Come investire in obbligazioni e quando conviene. La guida completa

Investire in obbligazioni nel 2026 non significa più rincorrere l’affare di ieri, ma leggere bene un mercato che è cambiato pelle. Dopo la lunga stagione dei tagli del 2024-2025, la Banca Centrale Europea ha cambiato passo: l’11 giugno 2026 ha alzato i tassi di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 2,25%, per poi lasciarli invariati il 23 luglio, con una parte del Consiglio direttivo che avrebbe voluto un nuovo rialzo. Non siamo di fronte a una nuova fase restrittiva già strutturata, ma il messaggio per chi investe è chiaro: la discesa dei tassi si è fermata. I rendimenti delle obbligazioni lo hanno recepito, e il BTP decennale è tornato in area 4% lordo (il 25 agosto 2026 chiudeva intorno al 4%, con lo spread sul Bund tedesco vicino agli 80 punti base, secondo l’ANSA).

Questo scenario cambia il modo di ragionare. Chi compra oggi non «blocca» rendimenti destinati a evaporare domani, ma si muove in un contesto in cui i tassi restano elevati e potrebbero persino salire ancora. Il che, paradossalmente, è un’ottima notizia per chi presta denaro: un decennale intorno al 4% offre un flusso cedolare che pochi conti correnti e molti strumenti a basso rischio faticano a eguagliare. La domanda giusta, allora, non è quando entrare, ma cosa stai comprando e a quale rischio.

Cosa sono le obbligazioni e quali sono le tipologie da conoscere

Le obbligazioni sono titoli di debito emessi da enti pubblici o privati per raccogliere fondi. In cambio, l’emittente si impegna a pagare un interesse fisso o variabile agli investitori e a restituire il capitale alla scadenza. In altre parole, quando acquisti un’obbligazione diventi creditore dell’emittente: non partecipi agli utili come con le azioni, ti stai mettendo in fila per essere rimborsato. La Banca d’Italia la descrive come un titolo che dà diritto al rimborso del valore nominale e a un interesse chiamato cedola. Ma la parola chiave è «diritto», non «certezza»: il prezzo può oscillare e l’emittente può andare in difficoltà.

Ecco le principali tipologie di obbligazioni:

C’è poi un dettaglio che molti sottovalutano e che, nei momenti difficili, fa tutta la differenza: la seniorità del titolo. Un’obbligazione senior (ordinaria) ha priorità in caso di crisi dell’emittente; una subordinata viene rimborsata dopo i creditori ordinari, e quindi è più rischiosa. Su questo la Banca d’Italia è netta: a parità di altre condizioni, le subordinate sono più rischiose delle obbligazioni ordinarie. Vale soprattutto per i titoli bancari, che sulla carta stanno nella stessa categoria ma nella realtà hanno funzioni e rischi molto diversi.

Come e dove comprare obbligazioni

Acquistare obbligazioni è un processo relativamente semplice, ma richiede attenzione. Gli investitori possono comprarle in fase di emissione, attraverso le aste pubbliche organizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), oppure nel mercato secondario, tramite intermediari finanziari come banche e piattaforme di trading online.

Per iniziare è necessario aprire un conto deposito titoli presso una banca o un broker abilitato. Le obbligazioni possono poi essere acquistate presso sportelli bancari o tramite servizi di home banking, se abilitati alle funzionalità di trading. Per i titoli retail come il BTP Valore o il BTP Più, il collocamento avviene sulla piattaforma MOT di Borsa Italiana e il Tesoro rimuove un elemento di incertezza tipico delle aste: il prezzo di aggiudicazione, sempre pari a 100.

