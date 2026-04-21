Per settimane il mercato ha continuato a raccontarsi una storia rassicurante. Gli Stati Uniti crescono più del resto del mondo sviluppato, Wall Street recupera rapidamente gli shock geopolitici e il mercato del lavoro, pur meno brillante, non mostra ancora una rottura vera. In questa lettura, il 2026 sarebbe solo un altro anno di assestamento, non l’inizio di una fase recessiva. ￼

Poi, quasi all’improvviso, il linguaggio è cambiato. Da marzo in avanti, le grandi case di analisi hanno iniziato a rivedere verso l’alto il rischio di recessione negli Stati Uniti, mentre il conflitto nel Golfo ha riportato al centro il petrolio, le rotte commerciali e la vulnerabilità delle economie importatrici di energia. A cambiare non è stato solo il numero finale delle previsioni, ma la natura stessa del rischio: meno legato alla sola stretta monetaria, più esposto a guerra, energia, fiducia e catene di approvvigionamento. ￼

Il punto più delicato è che questa nuova fase non colpisce tutti allo stesso modo. Gli Stati Uniti arrivano a questo passaggio con una struttura energetica relativamente più solida, mercati finanziari profondi e un settore tecnologico che continua a sostenere le valutazioni. L’Europa, invece, si trova molto più esposta: crescita debole, industria già sotto pressione e una Banca Centrale Europea (BCE) costretta a muoversi in equilibrio tra inflazione importata e rallentamento economico. Ed è proprio qui che il confronto diventa decisivo. ￼ [...]