L’America di Trump rovinerà il momento d’oro di BTP e spread?

Fino a che punto i BTP e lo spread BTP-Bund rischiano di essere travolti dall’ansia con cui diversi investitori di tutto il mondo stanno scaricando i bond USA, i cosiddetti Treasury, a seguito del downgrade del rating del debito degli Stati Uniti annunciato da Moody’s? In che modo l’effetto della decisione di Moody’s di strappare dal petto dell’America di Trump l’ultima medaglia a tripla A riconosciuta ai suoi Titoli di Stato, rischia di rovinare il momento d’oro che i BTP italiani stanno vivendo? E di avere ripercussioni negative (ma magari anche positive) sulla imminente emissione, ormai alle porte, del BTP Italia?

La cronaca di queste ultime ore ci restituisce un quadro di nuovo incerto per Wall Street, caduta vittima di una nuova ondata di sell, dopo essersi ripresa nelle ultime settimane dal terremoto provocato dall’annuncio dei dazi di Trump, arrivato nel Liberation Day dello scorso 2 aprile. Dopo essersi ripresa forse anche troppo, come ha fatto notare qualcuno. Non uno qualsiasi, visto che si tratta di Jamie Dimon, numero uno di JPMorgan, la banca numero uno negli Stati Uniti.

Stavolta a mettere KO la borsa USA è stato il forte smobilizzo che ha attaccato i Titoli di Stato americani che, per la relazione inversamente proporzionale che esiste tra il prezzo delle obbligazioni e i rendimenti, ha fatto schizzare questi ultimi a nuovi livelli record. I rendimenti dei Treasury a 30 anni, per citare l’esempio più illustre, sono schizzati al 5,1%, al di sopra della soglia pericolo del 5%, nei pressi dei valori massimi dai tempi della crisi finanziaria, ovvero ai massimi dal 2007. In rialzo anche i rendimenti dei Treasury a 10 anni, balzati fino al 4,6% circa. In questa situazione, quanto rischiano i BTP e quanto rischia di conseguenza lo spread BTP-Bund a 10 anni, che proprio qualche giorno fa, bucando quota 100, ha reso talmente entusiasta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al punto da portarla a fare una gaffe tra quelle che rimarranno di più nella storia del suo governo? [...]