Negli ultimi anni, il crescente interesse per l’ambiente ha portato a un aumento dell’attenzione sui modi in cui la tecnologia e la finanza possono contribuire alla sostenibilità ambientale. Mentre le criptovalute hanno spesso ricevuto critiche per il loro impatto ambientale, esistono alcune criptovalute green e sostenibili.

In questo articolo, gli esperti di XTB hanno riassunto ed analizzato, tra le criptovalute migliori, le 5 criptovalute green più sostenibili e promettenti in questo mercato finanziario.

Le 5 criptovalute più green e sostenibili

1) Ethereum

Ethereum è una delle criptovalute più popolari e ampiamente utilizzate al mondo, e ha fatto grandi passi avanti nella riduzione del suo impatto ambientale. Grazie alla transizione dalla proof-of-work (PoW) alla proof-of-stake (PoS) che è stata implementata nel 2021, Ethereum ha ridotto notevolmente il consumo energetico necessario per mantenere la sicurezza della rete.

Invece di dover risolvere complessi problemi matematici per verificare le transazioni, come avviene con la PoW, la PoS richiede ai partecipanti di bloccare un certo numero di monete Ethereum come garanzia, dimostrando così il loro impegno nella sicurezza della rete. Questo processo richiede una quantità significativamente inferiore di energia, e può quindi ridurre notevolmente l’impatto ambientale dell’utilizzo di Ethereum.

2) Cardano

Cardano è una criptovaluta relativamente nuova che si è fatta notare per la sua attenzione all’ecosostenibilità. Cardano è stata progettata per essere altamente scalabile, veloce e con un impatto ambientale ridotto rispetto ad altre criptovalute. La piattaforma di Cardano utilizza un protocollo proof-of-stake altamente efficiente, che richiede una quantità significativamente inferiore di energia rispetto alla proof-of-work utilizzata da molte altre criptovalute.

Inoltre, Cardano sta lavorando su un progetto di carbon offset per compensare le emissioni di CO2 generate dal mining della criptovaluta. Il progetto prevede di investire i profitti del mining in programmi di riforestazione e di energia rinnovabile, al fine di ridurre al minimo l’impatto ambientale della criptovaluta.

3) Solana

Solana è una criptovaluta che si è fatta notare per la sua scalabilità e velocità, ma anche per la sua attenzione alla sostenibilità ambientale. La piattaforma di Solana utilizza un algoritmo di consenso proof-of-history (PoH), che richiede una quantità significativamente inferiore di energia rispetto alle soluzioni PoW. Inoltre, Solana è stata progettata per essere altamente efficiente dal punto di vista energetico, il che significa che può funzionare su hardware meno costoso e quindi utilizzare meno energia.

Solana ha anche annunciato un progetto per diventare completamente neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2025, investendo in energia rinnovabile e progetti di compensazione delle emissioni.

4) Tezos

Tezos è una criptovaluta che si concentra sulla governance decentralizzata e sulla sicurezza, ma anche sulla sostenibilità ambientale. La piattaforma di Tezos utilizza un algoritmo di consenso proof-of-stake (PoS), che richiede una quantità significativamente inferiore di energia rispetto alla PoW.

Inoltre, Tezos ha annunciato una partnership con la società di energia rinnovabile dal nome Chia Network, al fine di sviluppare un sistema di mining sostenibile che utilizzi l’energia rinnovabile. Ciò dovrebbe ridurre notevolmente l’impatto ambientale dell’utilizzo di Tezos.

5) Nano

Nano è una criptovaluta relativamente nuova che si è fatta notare per la sua sostenibilità ambientale. La piattaforma di Nano utilizza un protocollo block-lattice che richiede una quantità significativamente inferiore di energia rispetto ad altre criptovalute.

Inoltre, Nano ha un sistema di consenso delegato, il che significa che gli utenti possono delegare il loro peso decisionale ad altri partecipanti di rete, senza dover utilizzare grandi quantità di energia per il mining. Ciò porta l’utilizzo di Nano ad avere un impatto ambientale molto ridotto rispetto ad altre criptovalute.

Come investire in criptovalute?

Esistono due modi principali per investire in criptovalute: usare un crypto exchange o un broker di investimento.

I CFD, o contratti per differenza, sono strumenti finanziari che consentono agli investitori di speculare sui movimenti di prezzo di vari asset sottostanti, come le criptovalute, senza possedere l’asset effettivo. In questo modo gli investitori acquistano o vendono un contratto con un broker che monitora l’andamento dell’asset e paga la differenza tra il prezzo di apertura e quello di chiusura del contratto.

I CFD offrono diversi vantaggi rispetto agli investimenti tradizionali, come ad esempio:

Leva finanziaria : i CFD consentono agli investitori di amplificare la loro esposizione a un asset con un investimento iniziale relativamente piccolo, poiché devono depositare una frazione del valore totale del contratto come margine. Ciò significa che gli investitori possono potenzialmente realizzare profitti (o perdite) maggiori rispetto a quanto farebbero con lo stesso importo investito nell’attività sottostante.

: i CFD consentono agli investitori di amplificare la loro esposizione a un asset con un investimento iniziale relativamente piccolo, poiché devono depositare una frazione del valore totale del contratto come margine. Ciò significa che gli investitori possono potenzialmente realizzare profitti (o perdite) maggiori rispetto a quanto farebbero con lo stesso importo investito nell’attività sottostante. Diversificazione : i CFD forniscono agli investitori l’accesso ad un’ampia gamma di mercati e attività, che consente loro di diversificare il proprio portafoglio e distribuire il rischio tra diversi settori e regioni.

: i CFD forniscono agli investitori l’accesso ad un’ampia gamma di mercati e attività, che consente loro di diversificare il proprio portafoglio e distribuire il rischio tra diversi settori e regioni. Flessibilità: i CFD offrono agli investitori la flessibilità di fare trading sia su mercati in rialzo che in ribasso, in quanto possono acquistare o vendere contratti a seconda della loro visione del mercato. Inoltre, i CFD consentono agli investitori di negoziare a margine, il che significa che possono aprire e chiudere posizioni rapidamente e facilmente, senza possedere l’asset sottostante.

Tuttavia, è importante notare che i CFD comportano anche un alto livello di rischio, poiché la leva finanziaria può amplificare sia le perdite che i guadagni. Inoltre, i CFD sono prodotti finanziari complessi che richiedono una buona comprensione dei mercati sottostanti e delle strategie di trading.

Conclusione

Come abbiamo visto, ci sono alcune criptovalute che stanno facendo progressi significativi nella riduzione del loro impatto ambientale. Grazie alla transizione alla PoS, all’uso di algoritmi di consenso innovativi e alla collaborazione con società di energia rinnovabile, queste criptovalute stanno dimostrando che è possibile utilizzare la tecnologia blockchain in modo sostenibile.

Tuttavia, è importante notare che queste criptovalute rappresentano solo una piccola frazione del mercato delle criptovalute e che la maggior parte delle criptovalute in circolazione ancora utilizzano algoritmi PoW che consumano molta energia. Pertanto, sebbene sia incoraggiante vedere che alcune criptovalute stanno diventando più sostenibili, c’è ancora molto lavoro da fare per rendere l’intero settore più eco-friendly.

Infine, è importante sottolineare che la sostenibilità ambientale non deve essere l’unico fattore da considerare quando si sceglie di utilizzare una criptovaluta. La sicurezza, la decentralizzazione, la scalabilità e altre caratteristiche della blockchain sono altrettanto importanti per garantire il successo e l’affidabilità a lungo termine delle criptovalute.