Il Texas lancia il suo Exchange. Nasce il rivale di NYSE e Nasdaq. Ecco cosa cambia per gli investitori europei

Mentre il mercato americano delle IPO vive una fase di forte ripresa, il panorama finanziario degli Stati Uniti si arricchisce di un nuovo protagonista. Il Texas Stock Exchange, noto anche come TXSE, ha ufficialmente avviato le negoziazioni il 6 luglio, con il trading live partito il 10 luglio.

Si tratta della prima borsa valori nazionale americana costruita, con sede e incorporata interamente in Texas, con quartier generale a Dallas. Un progetto ambizioso che nasce dalla volontà di rompere il duopolio storico di NYSE e Nasdaq e di portare una ventata di competizione in un settore da decenni dominato da New York.

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