Il segreto dei bond che rendono il doppio dei BTP (e nessuno conosce)

Mentre lo spread BTP-Bund sale e i rendimenti dei titoli di Stato italiani ti tengono sveglio la notte, c’è un angolo del mercato obbligazionario che sta facendo esattamente l’opposto: sta volando. Non è sui giornali. Non è nelle raccomandazioni delle banche. Non è nel portafoglio del risparmiatore medio italiano. Ma i numeri parlano chiaro: performance del +3% da gennaio, rendimenti complessivi tra il 6% e l’8%, e una resilienza distintiva.

Il problema? Molto probabilmente nessuno te ne ha mai parlato. E c’è una ragione precisa.

La categoria dimenticata

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