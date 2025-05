Da birra locale a successo internazionale. Il caso del marchio italiano Ichnusa

Nato all’inizio del Novecento come piccola realtà locale, questo brand di birre è oggi un simbolo dell’Italia regionale nel mondo.

Si tratta della la birra Ichnusa, che dal primo stabilimento nel cuore di Cagliari, ha saputo evolversi mantenendo salde le proprie radici, fino a diventare parte del gruppo Heineken e a conquistare il titolo di birra più amata in Italia.

Oggi il birrificio di Assemini genera un indotto che coinvolge migliaia di lavoratori in tutta la Sardegna, con un valore condiviso per l’intera isola che, nel 2019, ha superato i 450 milioni di euro.

Ma qual è la storia dietro il successo di questo marchio?

Durante la Seconda Guerra Mondiale la produzione si interruppe, ma riprese subito dopo, diventando simbolo di rinascita per la città di Cagliari e per tutta la Sardegna. Negli anni ’60, la crescita della domanda spinse l’azienda a trasferirsi ad Assemini, dove fu realizzato il primo birrificio italiano con serbatoi di fermentazione cilindro-conici verticali , una novità tecnologica che segnò l’inizio di una nuova era produttiva.

La svolta dell’acquisizione Heineken e la crescita internazionale

Il vero salto di qualità arriva nel 1986, quando Ichnusa entra a far parte del gruppo Heineken. L’acquisizione da parte del colosso olandese garantisce al marchio sardo risorse, know-how e una rete distributiva globale, pur mantenendo la produzione nello stabilimento di Assemini. La fedeltà alle origini e la valorizzazione della tradizione sarda rimangono infatti elementi centrali del posizionamento di Ichnusa, che si distingue ancora oggi per autenticità e legame con il territorio.

Negli anni successivi, la capacità produttiva cresce rapidamente: negli anni ’80 si raggiungono i 400.000 ettolitri l’anno, per arrivare a 580.000 ettolitri nel 1986. Il marchio inizia così ad affermarsi non solo in Sardegna ma in tutta Italia, grazie a campagne di marketing efficaci e a un’identità visiva forte, che richiama i simboli e i colori dell’isola.

A testimonianza della continua innovazione, nel 2012, per il centenario, viene lanciata anche l’Ichnusa Cruda, birra chiara non pastorizzata.

Oggi Ichnusa fa parte di un portafoglio internazionale che ha visto Heineken registrare ricavi per 36 miliardi di euro nel 2024, con una crescita organica del 5% nel segmento premium e una presenza consolidata in oltre 50 mercati mondiali.