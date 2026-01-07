La guerra non spaventa più i mercati. Ecco perché il caos globale conviene agli investitori

Il 2025 è stato un anno controverso e problematico dal lato geopolitico, un anno di guerra diffusa e permanente in diverse parti del mondo, con centinaia di migliaia di morti. Eppure i listini azionari sono stati contrassegnati da forte crescita sia negli Stati Uniti che in Europa.

I conflitti in corso — dall’Ucraina al Medio Oriente, fino alle tensioni su rotte energetiche e commerciali strategiche — non hanno prodotto il crollo sistemico che molti osservatori si attendevano, ma hanno convissuto con indici ai massimi. L’indice Msci World, principale benchmark dell’andamento dei listini globali, è salito del 20%, l’indice Msci dell’Asia-Pacifico del 25% mentre l’indice paneuropeo Stoxx 600 ha guadagnato quasi il 17%, miglior risultato dal 2021.

Wall Street ha archiviato l’anno con rendimenti robusti, sostenuta dalla tenuta degli utili, dall’attesa di una svolta monetaria e dal ruolo trainante dei grandi gruppi tecnologici; le Borse europee hanno beneficiato del rimbalzo ciclico, della forza del settore bancario e, soprattutto, dell’espansione della spesa per difesa e sicurezza. L’avvio del 2026 conferma questa traiettoria: il nuovo anno si apre ancora sotto il segno della guerra, con fronti aperti e rischi geopolitici irrisolti, ma anche con mercati che sembrano aver interiorizzato i conflitti come una variabile strutturale, non più eccezionale. La guerra non è più uno shock improvviso da prezzare, ma uno scenario di fondo con cui la finanza ha imparato a convivere — e in alcuni settori persino a prosperare — alimentando il paradosso di Borse resilienti in un contesto globale sempre più instabile. Ma questo perché? [...]