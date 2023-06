L’Italia non è più il malato d’Europa: perché può stupire (con 2 rischi di fallimento)

L’Italia è la sorpresa economica europea? Seppure resti ancorata a problemi cronici, come l’alto debito pubblico e la lentezza burocratica e delle riforme, la nostra nazione sta suscitando interesse, soprattutto presso gli osservatori esterni.

L’ultima analisi che abbandona il tono pessimistico sulle sorti dell’economia del Belpaese viene da Bloomberg, dove Lionel Laurent riflette su come l’Italia non possa più essere catalogata come un “basket case”, ovvero come un caso disperato a livello finanziario.

I rischi che questo ottimismo venga offuscato dai problemi e dalle criticità storiche per il nostro Paese ci sono, ma sotto i riflettori stanno emergendo anche segnali positivi interessanti sulla capacità di crescita.

Ecco perché, secondo questa analisi, l’Italia non è più il malato d’Europa: i punti di forza - e di debolezza - della nazione vista dagli altri.

L’Italia che cresce e stupisce: cosa sta funzionando nella nostra economia?

Lionel Laurent fa subito notare che gli ultimi anni hanno visto una felice confluenza in Italia tra sostegno del governo, riforme economiche e piano di spesa per il post-pandemia targato Ue, di cui il nostro Paese è il principale beneficiario, con una crescita potenziale stimata fino al 3,1% del Pil entro il 2030, secondo l’Istituto Jacques Delors.

E l’ondata di consumatori globali che sfidano l’inflazione a sostegno del Sud della zona euro è destinata a rendere il 2023 un anno record per l’industria del turismo, che molto pesa nel Belpaese.

Non solo, gli investitori stanno ora vedendo una stabilità politica. Come sottolinea l’analisi, anche lo stridente spostamento a destra dello scorso anno dal governo di unità di Mario Draghi all’ultraconservatrice Giorgia Meloni non ha scosso la barca economica. Lo spread tra il rendimento obbligazionario italiano e quello tedesco, un tempo indicatore quotidiano dello stress economico italiano, è sceso al minimo da un anno. Anche il rapporto debito/Pil dell’Italia è diminuito, ma rimane elevato intorno al 144%.

L’economia italiana, in sostanza, ha messo in scena un notevole recupero dal Covid-19, superando Germania, Francia, Spagna e la media dell’euro dalla fine del 2019, secondo i dati dell’OCSE. È una ripresa che conta enormemente per l’Occidente, fa notare l’analisi, poiché l’unità europea di fronte alla competizione USA-Cina è una delle principali faglie geopolitiche. La grande domanda è se può evitare di essere soffocata da cattive abitudini politiche e da un più ampio rallentamento economico.

“Per la prima volta da tempo, sembra che l’Italia abbia un piano”, secondo l’economista Gilles Moec di AXA, che afferma che la promessa di riforme strutturali combinata con la ricompensa dei fondi anti-pandemia dell’Ue ha segnato una pausa da decenni di frustrante declino.

Allo stesso modo in cui Roma si è mossa rapidamente per adattarsi alla realtà della guerra diversificando il proprio approvvigionamento energetico, le aziende italiane sembrano meglio attrezzate per sopravvivere a duri colpi rispetto a grandi colossi francesi e tedeschi. Certo, la prudenza è d’obbligo e lo scetticismo rimane. Innanzitutto, per le sorti del Pnrr che sta già suscitando critiche su ritardi di attuazione e incapacità di gestione di così tante risorse.

Poi, bisogna considerare che l’alta inflazione energetica prima e la stretta creditizia della Bce poi non hanno risparmiato difficoltà alle imprese. Tuttavia, secondo l’analista, ci sono esempi virtuosi in Italia che vanno messi in evidenza.

leggi anche Tassi Bce e inflazione hanno distrutto 90 miliardi di risparmi: è allarme in Italia

Storie di success aziendale in Italia: un esempio

Lionel Laurent ha raccontato di un’azienda a conduzione familiare che sta cavalcando la rivoluzione dell’energia verde.

