Arrivano i viaggi spaziali NASA in diretta su Netflix. Ecco come vederli

La possibilità di viaggiare nello spazio seduti comodamente da casa. Questo è il nuovo obiettivo della NASA, la storica agenzia aerospaziale statunitense, che ha appena annunciato la sua nuova collaborazione con Netflix.

Il gigante dello streaming online espande ulteriormente il suo catalogo: oltre ai film e le serie televisive, e dopo aver aggiunto videogiochi ed eventi sportivi dal vivo al servizio, la piattaforma statunitense trasmetterà in diretta le spettacolari esplorazioni del cosmo della storica agenzia spaziale degli Stati Uniti.

In un post congiunto pubblicato sugli account ufficiali di Netflix e NASA, i due colossi hanno annunciato che, a partire da quest’estate, sarà possibile seguire tutta la programmazione di NASA+ all’interno del popolare servizio di streaming.

La direttrice generale di NASA+ Rebecca Sirmons ha dichiarato che “insieme, ci impegniamo per un’età dell’oro dell’innovazione e dell’esplorazione, ispirando le nuove generazioni, direttamente dal comfort del loro divano o dal palmo della loro mano, dal loro telefono”.

Per vedere in streaming i viaggi spaziali della NASA è necessario avere un abbonamento a Netflix . Tra i pacchetti disponibili, c’è il Piano Standard con Pubblicità da 5,49€ a 6,99€ al mese, il Piano Standard senza Pubblicità da 12,99€ a 13,99€ al mese e il Piano Premium da 17,99€ a 19,99€ al mese.

La NASA vuole raggiungere più spettatori

A partire da quest’estate, sarà quindi possibile assistere dal vivo alle missioni spaziali della NASA direttamente dai propri dispositivi. Nel catalogo del canale ci saranno i lanci di razzi in tempo reale, le passeggiate spaziali degli astronauti, i reportage dettagliati delle missioni e le vedute della Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Grazie alla collaborazione con Netflix, la NASA punta ad espandere il proprio pubblico a livello globale, superando la nicchia di appassionati per raggiungere le nuove generazioni.

La missione principale della NASA è quello di connettersi con il maggior numero possibile di persone attraverso contenuti video, audio, social ed eventi dal vivo, portando così l’entusiasmo per le scoperte, le invenzioni e l’esplorazione spaziale in tutto il globo. In particolar modo, l’attenzione dell’Agenzia è rivolta ai più giovani, con la prospettiva di poterli ispirare e, in futuro, indirizzare verso la scelta di intraprendere una professione nel settore aerospaziale.