Quando si decide di investire, è importante tenere conto di alcuni limiti e fattori chiave. Il primo è l’importo minimo di investimento, che varia in base al tipo di obbligazione e all’intermediario: per i titoli di Stato italiani il lotto minimo è in genere di 1.000 euro. Il secondo sono i costi di transazione: commissioni di acquisto e vendita, spese di gestione del dossier titoli, imposta di bollo sui prodotti finanziari, oltre allo spread denaro/lettera, che su titoli poco liquidi può diventare un costo occulto tutt’altro che trascurabile. Il terzo è la valutazione dei rischi, dal rischio di credito (l’emittente non onora il debito) al rischio di tasso (le variazioni dei tassi che muovono il prezzo). Un’attenta analisi delle caratteristiche del titolo e della solidità dell’emittente è ciò che separa una scelta consapevole da una scommessa.

Come investire in obbligazioni: quali comprare oggi?

In un mercato con rendimenti tornati ai livelli più alti da mesi, la selezione conta più che mai. I BTP restano una scelta consolidata per i risparmiatori italiani anche per una ragione fiscale: l’aliquota sui rendimenti dei titoli di Stato è del 12,5%, contro il 26% applicato alla maggior parte degli altri strumenti finanziari. A questo si aggiungono l’esenzione dall’imposta di successione e l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro investiti in titoli di Stato.

Il BTP decennale, nelle sedute di fine agosto 2026, ha reso intorno al 4% lordo, un livello che dà una prospettiva interessante a chi ha un orizzonte lungo e può tollerare le oscillazioni di prezzo del titolo fino alla scadenza (i rendimenti di mercato variano ogni giorno, quindi il dato va sempre riscontrato alla data effettiva di lettura). Sul fronte delle emissioni più recenti, ad agosto 2026 il Tesoro ha portato in asta un nuovo BTP a 10 anni con scadenza 1° ottobre 2036 e cedola annua del 4%, insieme a un BTP a 5 anni e a due CCTeu. Chi cerca l’esposizione alle scadenze brevi trova invece i BOT annuali, il cui rendimento lordo è risalito intorno al 2,79% dopo mesi di compressione.

Per il pubblico retail, il riferimento resta il BTP Valore. La settima emissione, collocata dal 2 al 6 marzo 2026 (ISIN IT0005696320, scadenza 10 marzo 2032), ha una durata di sei anni, cedole trimestrali crescenti con meccanismo step-up 2+2+2 e un premio fedeltà finale dello 0,8% per chi lo detiene fino a scadenza. La struttura delle cedole minime garantite è del 2,5% per il primo biennio, 2,8% per il secondo e 3,5% per il terzo: un profilo pensato per premiare chi tiene il titolo, con un rendimento lordo medio annuo di poco inferiore al 3% e un netto attorno al 2,6%.

Chi invece vuole difendersi dal caro-vita può guardare al BTP Italia Sì, la nuova versione semplificata del titolo indicizzato all’inflazione italiana, collocata dal 15 al 19 giugno 2026 (ISIN IT0005713539, godimento 23 giugno 2026 e scadenza 23 giugno 2031). Ha durata di cinque anni, un tasso reale minimo garantito dell’1,60% confermato in via definitiva a fine collocamento, e un premio fedeltà dello 0,6% per chi lo acquista in emissione e lo tiene fino alla scadenza. La novità sostanziale rispetto al vecchio BTP Italia sta nel meccanismo: qui le cedole semestrali sommano semplicemente il tasso fisso e il tasso di inflazione nazionale (indice FOI al netto dei tabacchi rilevato dall’ISTAT), mentre il capitale non viene più rivalutato di semestre in semestre e si rimborsa a 100 alla scadenza. La componente fissa dell’1,60% resta garantita anche in caso di deflazione.

Sul versante corporate, i bond societari continuano a offrire un extra-rendimento rispetto ai titoli governativi, ma quel «di più» non nasce dal nulla: lo stai pagando con rischio aggiuntivo. Emittenti come Eni, Enel o le grandi utility europee restano tra i nomi più seguiti dagli investitori in cerca di un compromesso tra rendimento e solidità, sempre valutando con cura seniorità del titolo, eventuale rating e clausole di rimborso anticipato.

