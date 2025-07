Indici sintetici di affidabilità fiscale, ecco la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate spiegata bene

8 8,5 esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap

9 9 esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’Iva e non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap

8 8,5 esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 50.000 euro annui

9 9 esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70.000 euro annui

9 9 esclusione dell’applicazione della disciplina delle Società non operative

8,5 9 esclusione degli accertamenti «analitico-induttivi presuntivi»

8 … anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento