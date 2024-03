Il dilemma sui tassi Fed continua dopo l’inflazione Usa

L’inflazione è nuovamente aumentata a febbraio, costringendo la Federal Reserve ad attendere almeno fino all’estate prima di iniziare ad abbassare i tassi di interesse.

L’indice dei prezzi al consumo, una misura ampia dei costi di beni e servizi, è aumentato dello 0,4% su base mensile e del 3,2% rispetto a un anno fa, secondo quanto riportato martedì dal Bureau of Labor Statistics del Dipartimento del Lavoro. Il guadagno mensile è stato in linea con le aspettative, ma il tasso annuale è stato leggermente superiore alla previsione del 3,1% del consenso del Dow Jones.

Escludendo la volatilità dei prezzi alimentari ed energetici, l’IPC core è aumentato dello 0,4% su base mensile e del 3,8% su base annua. Entrambi erano un decimo di punto percentuale in più rispetto alle previsioni.

Wall Street, intanto, resta incerta dinanzi ai dati: cosa temono gli investitori?

Inflazione Usa e tagli Fed: tutto da rifare?

I principali indici azionari di Wall Street hanno faticato a trovare una direzione, con gli operatori che si sono aggrappati alle scommesse sui tagli dei tassi da parte della Federal Reserve nei prossimi mesi, anche se i dati sui prezzi al consumo sono stati più caldi del previsto.

L’aumento dei costi della benzina e degli alloggi ha fatto innalzare più delle stime l’inflazione di febbraio, suggerendo una certa vischiosità che potrebbe mettere ancora in dubbio la diminuzione del costo del denaro attesa per giugno.

“La tendenza disinflazionistica si sta esaurendo, ma l’inflazione non sta riprendendo”, ha affermato Seema Shah, capo stratega globale di Principal Asset Management. “Questo dato è appena sufficiente a mantenere stabili le aspettative di taglio dei tassi per giugno, ma un altro dato come questo il prossimo mese spingerebbe il primo taglio nella seconda metà dell’anno, mettendo in discussione la narrativa dell’atterraggio morbido.”

Secondo il FedWatch Tool del CME, i trader vedono ora una probabilità del 70% che il primo taglio dei tassi avvenga a giugno, rispetto al 71% in vista del rapporto sull’inflazione.

Il rally del mercato azionario del mese scorso è stato rallentato dopo che i dati hanno mostrato segnali di un’economia robusta e di un’inflazione lenta a scendere, con i trader che hanno cambiato le aspettative sulla tempistica del primo taglio dei tassi della Fed a giugno da marzo.

“L’inflazione continua a superare il 3% e ancora una volta i costi degli alloggi sono stati il ​​principale problema. Con i prezzi delle case che dovrebbero aumentare quest’anno e gli affitti che scendono solo lentamente, il tanto atteso calo dei prezzi degli alloggi non arriverà in soccorso in tempi brevi”, ha affermato Robert Frick, economista aziendale presso la Navy Federal Credit Union. “Rapporti come quelli di gennaio e febbraio non spingeranno la Fed ad abbassare rapidamente i tassi”.

I mercati hanno mostrato una scarsa reazione iniziale dopo la diffusione della notizia, con i futures legati alle principali medie azionarie e i rendimenti dei titoli del Tesoro leggermente più alti.

Sebbene il ritmo inflazionistico su 12 mesi sia lontano dal picco di inflazione di metà 2022, rimane ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della Fed mentre la banca centrale si avvicina alla riunione politica di due giorni tra una settimana.

I funzionari della Fed nelle ultime settimane hanno entrambi segnalato che i tagli dei tassi sono probabili a un certo punto quest’anno e hanno espresso cautela nel rallentare troppo presto la battaglia contro i prezzi elevati