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Investire in obbligazioni conviene? Ecco quanto si può guadagnare

Investire in obbligazioni può essere un’ottima strategia per ottenere rendimenti prevedibili con minori fluttuazioni rispetto ad altri tipi di investimenti. I benefici principali sono tre: cedole regolari che forniscono un flusso di reddito stabile, una volatilità inferiore rispetto alle azioni e, tenendo il titolo fino alla scadenza, il rimborso del capitale nominale, tanto più affidabile quanto più solido è l’emittente (ecco perché i titoli governativi di Paesi con rating elevato sono considerati i più difensivi). Rispetto alle azioni, insomma, le obbligazioni offrono maggiore prevedibilità dei flussi di cassa: un vantaggio prezioso per chi cerca un reddito regolare o vuole limitare le oscillazioni del portafoglio.

Con i tassi tornati elevati, il rendimento a disposizione è concreto. Vale però la pena capire come nasce, perché la cedola da sola non basta: il risultato finale dipende anche dal prezzo pagato (sotto, alla o sopra la pari), dal valore di rimborso, dal tempo residuo, dai costi, dalla tassazione e dall’eventuale rischio di cambio. La metrica che mette insieme tutto è il rendimento a scadenza (o yield-to-maturity), che la Banca d’Italia definisce come la combinazione della cedola periodica e dello scarto tra prezzo di acquisto e valore di rimborso. È il numero da guardare se l’idea è tenere il titolo fino alla fine.

Esempio

Supponiamo di investire 10.000 euro in un BTP con scadenza 2034 e cedola del 4,20%, acquistato in passato a 99,00 e rivenduto oggi a 103,99:

Costo di acquisto: 10.000 * 99,00 / 100 = 9.900 euro

Valore di mercato: 10.000 * 103,99 / 100 = 10.399 euro

Guadagno in conto capitale: 10.399 - 9.900 = 499 euro

Cedola annuale: 10.000 * 4,20% = 420 euro

Guadagno totale: 420 euro (cedola) + 499 euro (apprezzamento) = 919 euro

Attenzione, però: questo meccanismo funziona in entrambe le direzioni. Se i tassi salgono anziché scendere, il prezzo dei titoli già in circolazione diminuisce, perché le nuove emissioni offriranno cedole più alte. Chi ha comprato un decennale quando i rendimenti erano più bassi e volesse venderlo oggi potrebbe incassare una minusvalenza. È il motivo per cui, nel 2026, la promessa «tengo fino a scadenza e non rischio» va letta con onestà: portando il titolo fino al rimborso neutralizzi l’effetto delle oscillazioni di prezzo (a scadenza ti viene restituito il valore nominale), ma il valore di mercato continua a muoversi lungo tutta la vita del titolo, e restano comunque in gioco il rischio di credito, quello di liquidità e quello di inflazione.

Rispetto ad altre forme di investimento, come le azioni, le obbligazioni offrono maggiore prevedibilità dei flussi di cassa. Questo può essere particolarmente vantaggioso per gli investitori che cercano un reddito regolare o che desiderano proteggere il capitale.

Un ultimo punto, spesso ignorato quando si investe di fretta: in Italia il rendimento netto può cambiare parecchio rispetto al lordo. Confrontare due titoli solo sul rendimento lordo rischia di far scegliere il «più bello» al posto del «più utile», perché la tassazione varia sensibilmente tra titoli di Stato (12,5%) e molte obbligazioni corporate o bancarie (26%).

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Le obbligazioni sono sicure? Dove il rischio è più contenuto

Investire in obbligazioni comporta alcuni rischi, ma esistono strumenti con un profilo di rischio relativamente basso, adatti agli investitori prudenti. Il primo è il rischio di credito: l’emittente potrebbe non pagare cedole o capitale. Le obbligazioni emesse da enti con rating elevati, come i governi dei Paesi sviluppati, tendono ad avere un rischio molto basso. Il secondo è il rischio di tasso di interesse: quando i tassi di mercato salgono, il prezzo delle obbligazioni già emesse scende, e viceversa. I titoli a tasso fisso e a lunga scadenza sono i più esposti, perché il tempo che manca al rimborso amplifica l’effetto. Il terzo è il rischio di liquidità: alcuni bond si scambiano facilmente, altri no, e per uscire da un titolo poco trattato potresti dover accettare un prezzo peggiore.

