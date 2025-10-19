La guerra fredda economica che devi conoscere se sei un investitore

Se pensi che il conflitto tra Stati Uniti e Cina si limiti ai dazi imposti da Trump, forse è il momento di guardare più a fondo. Oggi il vero terreno di scontro non è più commerciale, ma strategico. La nuova partita globale riguarda il controllo delle risorse critiche, dei semiconduttori e delle tecnologie su cui si fonda la supremazia economica del XXI secolo.

Da un lato, Pechino ha compreso che le materie prime possono essere un’arma politica: controllare la filiera significa controllare i ritmi di sviluppo delle economie rivali. Dall’altro, Washington risponde limitando l’accesso a software, brevetti e componenti chiave dell’intelligenza artificiale.

Questa dinamica ha trasformato la competizione economica in una vera guerra fredda economica. È un conflitto meno visibile, ma dalle conseguenze potenzialmente devastanti per i mercati. Non si combatte con missili e carri armati, ma con export control, sussidi statali e strategie industriali. Un conflitto dove il potere non si misura in chilometri quadrati, ma in chip da 3 nanometri. [...]