La fine dell’economia moderna: bolle, stagnazione e la necessità di un nuovo ordinatore sociale

Pierluigi Fagan

24 Ottobre 2025 - 08:39

Dalla bolla dell’A.I. alla crisi del capitalismo occidentale: l’economia moderna ha esaurito la sua spinta. Serve una società fondata sulla democrazia permanente e qualità umane, non sul consumo.

La fine dell’economia moderna: bolle, stagnazione e la necessità di un nuovo ordinatore sociale

Kristalina Georgieva, direttrice generale del Fondo monetario internazionale ma anche la Banca d’Inghilterra, ci avvisano che sta per scoppiare la bolla dell’A.I., le quotazioni del settore sono arrivate ai non credibili livelli di rapporto tra quotazione e prospettive temporali di realizzare gli utili attesi, pari allo scoppio della bolla dot.com del 2001.

Le “bolle” si creano quando la liquidità è ben maggiore della ricchezza produttiva reale.
In un libro del da me spesso citato dello storico dell’economia R.J. Gordon, di dieci anni fa, si sosteneva che l’economia americana, la principale in assoluto viepiù nel comparto occidentale, aveva davanti decenni di sostanziale stagnazione. La tesi venne ripresa, confermata e corroborata da Larry Summers (ex Tesoro USA e Harvard) e poi da Paul Krugman, un lungo futuro animato solo da bolle. [...]

Money

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Globalizzazione
# Crisi economica
# Ricchezza
# democrazia
# Capitalismo

FT logo

La psicologia degli amministratori delegati fedeli a Trump

Finora pochi dirigenti hanno criticato pubblicamente il presidente, anche se (…)

24 ottobre 2025

Perché siamo sempre più pessimisti?

Il pessimismo è ormai una scorciatoia per la rispettabilità intellettuale. (…)

21 ottobre 2025

Social media, la fine dei gatekeepers

Le comunità in Italia e Germania che avevano avuto accesso anticipato alla (…)

17 ottobre 2025

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Correlato

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Politica Internazionale

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie