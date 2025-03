In quale ordine mondiale stiamo entrando? Intervista a Federico Giuliani

Come investire in borsa?

In un contesto globale che vede l’Europa accelerare sul riarmo, la questione più scottante riguarda il possibile cambiamento degli equilibri internazionali, con particolare attenzione alla situazione in Ucraina. Sebbene il conflitto sia ancora in corso, si sta facendo sempre più strada l’ipotesi di un accordo tra Stati Uniti e Russia che potrebbe portare a una risoluzione del conflitto e, al contempo, ridisegnare le alleanze tra i grandi attori globali. In questo scenario, l’Europa si trova a un bivio: da un lato, il rafforzamento della sua capacità militare, dall’altro la necessità di rinegoziare un ruolo di maggiore influenza nelle trattative internazionali.

Nel frattempo, mentre le principali potenze mondiali sono impegnate in scossoni geopolitici, la Cina si prepara a giocare un ruolo determinante. L’imperialismo tecnologico, le ambizioni economiche e la crescente assertività politica di Pechino stanno ridefinendo l’architettura delle relazioni internazionali, portando la Cina a giocare una partita di rilevanza cruciale per il futuro del pianeta. Non solo osservatrice, ma attore che si inserisce in modo sempre più preminente nelle scelte strategiche globali.

Una delle domande più urgenti che ci pongono gli eventi di oggi è: in quale ordine mondiale stiamo entrando? Se la risposta a questa domanda sembra sfuggente, l’intervista a Federico Giuliani, tenta di fare chiarezza su come si stiano evolvendo le dinamiche internazionali.