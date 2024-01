Come risparmiare sull’acquisto del Samsung Galaxy S24

Samsung ha rilasciato ufficialmente il suo nuovo di smartphone di punta, ossia Galaxy S24, in tre versioni: standard, Plus (anche indicato con un “+”) e Ultra. Ma come risparmiare sull’acquisto degli ultimi smartphone firmati Samsung?

Questa domanda se la saranno fatta in molti, dal momento che il prezzo di partenza per ogni versione è piuttosto alto: S24 parte da 929,00 euro, S24+ da 1.189,00 euro e S24 Ultra da 1.499,00 euro.

Conoscendo i costi, molti potenziali acquirenti ora si chiederanno come risparmiare sull’acquisto dei nuovi smartphone Samsung. Pagarli di meno, ingegnandosi, è possibile, e adesso vi spieghiamo come fare.

Come risparmiare su Samsung Galaxy S24 con Samsung Trade In

Dal 17 gennaio al 29 febbraio 2024 è possibile approfittare del servizio Samsung Trade In e della promozione “Galaxy NOW!”, che permette di risparmiare dando in permuta il proprio vecchio smartphone Samsung.

Per avere lo sconto ambito, è fondamentale che al momento dell’acquisto si inseriscano i dati relativi al proprio smartphone, in modo che l’azienda possa effettuare la pre-valutazione. A questo punto, l’acquirente può effettuare il pagamento, beneficiando di una riduzione del prezzo pari al valore della pre-valutazione.

Infine, è necessario inviare al CTDI - che si occupa della valutazione finale - il dispositivo in permuta. La valutazione finale può essere confermata, oppure no. Nel qual caso si aprono tre scenari:

se la valutazione è inferiore, invece, riceverà una e-mail con la richiesta di accettazione della valutazione di CTDI. Se l'acquirente accetta, riceverà sulla sua carta di credito o debito utilizzata in fase di acquisto del nuovo prodotto un addebito della differenza tra la pre-valutazione e la valutazione accettata. Se non accetta, il dispositivo usato verrà restituito e riceverà un addebito sulla tua carta di credito o debito pari al valore della pre-valutazione.

se infine l'acquirente non invia al CTDI lo smartphone in permuta come concordato gli verrà addebitato l'intero valore della pre-valutazione.

Come risparmiare su Samsung Galaxy S24 con il ricondizionato

Un modo molto intelligente per risparmiare su telefoni di fascia alta è quello di acquistarli ricondizionati. Naturalmente il nuovo S24 non sarà disponibile immediatamente su questo mercato, tuttavia presto potrebbe arrivare.

Gli iPhone 15, rilasciati nemmeno 6 mesi fa, sono già disponibili in questa versione e ciò permette agli acquirenti di risparmiare cifre davvero interessanti. Prima di essere rimessi sul mercato questi smartphone sono controllati e valutati da tecnici esperti che si occupano di rimetterli a nuovo e dare loro una seconda vita.

Questa scelta, inoltre, è molto intelligente: oltre a risparmiare cifre importanti, consente anche di rispettare l’ambiente, promuovendo l’economia circolare. Ovviamente, questa soluzione non è adatta a tutti: se si ha fretta di avere nelle mani il nuovo smartphone, infatti, questa non è la strada da seguire, ma se invece si ha la pazienza di aspettare, questa soluzione può rivelarsi vincente.

Come risparmiare su Samsung Galaxy S24 con il Noleggio Smart Upgrade

Samsung permette non soltanto di acquistare i suoi nuovi smartphone di punta, ma anche di noleggiarli per un certo periodo di tempo, risparmiando. Il programma che lo permette si chiama “Noleggio Smart Upgrade” e consente di noleggiare per 24 mesi lo smartphone, pagando un canone iniziale e uno mensile per il tempo in cui si usufruisce del dispositivo.

Attualmente, secondo quanto si legge sul sito dell’azienda, Samsung Galaxy S24 da 128 Gb è disponibile pagando 9 euro subito e 35,01 euro al mese per 24 mesi. Lo stesso programma, naturalmente con canoni differenti, è disponibile per tutta la gamma S24, incluso S24 Ultra.

Questa modalità può essere molto conveniente, ma non è adatta a tutti. Per qualcuno possedere in tutto e per tutto il proprio smartphone potrebbe essere fondamentale, per cui il noleggio potrebbe essere una soluzione inadatta. Se invece si preferisce cambiare frequentemente lo smartphone senza l’onere di doverlo rivendere, questa soluzione può rivelarsi ottima.

Come risparmiare su Samsung Galaxy S24 con abbonamento

Per risparmiare sul nuovo Samsung Galaxy S24 è possibile scegliere di affidarsi a un gestore telefonico e sottoscrivere un abbonamento. I principali operatori di questo settore, infatti, offrono ogni anno la possibilità di acquistare gli smartphone più innovativi a rate o in una singola transazione dotandoli di promozioni che includono il traffico per le telefonate, internet 5G, SMS e molto altro ancora.

Generalmente, acquistando lo smartphone e successivamente sottoscrivendo un contratto con un operatore telefonico, si finisce per spendere cifre molto alte. Affidandosi, invece, a un’azienda come Vodafone oppure Wind 3, l’acquisto può avvenire beneficiando di pagamenti dilazionati e soprattutto con una tariffa vantaggiosa già integrata, che consente di risparmiare.

Per risparmiare su Samsung Galaxy S24 basta aspettare

Per risparmiare sull’acquisto del nuovo Samsung Galaxy S24, a prescindere dalla versione che si sceglie, è sufficiente aspettare. Ogni anno, quando esce o si avvicina l’uscita di un nuovo smartphone più avanzato, il prezzo di quello uscito in precedenza scende irrimediabilmente. Certo, talvolta il calo non è significativo, tuttavia può essere sufficiente a convincere un potenziale acquirente a effettuare l’acquisto.

In alternativa, ogni anno si tengono eventi speciali - si pensi al Black Friday, al Cyber Monday, ecc. - durante i quali i prezzi degli smartphone sono scontati per un breve periodo di tempo. Attendere uno di questi eventi può essere un ottimo modo per risparmiare sull’acquisto.