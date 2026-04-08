L’Italia entrerà in recessione nel 2026? È questa la domanda che Money.it pone ai suoi lettori in una fase particolarmente delicata per l’economia nazionale e internazionale.

L’Italia entrerà in recessione nel 2026? Di' la tua!

Il dibattito si è riacceso negli ultimi giorni, dopo una serie di aggiornamenti sulle prospettive economiche che indicano un progressivo indebolimento della crescita. Dopo mesi in cui lo scenario sembrava orientato verso una lenta ma stabile espansione, oggi il quadro appare più incerto e vulnerabile agli shock esterni.

Secondo le ultime stime della Banca d’Italia, la crescita del PIL italiano nel 2026 potrebbe fermarsi intorno allo 0,6 per cento. Una revisione che riflette l’impatto delle tensioni geopolitiche e del rallentamento della domanda globale. Anche Standard & Poor’s ha aggiornato le sue previsioni, stimando una crescita ancora più contenuta, intorno allo 0,4 per cento.

Si tratta di numeri che non configurano una recessione tecnica, ma che descrivono un’economia sostanzialmente ferma. Alcune analisi circolate negli ultimi giorni, riprese anche da diversi osservatori economici, parlano apertamente di una crescita vicina allo zero, segnalando il rischio concreto di una fase di stagnazione prolungata.

A pesare sul quadro macroeconomico è soprattutto il contesto internazionale. Le tensioni in Medio Oriente stanno contribuendo a una nuova risalita dei prezzi energetici, con effetti diretti su famiglie e imprese. Secondo le valutazioni della stessa Banca d’Italia, l’inflazione nel 2026 potrebbe attestarsi intorno al 2,6 per cento, rimanendo sopra il target della Banca Centrale Europea. Questo scenario riduce i margini per eventuali tagli dei tassi e rischia di comprimere ulteriormente consumi e investimenti.

Le simulazioni più aggiornate indicano che lo scenario di base resta quello di una crescita debole ma positiva. Tuttavia, nello scenario avverso elaborato dalla Banca d’Italia, un ulteriore aumento dei prezzi dell’energia potrebbe portare a una crescita nulla già nel 2026 e aprire la strada a una recessione nel 2027.

Anche il mondo delle imprese guarda con preoccupazione all’evoluzione del contesto. Il Centro Studi Confindustria ha evidenziato come una fase prolungata di instabilità geopolitica e di rincaro delle materie prime potrebbe incidere significativamente sull’attività economica italiana.

Il quadro europeo non offre certezze molto più solide. Le ultime analisi sull’Eurozona indicano una crescita debole ma ancora positiva, con il rischio recessione che, almeno per ora, sembra contenuto ma non del tutto scongiurato. In questo contesto, l’Italia resta uno dei Paesi più esposti agli shock, anche a causa della sua struttura economica e del livello del debito pubblico.

Alla luce di questi elementi, il 2026 si profila come un anno di equilibrio precario. La recessione non rappresenta lo scenario centrale, ma resta un rischio concreto in caso di peggioramento del contesto internazionale.