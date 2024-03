La grande incongruenza dei mercati, spiegata

L’economia globale procede a passo svelto, mentre le stime sul PIL per l’anno in corso e il 2025 restano positive e sostenute. L’inflazione è prevista in calo, seppur non si parli ancora del raggiungimento del target definito dalle banche centrali dei Paesi occidentali. Nel frattempo, i bilanci societari esprimono un forte ritorno all’utile, evidenza che sembra riguardare anche le società più piccole e persino quelle con debito a basso rating, realtà che dovrebbero essere state colpite dall’aumento dei costi di finanziamento.

Quindi, perché si parla di abbassamento dei tassi e soft landing? Un motivo potrebbe nascondersi fra le righe, e riguarda sempre il mercato del debito: l’aumento delle scadenze nei titoli di debito globali potrebbe comportare un aumento dei costi di finanziamento, e quindi essere un primo stimolo per l’abbassamento dei tassi? Una domanda a cui non è facile rispondere. Ma guardiamo alcuni dati.

La stragrande maggioranza dei report e degli aggiornamenti lanciati dalle varie organizzazioni in ambito economico esprime un moderato ottimismo. Prendendo in considerazione una fra le principali, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), stima che l’inflazione ’core’ nel G20 quest’anno dovrebbe raggiungere il 2,5%, fino ad arrivare al 2,1% nel 2025. Anche sul PIL le stime restano positive: nell’area Euro è attesa una crescita della produttività media dello 0,6% per l’anno in corso. A fornire una stima approssimativa per gli Stati Uniti, altresì, interviene l’agenzia S&P Global Ratings, che si aspetta, a fronte di un costante rallentamento del tasso d’inflazione, una crescita del Pil statunitense del 2,4% per l’anno 2024. [...]