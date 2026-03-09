Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Il fattore tempo negli investimenti: dal rischio alla probabilità di guadagno

Pietro Pisello

9 Marzo 2026 - 08:12

Il tempo consente ai mercati di assorbire le crisi, alle aziende di far crescere nel tempo i propri utili e alla capitalizzazione composta di dispiegare pienamente i suoi effetti,

Il fattore tempo negli investimenti: dal rischio alla probabilità di guadagno
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Il miglior alleato degli investimenti è il tempo. A prima vista può sembrare la classica frase fatta pronunciata da qualche promotore finanziario interessato soprattutto a convincerti a restare investito il più a lungo possibile. In realtà, però, dietro questa affermazione c’è un dato molto concreto che emerge chiaramente osservando lo storico dei mercati finanziari globali.

Quando si analizzano i rendimenti della borsa su periodi molto brevi, il comportamento dei prezzi appare spesso imprevedibile: oscillazioni improvvise, fasi di forte entusiasmo seguite da cali altrettanto rapidi, eventi economici o geopolitici che cambiano improvvisamente il sentiment degli investitori. Nel breve periodo, investire può assomigliare più a una scommessa che a una decisione razionale basata su dati e probabilità.

Allungando l’orizzonte temporale, però, il quadro cambia in modo significativo. Le fluttuazioni di breve periodo tendono progressivamente a perdere peso e diventa più evidente una dinamica di crescita legata allo sviluppo dell’economia globale, all’innovazione e all’aumento della produttività. In questo senso, il tempo agisce come una sorta di “ammortizzatore”: attenua gli errori di timing, riduce l’impatto della volatilità e permette alle dinamiche strutturali dei mercati di emergere con maggiore chiarezza. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Borse
# Wall Street
# Investimenti
# Finanza

Seguici su

FT logo

Quanto valore sta creando (davvero) l’intelligenza artificiale?

I cambiamenti sorprendenti nella velocità e nei volumi di lavoro non sempre (…)

5 giugno 2026

Il piano dell’UE per rilanciare l’economia italiana è fallito. Ed ora?

La crescita rimane debole nonostante l’Italia sia la principale (…)

26 maggio 2026

Attenzione Italia. La crisi energetica potrebbe essere solo all’inizio

I mercati dei futures sul petrolio sembrano tranquilli, ma la storia (…)

21 maggio 2026

Questa azienda della Repubblica Ceca mette alla prova Berlino e Parigi con un’offerta di partecipazione nel produttore di carri armati KNDS

Czechoslovak Group punta a entrare in KNDS con un’offerta in contanti, (…)

14 maggio 2026

Esclusiva del FT svela come i dipendenti di Amazon usa l’AI per guadagnare punti in azienda

Scandalo AI ad Amazon: dipendenti creano agenti per mandare email inutili e (…)

12 maggio 2026

JPMorgan e Goldman sotto attacco. Ecco le banche europee pronte a prendersi fette di mercato

Non puntare solo su JPMorgan: perché i grandi clienti vogliono ora una banca (…)

7 maggio 2026

SONDAGGIO
Termina il 10/06/2026 È giusto esista ancora l'esame di Maturità nel 2026?
VOTA ORA

Selezionati per te

In un istante ha perso €26.000. Come funziona la truffa dell'auto usata

Risparmio e Investimenti

In un istante ha perso €26.000. Come funziona la truffa dell’auto usata
A maggio molti investitori perderanno ancora più soldi. La perdita del 26% che quasi nessuno vede

Risparmio e Investimenti

A maggio molti investitori perderanno ancora più soldi. La perdita del 26% che quasi nessuno vede

Correlato

La classifica dei Paesi con il maggior numero di investimenti esteri in Europa

Economia internazionale

La classifica dei Paesi con il maggior numero di investimenti esteri in Europa