Per minimizzare questi rischi conviene privilegiare strumenti ad alta qualità creditizia o garantiti da asset specifici. Le obbligazioni sovranazionali, emesse da enti come la Banca Mondiale o la Banca Europea per gli Investimenti, godono di rating molto elevati e sono tra le più sicure in assoluto. Le obbligazioni governative dei Paesi sviluppati, come i Treasury americani, i Bund tedeschi e, per l’Italia, BOT e BTP, restano scelte solide per chi cerca sicurezza. Le obbligazioni garantite, come i covered bond, sono supportate da attivi specifici che gli investitori possono aggredire in caso di insolvenza dell’emittente. Le obbligazioni a breve termine, infine, come i BOT, offrono un rischio di tasso inferiore rispetto a quelle a lunga scadenza. Va ricordato che nel 2026 questa «sicurezza» ha comunque un costo: con i tassi in risalita, anche un titolo di Stato a lunga scadenza può perdere valore in modo sensibile se venduto prima della scadenza.

Che cosa determina il prezzo di un titolo di Stato

Per capire davvero il mercato obbligazionario conviene fare un passo indietro. Per secoli i governi si sono rivolti agli investitori per finanziare le loro attività, principalmente emettendo obbligazioni. Oggi, secondo l’ultimo report dell’Institute of International Finance (Global Debt Monitor), su un totale record di circa 348 trilioni di dollari di debito complessivo al mondo, il mercato globale del debito sovrano governativo vale ormai oltre 110 trilioni di dollari, quasi quanto l’economia mondiale stessa. Ma cosa determina il prezzo che gli investitori sono disposti a pagare per un titolo di Stato?

Immaginiamo un governo le cui spese totali superano le entrate di 1000 dollari. Per finanziare il deficit, prende in prestito denaro emettendo un’obbligazione: la promessa di rimborsare i 1000 dollari di capitale a una data futura, più un interesse annuale, la cedola, che compensa gli investitori del costo opportunità di parcheggiare i fondi lì anziché altrove. Questo costo opportunità è il tasso di interesse, ed è composto da due elementi: una componente legata all’inflazione (il debitore deve preservare il potere d’acquisto del denaro negli anni a venire) e una componente reale (il rendimento aggiuntivo, oltre l’inflazione, che gli investitori chiedono perché rinunciano a investimenti alternativi, come gli immobili). Più alti sono il tasso d’inflazione atteso e i rendimenti degli investimenti alternativi, più alto sarà il rendimento che il governo dovrà offrire.

Supponiamo che il governo emetta un titolo da 1000 dollari a un anno con una cedola del 5%: l’impegno è rimborsare 1050 dollari dopo un anno. Se il tasso della cedola è uguale al costo opportunità degli investitori, questi acquisteranno l’obbligazione alla pari, cioè a un prezzo di 100 (100 centesimi per ogni euro di valore nominale). Ma se il costo opportunità cambia e supera la cedola del 5%, saranno disposti a comprarla solo sotto la pari, incassando un rendimento superiore. Se pagano solo 980 dollari, il rendimento sale al 7,14% [(1050÷980) -1] X 100. Questo rendimento totale, che per definizione equivale al costo opportunità, è il rendimento a scadenza dell’obbligazione, o yield-to-maturity. Va detto che nell’esempio il calcolo è immediato perché si tratta di un titolo con un’unica scadenza annuale: nella realtà, su un’obbligazione pluriennale, il rendimento a scadenza incorpora anche la struttura temporale dei flussi e l’ipotesi di reinvestimento delle cedole, e va quindi calcolato con formule più articolate.

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La differenza tra mercato primario e secondario

Una vendita diretta dal governo agli investitori è una transazione sul mercato primario. Ma dopo l’emissione le obbligazioni passano di mano tra investitori nel mercato secondario, perché sono titoli negoziabili come le azioni. L’implicazione chiave è che il rendimento di emissione sarà quasi sempre diverso dal rendimento di mercato prevalente.

Ad esempio, supponiamo che una grande banca commerciale fallisca subito dopo l’emissione dell’obbligazione da 1000 dollari, come nella crisi di Lehman Brothers del 2008. Questo alimenterebbe i timori di una crisi finanziaria e di una recessione, con un crollo dell’inflazione. Poiché gli investitori si aspettano rendimenti e inflazione più bassi, il costo opportunità dei fondi può scendere drasticamente, dal 7,1% al 3%. In questa situazione l’obbligazione emessa a 980 dollari verrà scambiata sopra la pari nel mercato secondario, a circa 1019,5 dollari, per riflettere il nuovo rendimento del 3%: infatti [(1050÷1019,5) -1] X 100 = 3%.

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Le curve dei rendimenti e cosa ci dicono sull’economia

I governi possono emettere obbligazioni con scadenze diverse, tipicamente da 1 a 30 anni. Ogni titolo ha la propria durata, la propria cedola e il proprio rendimento a scadenza. Le obbligazioni a più lungo termine di solito presentano un rendimento più elevato: è il premio a termine, il compenso aggiuntivo che gli investitori richiedono per l’incertezza legata all’inflazione futura e alle condizioni economiche dell’emittente, oltre che per la rinuncia ad altri investimenti per un periodo più lungo.

La curva dei rendimenti mette le scadenze sull’asse orizzontale e i rispettivi rendimenti di mercato su quello verticale, e offre una lettura preziosa, anche se mai meccanica: la sua forma riflette il modo in cui i mercati vedono l’evoluzione di tassi, inflazione, premio a termine, rischio e domanda-offerta di titoli. Uno dei segnali che aiuta a interpretare è se gli investitori si attendono un’economia più forte (con inflazione tendenzialmente al rialzo) o più debole (con inflazione al ribasso). Quando prevale l’attesa di un’accelerazione della crescita, l’inflazione futura tende a essere vista più alta di quella attuale e cresce l’attrattiva degli investimenti alternativi: in genere gli investitori richiedono allora un rendimento più elevato sulle scadenze lunghe rispetto a quelle brevi, e la curva assume una pendenza verso l’alto. È il caso della curva dei BTP italiani, che nel 2026 si conferma crescente.

Ma le curve dei rendimenti non salgono sempre. Quando l’inflazione negli Stati Uniti è salita alle stelle dopo la pandemia di COVID-19, la Federal Reserve ha aumentato i tassi nel 2021 e 2022. Poiché tassi più elevati frenano consumi e investimenti, l’aumento ha alimentato le aspettative di un successivo rallentamento, di un’inflazione più debole e di rendimenti inferiori: riflettendo queste attese, nel 2023 la curva dei titoli di Stato USA ha iniziato a invertirsi. La curva è invertita quando i tassi a breve (scadenze da 1 a 2 anni) superano quelli a lungo termine (scadenze da 10 a 30 anni).

Una curva invertita è spesso vista come predecessore della recessione e, fino a poco tempo fa, le inversioni hanno preceduto quasi ogni contrazione economica negli Stati Uniti nell’ultimo mezzo secolo. Spesso, ma non sempre. Nel 2023 e nel 2024 ci sono stati momenti in cui il tasso decennale sui Treasury era inferiore a quello a 2 anni, eppure la recessione non si è verificata: nel 2024-2025 gli USA sono cresciuti. La curva invertita ci dice ciò che il mercato ipotizza che avverrà, non ciò che avverrà davvero. E l’inversione può prodursi anche per motivi diversi dallo scenario recessivo.

