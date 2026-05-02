La tregua dei rendimenti dopo l’impennata di marzo ha reso meno scontate le scelte sul comparto del reddito fisso. Giorni addietro erano sicuramente i titoli sovrani a offrire i maggiori ritorni a scadenza anche su timeframe relativamente modesti. Poi il mercato ha mollato la presa e gli yield si sono sgonfiati, ma restano ancora i distinguo tra le varie tipologie di prodotti da cogliere volta per volta.

Tra i corporate bond, per esempio, si è avuta una nuova emissione anche in casa UniCredit. È un’obbligazione retail rivolta a investitori individuali e della durata a 10 anni, senza possibilità di richiamo (non è callable). In particolare, questo bond rende il 19,50% i primi 3 anni e a seguire cedola condizionata del 6,50%. Presentiamolo e conosciamolo meglio.

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