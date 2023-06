L’asse della Terra si è spostato, la colpa è dell’uomo: quali saranno le conseguenze?

L’asse terrestre si è spostato e a causarne la deviazione è stato l’essere umano e i suoi interventi sull’ambiente, capaci di modificare permanentemente il nostro pianeta. A rivelarlo è stata una ricerca di scienziati dell’università di Seul, a sua volta citata dal sito statunitense di informazione Axios.

La ricerca ha dimostrato come l’asse terrestre si sia inclinato di 78 centimetri a Est e se per adesso non se ne colgono gli effetti, a lungo andare lo spostamento dell’asse della Terra potrebbe provocare disastri ambientali e modificare il clima del nostro Pianeta.

Come spiegato dagli scienziati l’asse terrestre si sposta per cause naturali ma a provocare l’ulteriore deviazione, avvenuta tra il 1993 e il 2010, è stata l’attività dell’uomo che è andato a modificare permanentemente il sottosuolo. Ecco quali sono le cause e quali potrebbero essere i rischi per l’ambiente e per l’uomo.

L’asse della Terra si è spostato, la colpa è dell’uomo: ecco perché

Che l’asse della Terra si stesse spostando era stato già rilevato da altri studi e ricerche scientifiche, attribuendone le cause principalmente allo scioglimento dei ghiacciai, causato dall’effetto serra e da altre attività umane.

La ricerca dell’Università di Seul ha invece rintracciato come principale causa quella dell’estrazione di acque sotterranee. Ancora una volta la scienza costringe l’essere umano a confrontarsi con i propri errori, con l’idea di poter disporre della Terra, sfruttandone le risorse senza conseguenze, inquinando il pianeta occupandosi del guadagno di oggi e non preoccupandosi dei problemi delle generazioni di domani.

Errori questi ai quali i governi non rispondono con politiche ambientali realmente efficaci. Come spiegato dal geofisico Ki-Weon Seo: “la redistribuzione delle acque del sottosuolo ha in realtà avuto il maggiore impatto sullo spostamento dell’asse attorno a cui ruota la Terra”.

Come si legge nella ricerca, quando una grande quantità di acqua viene rimossa dal sottosuolo, il centro di gravità del pianeta si muove e oggi gli scienziati di Seul hanno verificato che, nei diciassette anni intercorsi fra il 1993 e il 2010, l’asse della Terra si è spostato di 64.16 gradi verso Est alla velocità di 4,36 centimetri all’anno, equivalente appunto a un totale di 78 centimetri, a causa dello svuotamento delle risorse acquifere sotterranee.

L’asse della Terra si è spostato: quali saranno le conseguenze?

Come anticipato, lo studio si conclude spiegando come attualmente il cambiamento non influisca sulle stagioni, ma nel lungo tempo potrebbe modificare il clima del nostro pianeta.

Se infatti, l’uomo non modificherà il proprio comportamento, cercando di porre fine allo sfruttamento ambientale, c’è il rischio che l’asse della Terra si sposti ancor di più. Le conseguenze sarebbero devastanti.

La rotazione della Terra sul suo asse inclinato è ciò che consente al pianeta di avere habitat e clima (dal greco antico klima che vuol dire «inclinazione») diversi, consentendo (ad esempio) la formazione dei ghiacciai.

Lo spostamento dell’asse potrebbe comportare un addio definitivo alle stagioni, e potrebbe velocizzare lo scioglimento dei ghiacciai a causa di un’inclinazione diversa da quella odierna e, di conseguenza, si verificherebbero terribili inondazioni, ma ancora c’è il rischio di desertificazione di altre regioni terrestri, provocando migrazioni climatiche di fauna ed esseri umani.

È forse giunto il momento che l’essere umano venga messo di fronte ai danni che sta causando al pianeta e che decida di diminuire e interrompere attività dannose che provocano l’effetto serra o che, come nel caso dell’estrazione delle falde acquifere sotterranee, provocano lo spostamento dell’asse terrestre.