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Premio per il rischio Paese e gli spread tra emittenti

Le curve dei rendimenti dei Paesi emergenti trasmettono le stesse informazioni di quelle avanzate, ma con una maggiore attenzione al premio per il rischio Paese. Le principali economie avanzate sono diversificate e hanno istituzioni forti: i loro titoli sovrani sono considerati sicuri perché gli investitori sono quasi certi di essere ripagati. Lo stesso non vale per molte economie in via di sviluppo, con istituzioni più deboli, bilanci fragili e maggiore esposizione a shock che possono portare a forti deprezzamenti valutari, inflazione rapida e perdita di accesso ai mercati.

Alcuni governi emergenti, soprattutto quelli con molto debito in valuta estera, devono talvolta ristrutturare il debito: allungare la scadenza delle obbligazioni, aumentare la cedola, o entrambi, scambiando i vecchi titoli con nuovi a condizioni più onerose. Questo maggior rischio di default richiede un premio più alto e rende i loro rendimenti generalmente superiori a quelli delle economie avanzate su tutte le scadenze. La differenza nei rendimenti, o spread, tra Paesi emergenti e Paesi sviluppati è un indicatore importante del rischio di credito sovrano.

Quando i mercati vedono imminente una ristrutturazione, il rendimento sulle scadenze brevi di solito sale alle stelle, producendo una curva fortemente invertita: è il secondo caso di inversione, più raro ma più pericoloso per il risparmiatore. Il meccanismo è intuitivo: quando gli investitori fiutano una ristrutturazione, vendono massicciamente le obbligazioni a breve scadenza facendone salire il rendimento, perché l’operazione comporta lo scambio dei vecchi titoli brevi con nuovi titoli a 10 o 30 anni a cedola più alta. In sostanza è sempre un’estensione della scadenza residua, e il mercato chiede quindi un rendimento più elevato proprio sui titoli che scadrebbero per primi. Casi di questo tipo si sono visti in diverse economie emergenti alla vigilia di una ristrutturazione del debito sovrano, quando la curva si è invertita bruscamente mesi prima dell’annuncio ufficiale.

Quando anche i Paesi ricchi si indebitano troppo

I problemi di alto indebitamento non colpiscono solo i Paesi emergenti. Durante le guerre mondiali, la pandemia del 2020 o gli interventi pubblici per tamponare crisi bancarie, anche le spese dei Paesi sviluppati superano di molto le entrate e creano disavanzi crescenti. Ogni deficit è la sorgente di nuovo debito pubblico, e una volta creato può risultare difficile da comprimere, per una ragione semplice: il risanamento richiede manovre impopolari (tagli di spesa o aumenti di tasse) che non premiano alle elezioni. Di qui la rigidità del deficit: siccome i contribuenti sono anche elettori, i governanti tendono ad astenersi dal risanamento per farsi rieleggere. Talvolta, per chi governa, è meglio «non svegliare il cane che dorme».

Prendiamo il Regno Unito. Dall’inizio della pandemia l’indebitamento pubblico ha seguito una netta traiettoria ascendente: il debito nazionale ha ormai sfiorato il 100% del PIL e il deficit ha superato il 5%. L’Ufficio per la Responsabilità di Bilancio (OBR) avverte che, se nulla cambia, il debito britannico potrebbe raggiungere il 270% del PIL nei prossimi cinquant’anni. Ma Londra non è un’eccezione. La Francia sta peggio: secondo i dati INSEE il debito pubblico ha raggiunto il 115,6% del PIL a fine 2025 ed è atteso oltre il 120% entro fine 2026, con un deficit intorno al 5,4%; non a caso, nell’estate 2026, i mercati chiedono ai titoli francesi un rendimento decennale allineato o addirittura superiore a quello italiano. Gli Stati Uniti hanno a loro volta superato il 120% del PIL con un deficit vicino al 7%: qui la One Big Beautiful Bill Act voluta da Donald Trump, secondo le stime del Congressional Budget Office diffuse durante l’iter legislativo, aumenterebbe il deficit federale di circa 3.400 miliardi di dollari nell’arco del decennio. E taciamo sull’Italia. (Tutti i dati su debito, deficit e previsioni fiscali sono riferiti alle rilevazioni disponibili a fine agosto 2026 e vanno riscontrati alla data di pubblicazione, trattandosi di grandezze in continuo aggiornamento.)

