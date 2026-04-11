Dai titoli dei giornali, sembra che lo slancio verso la globalizzazione economica stia andando in retromarcia. Ma i dati sottostanti sono meno chiari. Steven A. Altman e Caroline R. Bastian presentano alcune evidenze nel “DHL Global Connectedness Report 2026”. Tra i loro risultati principali:

L’indice di connettività globale di DHL non indica un passaggio dall’attività internazionale a quella domestica nei flussi di commercio, capitale, informazioni e persone. La connettività globale ha raggiunto un massimo storico nel 2022 e non è cambiata in modo significativo fino al 2025. … Gli aumenti dei dazi negli Stati Uniti hanno ridotto solo modestamente la crescita prevista del commercio globale. Altri paesi hanno sostenuto la crescita del commercio evitando di aumentare i dazi, e molti hanno negoziato nuovi accordi commerciali per garantirsi l’accesso a mercati alternativi. … Il mondo è ancora lontano da una divisione in blocchi geopolitici scollegati. Solo il 4-6% del commercio globale di beni, degli investimenti diretti esteri greenfield e delle fusioni e acquisizioni transfrontaliere si è spostato lontano da rivali geopolitici nell’ultimo decennio. I flussi commerciali si sono orientati più verso paesi neutrali che verso alleati stretti, suggerendo più “de-risking” che “friendshoring”. … Le narrazioni dominanti sulla deglobalizzazione sono guidate più dalla politica e dalle politiche pubbliche che da reali cambiamenti nei flussi transfrontalieri. Sebbene il rischio di deglobalizzazione sia aumentato e il modello di connettività stia cambiando, il mondo nel complesso rimane connesso come sempre. [...]