anche simultanea) per smartphone e PC
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Negli ultimi anni, le varie app di traduzione in tempo reale hanno fatto passi da gigante. Da semplici dizionari digitali a veri e propri assistenti capaci di capire il contesto, il tono e le espressioni tramite l’intelligenza artificiale generativa. Così che viaggiare o lavorare con clienti stranieri diventi più semplice che mai.

Grazie alla traduzione simultanea, le applicazioni riescono a tradurre le conversazioni direttamente dalle cuffie o dallo smartphone, senza bisogno di interpreti. Non tutte le app nascono però con lo stesso scopo. Alcune puntano sulla quantità di lingue supportate e sull’essere gratuite, altre sulla precisione delle traduzioni.

In questa guida, abbiamo selezionato per te cinque app disponibili su App Store per iPhone e sul Play Store per Android da provare subito. Ecco le loro funzionalità, gli eventuali costi, l’usabilità e le lingue supportate, così da capire quella che fa al caso tuo.

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1. Google Traduttore

Google Traduttore rimane il punto di riferimento per chi è alla ricerca di un’app gratuita e versatile per la traduzione. Disponibile per Android e per iOS, quest’app dà la possibilità di tradurre testo digitato in oltre 100 lingue, di scattare foto per tradurre cartelli e menu tramite fotocamera, di usare la scrittura a mano libera e di scaricare pacchetti linguistici per l’uso offline.

Google Traduttore Google Traduttore La schermata principale

La funzione Conversazioni consente di tradurre uno scambio bilingue quasi in tempo reale, mentre con la modalità Trascrizione è possibile usufruire di una traduzione ininterrotta di un discorso parlato. Google ha esteso la traduzione vocale a qualsiasi cuffia, che sia cablata o wireless, purché sia collegata a uno smartphone Android per poter sfruttare i modelli Gemini. Il rollout su iOS è ancora in corso.

Parlando di usabilità, l’interfaccia è molto semplice e si può cambiare lingua con un tocco. Anche la sincronizzazione delle frasi preferite tra i vari dispositivi è immediata. Si tratta di un servizio gratuito, senza né abbonamenti né limiti di caratteri per l’uso personale.

Se sei una persona che viaggia, studia o semplicemente è alla ricerca di un traduttore generico e affidabile senza spendere nulla, Google Traduttore è la scelta migliore.

2. DeepL

DeepL è una delle app più indicate per la traduzione, soprattutto per le lingue europee. Grazie al motore di traduzione neurale, i testi vengono convertiti in maniera naturale e contestualizzata, mantenendo il tono e il registro dell’originale. Disponibile come app mobile, desktop ed estensione dei browser, supporta oltre 30 lingue principali e più di 1.000 combinazioni possibili.

DeepL DeepL La schermata principale

Ci sono pulsanti per la traduzione di documenti Word, PDF e PowerPoint mantenendo la stessa formattazione, oltre a integrare DeepL Write per migliorare lo stile dei testi già scritti (anche in italiano).

La versione gratuita ha un tetto di circa 50.000 caratteri al mese e un solo documento traducibile. Superato questo limite, bisogna passare a un piano Pro con costi a partire da 7,49 euro al mese per l’Individual con fatturazione annuale. Ci sono anche i piani Team e Business pensati per le aziende, con memoria di traduzione e glossari condivisi.

Parecchio apprezzata DeepL Voice, una funzionalità di traduzione vocale di conversazioni e riunioni, acquistabile a parte come componente aggiuntivo. DeepL è una scelta vincente per chi lavora spesso con l’inglese, il tedesco, il francese o lo spagnolo e necessita di testi professionali e senza errori.

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3. Microsoft Translator

Microsoft Translator è l’app gratuita di Microsoft per la traduzione di testo, voce e immagini in oltre 100 lingue. Disponibile su Android, iOS e su desktop, gode della piena integrazione con prodotti ufficiali come il pacchetto Office, Bing e Skype. Le funzioni principali comprendono la traduzione del testo online e offline, quella tramite fotocamera e quella vocale in tempo reale con visualizzazione a schermo diviso.

Microsoft Translator Microsoft Translator La schermata principale

Di recente è stata rimossa la funzione di conversazione multidispositivo, che permetteva a più partecipanti collegati da telefoni diversi di seguire una conversazione tradotta in tempo reale. L’app è completamente gratuita e non richiede alcun abbonamento.

Tutte le funzionalità di base, comprese quelle vocali, sono incluse senza costi extra. L’interfaccia è molto pulita e intuitiva, anche se alcune recensioni segnalano occasionali rallentamenti nel riconoscimento tramite fotocamera. Microsoft Translator è un’app indicata in particolare per chi già lavora nell’ecosistema Microsoft e cerca un traduttore che sia affidabile e integrato.

4. Traduci di Apple

Traduci è l’app nativa di Apple già preinstallata su tutti i dispositivi dell’ecosistema. E quindi iPhone, iPad e Mac. Supporta la traduzione testuale e vocale in più di venti lingue con una modalità Conversazione studiata per il dialogo faccia a faccia e una modalità completamente offline che elabora le traduzioni sul dispositivo, per garantire la massima privacy anche senza connessione a internet.

Traduci di Apple Traduci di Apple La schermata principale

Il vero punto di forza del software è però l’integrazione con Traduzione in tempo reale sugli AirPods. Grazie ad Apple Intelligence, gli AirPods 4 con cancellazione attiva del rumore, gli AirPods Pro 2 e 3 e gli AirPods Max 2 abbinati a un iPhone compatibile traducono automaticamente ciò che dice l’interlocutore direttamente in cuffia. La propria voce viene intanto tradotta per l’altra persona. Inizialmente limitata ad alcuni mercati, questa feature è stata estesa anche all’Unione Europea.

Per chi già è all’interno dell’ecosistema Apple, l’usabilità dell’applicazione è eccellente. C’è infatti l’avvio rapido dal Centro di Controllo o tramite Siri, senza spendere alcun costo aggiuntivo e senza la necessità di effettuare acquisti in-app.

Il vero limite è la disponibilità solo su hardware Apple e con un numero di lingue supportate più contenuto rispetto a Google o Microsoft. Per gli utenti Android, dunque, non è possibile scaricare o utilizzare l’app. Si tratta della scelta migliore per chi possiede iPhone e AirPods e vuole godere di una traduzione simultanea durante viaggi o incontri di persona.

5. iTranslate

iTranslate è una delle app di traduzione più longeve e conosciute, disponibile per Android, iOS, iPadOS e Apple Watch. Il software supporta oltre 100 lingue e dialetti per la traduzione testuale, un dizionario integrato con sinonimi e coniugazioni verbali, una funzione Frasario con frasi predefinite pensate per i viaggiatori e molto altro.

iTranslate iTranslate La schermata principale

Con la versione gratuita è possibile godere di molte funzioni di base come la traduzione di testo e alcuni strumenti vocali, mentre per l’app completa è necessario l’abbonamento a iTranslate Pro con prezzi che partono indicativamente da 4,99 euro al mese su App Store e Google Play.

Si sbloccano così funzioni come la modalità Lens per tradurre immagini con la fotocamera, la traduzione offline completa e le conversazioni vocali in tempo reale. L’interfaccia è molto curata e intuitiva, con la possibilità di alternare rapidamente tra decine di dialetti diversi.

Parliamo quindi di un’app indicata per chi viaggia spesso e desidera disporre di un dizionario completo con tante funzionalità offline. È un’ottima alternativa a Google Traduttore per chi è alla ricerca di un’interfaccia più curata ed è disposto a pagare un abbonamento per le funzionalità vocali avanzate.

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