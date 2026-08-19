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IPO Unitree Robotics, le azioni dell’azienda cinese dei robot che ballano debuttano con rally +629%

Laura Naka Antonelli

19 Agosto 2026 - 08:49

IPO da sogno per Unitree Robotics, l’azienda in cui ha investito anche il colosso AI cinese DeepSeek. Azioni schizzano +629% alla Borsa di Shanghai.

IPO Unitree Robotics, le azioni dell’azienda cinese dei robot che ballano debuttano con rally +629%
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Buy scatenati sulle azioni di Unitree Robotics, l’azienda cinese produttrice di robot capaci di fare salti mortali all’indietro e di ballare sbarcata oggi, mercoledì 19 agosto 2026 alla Borsa di Shanghai, con il lancio di un’IPO.

IPO Unitree Robotics, azioni schizzano fino a +629%. A Shanghai sbarca l’azienda dei robot umanoidi

I titoli di Unitree Robotics sono volati fino a +629% nelle prime contrattazioni della seduta della Borsa di Shanghai, confermando l’entusiasmo degli investitori per lo sbarco in Borsa del gruppo che produce robot umanoidi.

Le azioni, sbarcate al prezzo di collocamento di 150,80 yuan, (circa 22,3 dollari), sono schizzate fino a 1.100 yuan nei massimi intraday della seduta di oggi. Con l’IPO Unitree Robotics ha raccolto circa 6,1 miliardi di yuan (905 milioni di dollari).

La febbre per i titoli si spiega, come ha riportato la CNBC, anche con il sostegno a Unitree Robotics arrivato dalla società cinese di intelligenza artificiale DeepSeek, che ha investito circa 140,8 milioni di yuan nel gruppo.

Tra gli azionisti esistenti di Unitree figura inoltre l’altro grande nome cinese Tencent.

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Il lancio del robot Superman alla vigilia del lancio dell’IPO. I tipi di robot prodotti da Unitree

Alla vigilia del lancio dell’IPO, Unitree si è messa ulteriormente sotto i riflettori, presentando un nuovo robot umanoide battezzato “Superman” che, secondo l’azienda, è in grado di saltare fino a due metri da fermo e correre a una velocità massima di 12,66 metri al secondo.

La gamma di prodotti dell’azienda cinese comprende robot umanoidi, in grado di camminare e manipolare oggetti grazie a mani altamente agili, oltre a robot quadrupedi utilizzati in situazioni pericolose.

Unitree è l’ultima società tecnologica cinese di alto profilo a fare il suo debutto sullo STAR Market di Shanghai, dopo l’IPO del produttore di chip di memoria CXMT, sbarcato sul mercato il mese scorso, quando le sue azioni sono schizzate del 466% nel primo giorno di contrattazioni.

Monta intanto l’attesa per l’IPO a Shanghai dell’azienda YMTC, in evidenza dopo che le sue consegne di chip NAND hanno battuto quelle del colosso americano Micron Technology.

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Tutte le previsioni di Morgan Stanley sul mercato dei robot umanoidi in Cina

Nel mese di giugno, gli analisti di Morgan Stanley hanno rivisto al rialzo le previsioni sulle consegne di robot umanoidi in Cina a 50.000 unità nel corso del 2026, quasi il doppio rispetto alla precedente stima di 28.000 unità.

La divisione di ricerca ha reso noto di prevedere inoltre che il mercato cinese dei robot umanoidi passerà dai 2 miliardi di dollari previsti quest’anno a 15 miliardi di dollari entro il 2030.

Morgan Stanley ha detto infine di prevedere che i progetti pilota delle aziende cinesi attive nel settore cresceranno in modo più sostenuto nel secondo semestre di quest’anno, con i robot umanoidi full-size destinati a rappresentare circa il 30% delle spedizioni: quota che dovrebbe schizzare poi al 70% entro il 2028.

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# Cina
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