A partire dalle telefonate, passando per i social, fino ad arrivare alle videochiamate, sono davvero tanti i servizi a cui possiamo accedere avendo semplicemente a portata di mano uno smartphone. Questi dispositivi, infatti, presentano una tecnologia avanzata che permette ormai di fare praticamente tutto ciò che si desidera.

Diversi sono i modelli disponibili in commercio, tra cui poter scegliere in base alle proprie necessità e budget. Ma quali sono i telefoni più venduti nel corso del 2024 e quanto costano? Entriamo, quindi, nei dettagli per scoprire la classifica dei brand «vincitori».

La classifica dei telefoni più venduti nel 2024

Il 2024 sta giungendo al termine ed è finalmente possibile fare un resoconto di quanto successo nel corso di questi mesi. In particolare, volgendo l’attenzione al mondo degli smartphone è possibile notare come tali dispositivi continuino ad attirare l’interesse di tantissime persone che non perdono l’occasione di mettere mano al portafoglio pur di acquistare un modello di ultima generazione.

A dominare il mercato, anche nel corso del 2024, è Apple che nel terzo trimestre del 2024 occupa i primi tre posti della classifica degli smartphone più venduti, messa a disposizione da Counterpoint Research.

Non si può comunque fare a meno di notare come il dominio sia meno marcato rispetto al 2023, quando Apple ha occupato tutti i primi quattro posti della classifica. Samsung, dal suo canto, continua a vantare la maggior presenza in questa speciale classifica, con ben 5 dispositivi. A seguire troviamo Apple con 4 dispositivi e Xiaomi con uno. Una distribuzione che rispecchia quella del 2023, dimostrando ancora una volta come questi brand siano particolarmente apprezzati dagli utenti. A livello globale lo smartphone più venduto nel terzo trimestre del 2024 è stato l’iPhone 15, seguito da iPhone 15 Pro Max e da ’iPhone 15 Pro. A tal proposito, come sottolineato sul sito di Counterpoint:

"La crescente preferenza dei consumatori per gli smartphone di fascia alta sta gradualmente riducendo il divario di quota di mercato tra le varianti base e Pro dell’iPhone. [...] Questo cambiamento sta aiutando Apple a incrementare le vendite di dispositivi di maggior valore. Inoltre, i consumatori stanno optando per gli iPhone più recenti, soprattutto nei mercati emergenti, il che contribuisce ulteriormente alle vendite di valore più elevato di Apple”.

Samsung ha ottenuto quattro posti nella top ten grazie alla sua presenza più ampia in tutte le aree geografiche e con prodotti di prezzo medio – basso.

iPhone 15

L’iPhone 15è il modello più venduto a livello mondiale nel corso del terzo trimestre del 2024. Tra gli smartphone più apprezzati e ambiti, è noto per le sue caratteristiche tecniche avanzate e tutte al top di gamma. Basti pensare al modulo 5G che consente un eccellente trasferimento dati e una navigazione internet ottimale.

Dotato di batteria da 3349mAh, presenta una fotocamera con sensore da ben 48 megapixel grazie a cui poter scattare foto di alta qualità con risoluzione pari a 8000x6000 pixel, oltre a registrare video in 4K con risoluzione da 3840x2160 pixel. Per quanto riguarda il costo, è disponibile con prezzi a partire da 731 euro per il modello da 128 GB.

iPhone 15 Pro Max

Al secondo posto della classifica degli smartphone più venduti del 2024 troviamo l’iPhone 15 Pro Max, che è considerato uno dei migliori modelli mai realizzati. Anche in questo caso è presente il modulo 5G che garantire un trasferimento dati e navigazione internet ottimale.

Dispone di una batteria da 4422mAh e una fotocamera con sensore da ben 48 megapixel che permette di scattare foto di alta qualità con risoluzione di 8000x6000 pixel. Ma non solo, è possibile registrare video in 4K con risoluzione da 3840x2160 pixel. Per quanto concerne il costo, è disponibile con prezzi a partire da 1.114 euro per la versione da 256GB.

iPhone 15 Pro

Al terzo posto della classifica troviamo iPhone 15 Pro, uno smartphone iOS dotato di batteria da 3274mAh. Presenta una fotocamera con sensore da 48 megapixel grazie a cui è possibile scattare foto di alta qualità con risoluzione da 8000x6000 pixel.

Ma non solo, è possibile registrare video in 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel. Maneggevole da utilizzare, grazie ad uno spessore contenuto, è disponibile con prezzi a partire da 998 euro per la versione con 256 GB di memoria. È inoltre possibile scegliere tra diversi colori.

