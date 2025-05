Collasso in arrivo a Wall Street secondo Jamie Dimon (JPMorgan)

In questi ultimi mesi, il CEO veterano di JPMorgan, Jamie Dimon, ha colto più volte l’occasione per ammonire Wall Street, colpevole a suo avviso di non prezzare ancora i pericoli che minacciano l’economia degli Stati Uniti e del mondo intero.

La strigliata agli investitori che, dopo il trauma dei ripetuti tonfi che hanno colpito la borsa USA e le borse mondiali nelle sedute drammatiche successive all’annuncio dei dazi di Trump, sono tornati a fare shopping di azioni, si è ripresentata anche nelle ultime ore, in occasione dell’Investor day annuale indetto da JPMorgan a New York.

Dimon non ha potuto fare a meno di illustrare le minacce che, a suo avviso, incombono sull’economia americana e che una Wall Street evidentemente troppo compiacente, non sta mettendo in conto. In evidenza le dichiarazioni che il banchiere ha rilasciato nel paventare, parole sue, un collasso ben preciso. [...]