L’insaziabile domanda di auto elettriche e infrastrutture richiede motori elettrici, e i motori elettrici richiedono che gli statori e i rotori vengano pompati da lavoratori in equipaggiamento protettivo come avviene in Eurogroup Laminations SpA, una società fondata nel 1967 che è diventata pubblica all’inizio di quest’anno e ha contribuito a portare l’Italia in cima alla classifica europea mercato delle offerte pubbliche iniziali. Questa non è una startup sostenuta dalla SPAC, ma un’azienda i cui profitti sono raddoppiati lo scorso anno fornendo case automobilistiche come Ford Motor Co. e Volkswagen AG.

“Benvenuti nella versione italiana del Mittelstand, competitiva, innovativa e parte di un settore industriale che ha retto meglio di quello tedesco, dove una dipendenza molto più profonda dal gas russo e dai mercati cinesi ha trascinato la sua economia in recessione”, ha commentato l’analista su Bloomberg.

Eurogroup Laminations è una storia di successo e di speranza per l’Italia. Lionel Laurent ha ricordato che nell’estate del 2016, quando il Regno Unito ha votato per la Brexit e quando l’Economist ha messo in caricatura le banche italiane come un autobus in bilico su un precipizio, la società ha ottenuto finanziamenti per espandersi. Dal 2017, l’azienda afferma di aver sviluppato 10 nuovi prodotti e nove nuovi processi. Quando il Covid ha colpito, ha chiuso solo per tre giorni. La crisi del gas l’ha vista trasferire prezzi dell’energia più elevati ai suoi clienti senza perderli nel processo.

Segnali di processi produttivi all’avanguardia sono ovunque nel sito di Baranzate, sostenuto dai crediti d’imposta italiani per investimenti di capitale. “Non abbiamo le dimensioni della Germania, o lo stato della Francia”, afferma Marco Arduini, amministratore delegato di Eurogroup. “Ma abbiamo l’imprenditorialità”.

Con una avvertenza: a livello aziendale, i dirigenti sanno che il futuro potrebbe diventare complicato. Le conseguenze della guerra hanno già costretto EuroGroup Laminations a sospendere le sue operazioni in Russia e sta spostando la sua catena di approvvigionamento in linea con un mondo più polarizzato nella sfida Usa-Cina. “Questo non è un momento facile per l’Europa, ma dobbiamo restare uniti” secondo Arduini.

E accettare il cambiamento: la storia di Eurogroup è un reminder alla politica sulla necessità di non restare indietro mentre il mondo cambia, soprattutto nei settori dell’energia rinnovabile e della mobilità sostenibile. Il Governo Meloni ha espresso contrarietà allo stop dei motori diesel in Europa dal 2035: è proprio questa la strada giusta? L’imprenditorialità potrebbe stupire.

I 2 rischi per l’Italia: perché può ancora soccombere

Non è proprio tutto roseo per l’Italia e lo ricorda proprio l’analisi di Bloomberg. Ci sono, infatti, due grandi sfide che mettono a rischio questa ripresa che sembra così positiva.

La prima sono le sfide strutturali che ancora rimangono. Includono l’istruzione, con la quota italiana di 25-34enni con una qualifica terziaria ben al di sotto della media Ue del 41%; la percezione della corruzione, vista alla pari con quella dell’ex repubblica sovietica della Georgia, e un sistema giudiziario cronicamente lento.

La seconda è che le vecchie abitudini politiche potrebbero essere dure a morire mentre il governo Meloni deve affrontare una prova critica sui fondi Ue. Ottenere il denaro dipende dalla capacità di soddisfare le pietre miliari degli investimenti e delle riforme, ma i progressi sono lenti e si teme che Meloni possa tatticamente attribuire i propri fallimenti all’establishment di Bruxelles prima delle elezioni parlamentari del prossimo anno.

Una Commissione europea sempre più scettica ha ritardato un pagamento di 19 miliardi di euro (21 miliardi di dollari) al paese a marzo per esaminare ciò che è stato fatto finora. (Al netto di questo, l’Italia ha ricevuto circa 67 miliardi su un totale di 192 miliardi di euro di prestiti e contributi).