Il miracolo del titolo Moderna. +491% da inizio anno e il sogno di sconfiggere il melanoma diventa realtà

Il recente balzo delle azioni di Moderna rappresenta uno di quei momenti rari in cui la scienza, i mercati finanziari e le aspettative di un intero settore si intrecciano in un unico evento di portata storica.

Mercoledì, i titoli della società biotech hanno chiuso a 174,38 dollari dopo un rialzo record del 177 percento, il più forte di sempre per il titolo, spinto dall’annuncio del successo della fase 3 di un vaccino personalizzato a base di mRNA contro il melanoma, sviluppato in collaborazione con Merck.

Il farmaco, denominato Intismeran Autogene, ha dimostrato efficacia in pazienti con melanoma, aprendo la strada a una nuova era nella lotta contro i tumori attraverso terapie personalizzate basate su RNA messaggero sintetico. Questa notizia ha trasformato Moderna da un’azienda ancora legata al ricordo del periodo pandemico a una delle protagoniste assolute del 2026 sui listini americani.

Il titolo è in ripresa

Dall’inizio dell’anno il titolo ha guadagnato circa il 491 percento, posizionandosi al secondo posto nella classifica delle performance all’interno dell’S&P 500, appena dietro a Sandisk. Il rialzo ha trascinato con sé anche Merck, le cui azioni sono salite del 13 percento, segnando la migliore seduta dal 2009, e ha contagiato l’intero comparto delle biotecnologie avanzate e dell’immunoterapia. Fondi specializzati come l’iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF, l’ARK Genomic Revolution ETF e lo SPDR S&P Biotech ETF hanno registrato sessioni tra le più brillanti degli ultimi mesi o addirittura della loro storia, con rialzi rispettivamente del 13, del 10 e del 6 percento.

Wall Street ha accolto i risultati con un misto di entusiasmo scientifico e cautela valutativa. Gli analisti hanno rivisto al rialzo le loro raccomandazioni, definendo il dato un punto di svolta fondamentale dopo l’era Covid. BofA ha portato il titolo a “Neutral” da “Underperform”, definendo l’esito una “watershed moment” che ha cambiato radicalmente la narrativa post-pandemica di Moderna. Goldman Sachs ha mantenuto il rating “Neutral” ma ha parlato di “initial unlock” per il business oncologico della società, mentre Morgan Stanley ha confermato “Equal Weight”, osservando che le quotazioni già scontavano vendite di picco risk-adjusted superiori ai 20 miliardi di dollari per Intismeran Autogene.

Il potenziale di correzione si deve ancora esprimere

I nuovi target price, che spaziano dai 60 dollari di Citi ai 170 di BofA, restano tuttavia inferiori ai livelli attuali, lasciando intravedere un potenziale di correzione tra il 3 e il 66 percento. Le reazioni più colorite sono arrivate da due figure pubbliche molto ascoltate. Jim Cramer ha dichiarato che Moderna ha “cracked the holy grail”, sottolineando come il successo del vaccino personalizzato rappresenti una svolta scientifica di portata epocale. Elon Musk, dal canto suo, ha espresso la convinzione che l’RNA sintetico finirà per curare numerose malattie, alimentando ulteriormente l’ottimismo intorno alle piattaforme mRNA.

Il contesto di mercato ha amplificato l’effetto. Mentre i principali indici americani mostravano guadagni più contenuti, Moderna ha superato di gran lunga le performance di fondi e indici di riferimento, consolidando la propria posizione come uno dei titoli più dinamici dell’anno. L’entusiasmo si è esteso a tutto l’ecosistema delle terapie innovative, segnalando che gli investitori stanno riprezzando non soltanto un singolo prodotto, ma l’intero potenziale della tecnologia mRNA oltre i vaccini anti-Covid.

Restano, ovviamente, elementi di prudenza. I target degli analisti ancora inferiori ai prezzi di chiusura ricordano che la volatilità resta elevata e che il percorso verso la commercializzazione e i ricavi effettivi richiederà tempo e ulteriori dati clinici. Tuttavia, il successo della fase 3 di Intismeran Autogene ha già ridefinito le aspettative su Moderna e sul futuro delle cure oncologiche personalizzate, trasformando un titolo un tempo considerato “post-pandemico” in uno dei protagonisti assoluti del 2026 a Wall Street.