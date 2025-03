Eclissi solare oggi, dove si vede in Italia e a che ora

Come investire in borsa?

Oggi, sabato 29 marzo 2025, è prevista un’eclissi solare parziale che regalerà un bellissimo spettacolo a tutti i fortunati che riusciranno a osservare l’evento astronomico. Anche se si tratta di un fenomeno meno raro rispetto all’eclissi totale, questo tipo di eclissi tiene incollati in ogni occasione milioni di persone, creando un’immagine assolutamente memorabile. Il disco solare non viene infatti oscurato completamente, lasciando una porzione di luce ben visibile.

A differenza dell’eclissi totale, che provoca veri e propri attimi di buio in pieno giorno, con l’eclissi parziale resta sempre visibile una parte del Sole donando alla nostra stella forme insolite e caratteristiche. Anche per questo, l’eclissi parziale è più facilmente osservabile da un numero maggiore di persone. Tutto dipende comunque dalle posizioni di Terra, Sole e Luna e in particolare dall’allineamento di quest’ultima con la stella rispetto al nostro pianeta. Sappiamo già, però, che molti italiani riusciranno a godersi lo spettacolo senza problemi. Vediamo quindi tutte le informazioni.

Eclissi solare di oggi: quando e dove vederla L’eclissi solare di oggi sarà visibile da buona parte dell’Europa, dell’Africa occidentale e del Nord America. Per quanto riguarda l’Italia, festeggiano gli abitanti del Nord-Ovest, dove la copertura del disco solare può raggiungere il suo picco intorno al 12%. L’evento dovrebbe comunque essere visibile, per quanto con percentuali inferiori di copertura, da tutto il territorio centro-settentrionale. La percentuale di copertura diminuisce gradualmente mentre ci si sposta verso Est o Sud, tagliando completamente fuori Basilicata, Sicilia, Calabria e Puglia meridionale. Il picco di oscuramento è previsto intorno alle ore 12:00 con leggere differenze a seconda della località geografica. In gran parte d’Italia il fenomeno avrà comunque inizio qualche tempo prima, intorno alle 11:30. Prendendo come esempio la Capitale, sappiamo che l’eclissi solare dovrebbe durare dalle 11:34 alle 12:33 a Roma. Non tutti gli italiani riusciranno così a vedere l’eclissi, anche se l’evento sarà osservabile da gran parte del nostro territorio. Qualcuno, poi, potrebbe essere ancora più fortunato di altri e ammirare le cosiddette “corna solari” (o anche “morsi della luna”). Viene così definito l’effetto con cui il Sole appare a forma di mezzaluna nel cielo, che dipende dalla posizione lunare, osservabile quando l’eclissi è in prossimità dell’alba o del tramonto.