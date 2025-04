Internazionalizzazione imprese, 5 Paesi in cui espandere il proprio business

Come investire in borsa?

L’internazionalizzazione rappresenta una leva strategica per le aziende italiane che vogliono crescere, diversificare i mercati e aumentare i ricavi.

Ma quali sono i Paesi su cui puntare oggi per espandere il proprio business? In questo articolo analizziamo 5 dei mercati più promettenti per le imprese che intendono affacciarsi all’estero e posizionarsi come player globali.



I 5 Paesi più attrattivi per l'espansione delle imprese italiane nel 2025 Ogni mercato possiede caratteristiche diverse e uniche che possono essere sfruttate dalle imprese italiane per accedere a nuove opportunità di crescita. Ecco 5 Paesi in cui conviene espandersi: 1. India L'India si sta affermando come uno dei mercati più interessanti a livello globale, con una crescita economica prevista del 6,7% nel 2025. Il Paese è destinato a diventare la terza economia mondiale entro il 2027, spinto da un processo di industrializzazione avanzato e da importanti piani di sviluppo infrastrutturale. I settori trainanti includono aerospazio, difesa, automotive, ICT ed energie rinnovabili, tutti ambiti in cui il know-how italiano può trovare spazio. L'accordo tra l'India e l'Associazione Europea di Libero Scambio prevede inoltre una riduzione graduale dei dazi doganali, aprendo nuove opportunità di crescita per l'export italiano. 2.Messico La forte vocazione manifatturiera del Messico alimenta la domanda di macchinari e tecnologie italiane, con una crescita attesa del 6,6% nel 2025. Anche il settore dei mezzi di trasporto registra un'espansione costante. La recente introduzione di dazi doganali fino al 50% sui prodotti cinesi ha rafforzato il vantaggio competitivo per le imprese italiane, esentate da tali misure grazie all'accordo di libero scambio tra Italia e Messico. Questo rafforza la competitività delle imprese italiane soprattutto nei comparti meccanico, automobilistico e agroalimentare. Inoltre, il contesto regolatorio favorevole, unito alla posizione geografica strategica del Paese, fa del Messico un hub ideale per accedere anche al mercato statunitense. 3.Vietnam Il Vietnam è uno dei mercati a più rapida crescita nel Sud-est asiatico, spinto dal National Master Plan 2021-2030, che punta sulla modernizzazione tecnologica dell'industria manifatturiera e sulla trasformazione urbana. L'accordo di libero scambio UE-Vietnam, in vigore dal 2020, ha inoltre ridotto significativamente i dazi doganali e semplificato il commercio in settori chiave, rendendo il Paese molto attrattivo per l'export italiano, soprattutto nei settori arredamento, meccanica, moda e alimentare. Il Vietnam è oggi il principale esportatore ASEAN verso l'UE, e l'Unione è diventata la sua sesta fonte di investimenti diretti esteri. Il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale e l'attuazione di riforme istituzionali lo rendono una scelta promettente per le imprese italiane alla ricerca di mercati dinamici e favorevoli agli investimenti. 4.Emirati Arabi Negli Emirati Arabi Uniti, il potere d'acquisto elevato e la continua espansione di settori come turismo, edilizia e retail offrono un contesto favorevole per molti settori. Le esportazioni sono destinate a crescere del 17,2% nel 2025, con picchi nei comparti del legno, dell'arredo e dei prodotti tessili. Inoltre, le recenti riduzioni tariffarie introdotte a partire dal 2024 favoriscono l'importazione di beni di qualità anche nei settori alimentare, sanitario ed educativo. Gli EAU puntano quindi alla diversificazione economica e all'attrazione di investimenti esteri, posizionandosi come un punto strategico di accesso ai mercati del Golfo, dell'Africa e dell'Asia meridionale. 5.Cina La Cina continua a rappresentare un mercato di riferimento, nonostante le sfide economiche e le tensioni geopolitiche attuali. Le esportazioni italiane verso il Paese aumenteranno del 5,5% nel 2025, trainate dai settori della mobilità sostenibile, delle energie rinnovabili e delle tecnologie agricole Pechino sta promuovendo politiche a sostegno della neutralità carbonica e della transizione verso modelli di produzione più sostenibili. Questo offre spazi significativi per l'export di tecnologie verdi e soluzioni a basso impatto ambientale, in cui l'Italia eccelle. Nonostante la complessità del contesto normativo, il mercato cinese rimane quindi tra i più strategici per le imprese che vogliono posizionarsi nel lungo termine.

Perché internazionalizzare e come scegliere il Paese giusto Espandersi all’estero può permettere alle imprese di ridurre i costi, accedere a nuovi segmenti di clientela e affermarsi a livello internazionale, ma la scelta del Paese di destinazione richiede un’attenta valutazione di diversi fattori chiave. Vediamoli nel dettaglio. Solidità finanziaria : è fondamentale disporre di fondi adeguati per sostenere l’espansione, considerando che le banche locali possono essere poco accomodanti, soprattutto con le PMI. Spesso è preferibile affidarsi a istituti bancari italiani o a finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione.

: è fondamentale disporre di fondi adeguati per sostenere l’espansione, considerando che le banche locali possono essere poco accomodanti, soprattutto con le PMI. Spesso è preferibile affidarsi a istituti bancari italiani o a finanziamenti agevolati per l’internazionalizzazione. Domanda e concorrenza : analizzare la domanda locale per i propri prodotti o servizi è cruciale, così come lo studio dei competitor già presenti sul mercato target.

: analizzare la domanda locale per i propri prodotti o servizi è cruciale, così come lo studio dei competitor già presenti sul mercato target. Aspetti culturali e linguistici : la capacità di comunicare nella lingua locale e la conoscenza di usi e costumi possono fare la differenza nel successo commerciale.

: la capacità di comunicare nella lingua locale e la conoscenza di usi e costumi possono fare la differenza nel successo commerciale. Contesto politico, fiscale e normativo : è essenziale valutare la stabilità politica, il regime fiscale e le normative vigenti, oltre a considerare eventuali dazi e requisiti di conformità.

: è essenziale valutare la stabilità politica, il regime fiscale e le normative vigenti, oltre a considerare eventuali dazi e requisiti di conformità. Presenza digitale: utilizzare strumenti digitali come Google Market Finder e ottimizzare il proprio sito web multilingua sono strategie vincenti per individuare i mercati più ricettivi e generare lead qualificati.