Samsung Galaxy A15 4G

Il Samsung Galaxy A15 4G si colloca al quarto posto della classifica degli smartphone più venduti al mondo nel terzo trimestre del 2024. Si tratta di un dispositivo Android con modulo LTE 4G che consente un ottimo trasferimento dati e un’eccellente navigazione internet eccellente.

Presenta una fotocamera da 50 megapixel grazie a cui è possibile scattare foto di alta qualità con risoluzione da 8165x6124 pixel e registrare video in full HD con risoluzione da 1920x1080 pixel. Per quanto riguarda il costo, è disponibile con prezzi a partire da 136 euro.

Samsung Galaxy A15 5G

Al quinto posto troviamo il Samsung Galaxy A15 5G che, come facilmente intuibile dal nome, presenta caratteristiche simili alla versione 4G, ma con un modulo 5G che garantire una connessione eccellente e un ottimo trasferimento dei dati. Nel dettaglio, il Samsung Galaxy A15 5G dispone di una fotocamera da 50 megapixel.

Quest’ultima consente di ottenere foto di alta qualità con risoluzione da 8165x6124 pixel. Ma non solo, è possibile registrare video in full HD con risoluzione da 1920x1080 pixel. Per quanto riguarda il costo, è disponibile con prezzi a partire da 159 euro.

Samsung Galaxy A35 5G

Il Samsung Galaxy A35 è un dispositivo Android dotato di batteria da 5000mAh. Presenta un modulo 5G in grado di garantire un’ottima connettività e una fotocamera da 50 megapixel che consente di ottenere foto di alta qualità con risoluzione da 8165x6124 pixel.

Grazie a tale dispositivo è possibile registrare video in 4K con risoluzione da 3840x2160 pixel. Si piazza al sesto posto della classifica degli smartphone più venduti nel terzo trimestre del 2024 ed è disponibile con prezzi a partire da 230 euro.

Samsung Galaxy A05

Al settimo posto di questa speciale classifica troviamo il Samsung Galaxy A05 con modulo LTE 4G che consente un buon trasferimento dati e un’eccellente navigazione internet. La fotocamera da 50 megapixel permette di scattare foto di alta qualità con risoluzione da 8165x6124 pixel.

Ma non solo, è possibile registrare video fantastici in full HD con risoluzione da 1920x1080 pixel. Dotato di batteria da 5000mAh, è possibile acquistare tale modello con prezzi a partire da 120 euro.

iPhone14

Nonostante Apple abbia già lanciato sul mercato dei modelli più recenti, l’iPhone 14 continua ad essere uno dei modelli più richiesti e apprezzati. Non a caso si piazza all’ottavo posto della classifica degli smartphone più acquistati nel corso del terzo trimestre del 2024.

Alla base di questo successo si annoverano le elevate caratteristiche tecniche dell’iPhone 14. Dotato di batteria da 3.279 mAh, presenta un display Super Retina Always-On con ProMotion. In grado di garantire prestazioni eccellenti, è disponibile con prezzi a partire da 600 euro nella versione da 128 GB.

Redmi 13C

Al nono posto della classifica degli smartphone più venduti nel corso del 2024 troviamo il Redmi 13C, targato Xiaomi. Al momento è possibile acquistare tale dispositivo con prezzi a partire da 109 euro. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche si tratta di un dispositivo di elevata qualità.

In particolare, è dotato di una batteria da 5000mAh e modulo LTE 4G che garantisce una connessione ottimale. Tale dispositivo non ha nulla da invidiare agli smartphone più blasonati, dato che presenta davvero tutte le funzionalità di cui un utente ha bisogno. Ne è un chiaro esempio la fotocamera da 50 megapixel grazie a cui scattare foto con risoluzione da 8165x6124 pixel e registrare video in full HD con risoluzione da 1920x1080 pixel.

Samsung Galaxy S24

All’ultimo posto degli smartphone più venduti nel 2024 troviamo il Samsung Galaxy S24, acquistabile con prezzi a partire da 589 euro. Si tratta di un dispositivo di elevata qualità, in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

Entrando nei dettagli, è dotato di certificazione IP68 che lo rende impermeabile, rivelandosi così adatto in tutti i contesti. Presenta un display da 6.2 pollici con risoluzione da 1080 x 2340 e tecnologia Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz. Per quanto concerne la batteria, è da 4000 mAH. Ottima anche la fotocamera da 50 megapixel che garantisce scatti davvero ottimi.