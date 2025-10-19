Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

La guerra fredda economica che devi conoscere se sei un investitore

Tommaso Scarpellini

19 Ottobre 2025 - 16:51

Non è solo una sfida di dazi e tariffe: è una guerra silenziosa per il controllo del potere tecnologico e delle risorse strategiche. E sta riscrivendo le regole dei mercati globali.

La guerra fredda economica che devi conoscere se sei un investitore

Seguici su

Se pensi che il conflitto tra Stati Uniti e Cina si limiti ai dazi imposti da Trump, forse è il momento di guardare più a fondo. Oggi il vero terreno di scontro non è più commerciale, ma strategico. La nuova partita globale riguarda il controllo delle risorse critiche, dei semiconduttori e delle tecnologie su cui si fonda la supremazia economica del XXI secolo.

Da un lato, Pechino ha compreso che le materie prime possono essere un’arma politica: controllare la filiera significa controllare i ritmi di sviluppo delle economie rivali. Dall’altro, Washington risponde limitando l’accesso a software, brevetti e componenti chiave dell’intelligenza artificiale.

Questa dinamica ha trasformato la competizione economica in una vera guerra fredda economica. È un conflitto meno visibile, ma dalle conseguenze potenzialmente devastanti per i mercati. Non si combatte con missili e carri armati, ma con export control, sussidi statali e strategie industriali. Un conflitto dove il potere non si misura in chilometri quadrati, ma in chip da 3 nanometri. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Analisi del sentiment
# Obbligazioni
# S&P 500

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

Social media, la fine dei gatekeepers

Le comunità in Italia e Germania che avevano avuto accesso anticipato alla (…)

17 ottobre 2025

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Ultime analisi

17/10/2025 - 07:51

È come il 1999 per i mercati finanziari? Sì, ma questa volta è meglio

16/10/2025 - 15:11

3 motivi per cui LVMH vola (e potrebbe farlo anche il lusso italiano)

15/10/2025 - 15:20

La crescita delle azioni Telecom Italia è una trappola?

14/10/2025 - 19:12

Perché non devi avere paura dei dazi se investi

13/10/2025 - 14:37

Mercati azionari: Trump fa marcia indietro ma il vero pericolo arriva comunque dalla Cina

Selezionati per te

Allarme bolla speculativa. È 4 volte più grande della crisi finanziaria del 2008

Analisi dei Mercati

Allarme bolla speculativa. È 4 volte più grande della crisi finanziaria del 2008
Conviene comprare azioni Ferrari dopo il crollo del 15%?

Analisi dei Mercati

Conviene comprare azioni Ferrari dopo il crollo del 15%?

Correlato