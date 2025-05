Concordato preventivo biennale, ecco come si calcola la proposta nel 2025

Novità per il concordato preventivo biennale 2025-2026: definita la procedura per il calcolo della proposta.

Il 22 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF che definisce le modalità di calcolo della proposta del concordato preventivo biennale.

Si ricorda che il concordato preventivo biennale è un accordo tra Fisco e contribuente, titolari di partita Iva con obbligo ISA, sulla base imponibile per l’imposta sui redditi e IRAP per due anni.

La novità è entrata in vigore nel 2024 con proposta valida per il 2024 e il 2025. Chi non ha aderito l’anno scorso può aderire nel 2025, al verificarsi dei requisiti, per il 2025 e 2026. Fin da subito diciamo che le modalità di calcolo stabilite dal MEF per il 2025-2026 sono simili a quelle indicate già l’anno precedente. Vediamo però le novità e in breve un riepilogo dei criteri già adottati l’anno scorso.

Ecco come è calcolata la base imponibile per la proposta di concordato preventivo biennale.

Base imponibile concordato preventivo biennale Il concordato preventivo biennale nasce con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti per i titolari di partita Iva che, aderendo, possono sapere in anticipo quante tasse devono pagare per 2 anni. Una semplificazione che ha anche l’obiettivo di determinare il reddito presunto e di evitare l’evasione fiscale. Per chi riesce a guadagnare più di ciò che si presume, ovvio che vi sia un guadagno fiscale, chi, invece, guadagna meno, ha una perdita determinata dalla differenza tra le tasse che avrebbe dovuto pagare e quelle che effettivamente paga sul reddito presunto. La prima novità del 2025 è determinata dal fatto che non possono aderire i contribuenti in regime forfettario, questo implica che, la metodologia di calcolo della base imponibile concentrata prevalentemente sugli ISA, sarà in un certo senso più equa tra le varie partite Iva. L’articolo 9 del decreto legislativo istitutivo del concordato, cioè D.lgs 13 del 2024 prevede che la proposta di concordato sia elaborata dall’Agenzia delle Entrate sulla base di una metodologia che è approvata con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze. leggi anche “Il Tuo ISA 2025 CPB" è pronto per le adesioni al concordato preventivo biennale