Nel suo «Fiscal Monitor» il Fondo Monetario Internazionale continua a esortare i governi a mettere in ordine i conti fiscali, un richiamo che si ripete da anni ma che, nei fatti, raramente si traduce in un consolidamento deciso. In linea di principio l’insolvenza sovrana non può mai essere esclusa a priori, nemmeno per i Paesi sviluppati: ciò che conta è che attorno al governo ci sia un clima di fiducia da parte dei creditori. Una fiducia che i governi possono guadagnarsi aumentando le tasse, tagliando la spesa o stimolando la crescita. Se adottassero queste misure difficili e impopolari, i deficit tenderebbero a ridursi gradualmente. Ma la volontà politica, come mostra la cronaca, scarseggia quasi sempre.

Il punto lo cattura bene l’OBR britannico quando rileva che «le aspettative del pubblico su ciò che il governo può e deve fare in risposta a emergenze nazionali sembrano aumentare». Nei momenti critici l’elettorato tende ad attendersi che lo Stato intervenga allargando la spesa o alleggerendo le tasse, e questa pressione della domanda politica è uno dei fattori che, storicamente, alimentano la crescita del debito pubblico. Il caso francese è esemplare: l’ex premier François Bayrou aveva avvertito che il Paese era «a un passo dal baratro», ma il suo piano per ridurre il deficit, che prevedeva perfino l’annullamento di due festività nazionali, è stato bocciato da destra e da sinistra. Le feste, si è visto, non si toccano, nemmeno per aumentare il gettito.

Investimento obbligazionario: prospettive e previsioni per il 2026

Le prospettive per gli investimenti obbligazionari nei prossimi mesi dipendono soprattutto dall’evoluzione della politica monetaria e dalle condizioni macroeconomiche. Le decisioni di Federal Reserve e BCE avranno un impatto significativo sui rendimenti, e nel 2026 il quadro è profondamente diverso da quello degli anni precedenti.

1) Il nuovo scenario dei tassi

Dopo la lunga stagione dei tagli del 2024-2025, l’inflazione è tornata a salire, spinta anche da uno shock energetico legato al conflitto in Medio Oriente. La BCE ha reagito con un rialzo di 25 punti base l’11 giugno 2026 e il 23 luglio ha lasciato il tasso sui depositi al 2,25%, quello sulle operazioni di rifinanziamento principali al 2,40% e quello sui prestiti marginali al 2,65%: la presidente Christine Lagarde ha ammesso che alcuni governatori avevano proposto nuovi rialzi, poi respinti all’unanimità, rinviando ogni valutazione alla riunione di settembre. Oltreoceano la Federal Reserve, ora guidata da Kevin Warsh dopo l’uscita di Jerome Powell, nella riunione del 29 luglio 2026 (l’ultima disponibile prima di fine agosto, poiché il FOMC torna a riunirsi il 15-16 settembre) ha mantenuto i Fed Funds nel corridoio tra il 3,50% e il 3,75%, ma con più membri dissenzienti favorevoli a un rialzo e con i mercati che continuano a prezzare una probabilità concreta di una stretta a settembre. Insomma, la vecchia scommessa «i tassi scenderanno presto» oggi non regge: chi investe deve fare i conti con tassi elevati e potenzialmente in ulteriore risalita.

2) Che cosa significa per i prezzi

Un contesto di tassi fermi o crescenti tende a comprimere il prezzo delle obbligazioni già in circolazione, soprattutto quelle a lunga scadenza. È l’altra faccia della medaglia rispetto agli anni dei tagli: se allora un ribasso dei tassi faceva salire i corsi, oggi un eventuale rialzo può erodere il valore di mercato dei titoli a tasso fisso. Per questo la duration del portafoglio diventa cruciale. Un titolo a scadenza molto lunga, con una duration modificata elevata, amplifica sia i guadagni sia le perdite in conto capitale al variare dei rendimenti: un’arma a doppio taglio da maneggiare con consapevolezza.

3) Diversificazione del portafoglio

In un contesto di incertezza, la strategia più concreta resta la diversificazione, combinando obbligazioni a breve e lungo termine, corporate di alta qualità e sovranazionali. Uno strumento pratico è la scala di scadenze (bond ladder): si acquistano titoli con rimborsi distribuiti nel tempo, così una parte del capitale torna liquida a intervalli regolari e può essere reinvestita alle condizioni di mercato del momento, riducendo l’impatto delle oscillazioni dei tassi. Chi non vuole o non può seguire singoli titoli può ricorrere a fondi ed ETF obbligazionari: qui però cambia la logica, perché non c’è una singola scadenza garantita a cui si riprende il capitale nominale, ma un portafoglio in continuo ribilanciamento. Il vantaggio è la diversificazione; lo svantaggio è che bisogna accettare la dinamica dei prezzi nel tempo e tenere d’occhio i costi.

Come scegliere un’obbligazione: un metodo replicabile

Se vuoi investire senza andare a tentativi, parti sempre dalle stesse domande: chi ti deve restituire i soldi (e quanto è solido), quando li riavrai (scadenza e possibilità di rimborso anticipato) e come nasce il rendimento (cedole, prezzo, indicizzazione, valuta). Poi scendi nei dettagli tecnici che cambiano il risultato finale, seguendo una sequenza ordinata:

obiettivo: vuoi reddito periodico, una scadenza precisa, diversificazione o parcheggiare liquidità? orizzonte temporale: se ti servono i soldi tra 18-24 mesi, un titolo a 10 anni può esporti a oscillazioni inutili; emittente: solidità, livello di debito, settore, eventuale rating e, per le banche, struttura del titolo (senior o subordinata); rendimento a scadenza: confronta lo YTM su titoli comparabili per valuta, durata e rischio, non solo la cedola; costi e mercato di negoziazione: tra commissioni e spread, il rendimento può cambiare più di quanto immagini; coerenza di portafoglio: un singolo titolo non dovrebbe dominare tutto, il rischio specifico va diluito.

La CONSOB insiste su un punto spesso ignorato quando si investe di fretta: prima di acquistare è fondamentale capire documentazione, costi, rischi e coerenza del prodotto con il proprio profilo, secondo l’approccio MiFID e la valutazione di adeguatezza da parte dell’intermediario. E richiama anche le trappole comportamentali tipiche, dalla fretta all’eccesso di fiducia fino all’imitazione: spesso non è la finanza a fregarti, ma l’istinto.

Gli errori tipici da evitare

Ci sono convinzioni che si ripetono sempre, e che portano fuori strada. «Ha la cedola alta, quindi è buono»: no, la cedola è un pezzo del puzzle, non la sentenza. «Costa sotto 100, quindi è in saldo»: non necessariamente, potrebbe essere lo sconto del rischio. «È una banca grande, quindi non può succedere nulla»: può succedere, perché la struttura del titolo conta e le subordinate sono più rischiose delle senior. «Se tengo fino a scadenza non rischio»: riduci il rischio di prezzo, ma non azzeri quelli di credito, liquidità e inflazione.

La regola pratica, alla fine, è brutale ma utile: se un rendimento sembra troppo più alto rispetto ad alternative simili, la domanda non è «che affare è?», ma «quale rischio sto comprando senza accorgermene?». Investire in obbligazioni ha molto senso per generare reddito, pianificare scadenze e bilanciare un portafoglio, ma funziona solo se si smette di inseguire la cedola più alta e si inizia a ragionare per metodo: emittente, durata, rendimento a scadenza, costi, tasse e ruolo in portafoglio. La cedola, in fondo, non è un regalo: è il prezzo del rischio.