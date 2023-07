I Paesi con l’inflazione più alta del mondo, con numeri che spaventano

Quali sono i Paesi con l’inflazione più alta al mondo? Mentre Eurozona e Stati Uniti si disperano per l’aumento dei prezzi al consumo che non rallenta abbastanza, ci sono nazioni che convivono con tassi inflazionistici da far impallidire i rispettivi 6,1% per l’Eurozona e 4,0% statunitense (dati annuali di maggio).

Anche nel peggiore dei casi, gli aumenti dei prezzi sono stati una goccia nel mare in queste aree rispetto ai tassi con cui le persone in alcune economie meno sviluppate convivono da anni.

Diversi Paesi, tra cui Venezuela, Argentina e Sudan, sono stati gravati per decenni da costi alle stelle. L’anno scorso, i prezzi al consumo venezuelani erano oltre quattro volte più alti rispetto all’anno precedente, mentre in Argentina erano quasi il doppio rispetto al 2021, secondo i dati del Fondo monetario internazionale.

La classifica dei 10 Stati con il più alto tasso di inflazione: quali sono e perché i numeri sono davvero impattanti.

I 10 Paesi con l’inflazione più alta al mondo

Se si vuole lasciare spazio ai numeri, la prima osservazione da fare, come suggerito in una analisi di Cnn Business, è che nelle economie avanzate in generale, l’inflazione è stata in media del 2,4% dagli anni ’90, il primo dato aggregato a disposizione del FMI.

Il periodo di bassissima inflazione si è concluso nel 2021, a causa di fattori quali la pandemia e l’invasione russa dell’Ucraina, secondo una ricerca della Federal Reserve. Nel 2021 l’inflazione nelle economie avanzate – tra cui i Paesi dell’Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti – è salita al 5,3%, per poi crescere al 7,3% nel 2022.

Il balzo c’è stato, ma non regge il confronto con altre aree del mondo. Questi, in grafico, i 10 Paesi con l’inflazione maggiore a livello mondiale:

10 Paesi con maggiore inflazione al mondo Tasso inflazione del 2022

Mentre l’inflazione del Venezuela è stata continua almeno dagli anni ’80, secondo i dati del FMI, negli ultimi anni non ha precedenti. Il Paese latinoamericano ha visto un’iperinflazione di oltre il 130% nel 2018, quando il governo ha dovuto creare una nuova moneta, il Bolivar Soberano, del valore di 100.000 vecchi bolivar, per semplificare le transazioni. Il prezzo di una lattina di Coca-Cola è passato da 2.800.000 “vecchi” bolivar a 28 “nuovi” bolivar.

Nel 2022, l’inflazione venezuelana era ancora al 310%, la più alta al mondo quell’anno. In Sud America anche l’Argentina viaggia su percentuali elevate, che si scontrano con l’ennesima crisi finanziaria in corso. Da evidenziare, inoltre, il caso Turchia, con la politica monetaria non ortodossa guidata da Erdogan che ha portato a tassi di interesse bassi, una lira svalutata e prezzi alle stelle.

Cosa sta succedendo alle nazioni con prezzi da record

In Venezuala, i pensionati e i lavoratori del settore pubblico sono stati i più colpiti, ha affermato Andrés Guevara, professore di economia all’Università cattolica Andrés Bello di Caracas e amministratore delegato di Omnis, una società di consulenza. Lo stato paga le pensioni e gli stipendi dei dipendenti pubblici nella valuta locale, così mentre il bolivar si svaluta “perde potere d’acquisto e impoverisce enormemente questi settori della popolazione”, ha detto alla CNN.

Posso comprare solo un pezzo di formaggio [con la pensione], ha detto alla Galileus Web il pensionato venezuelano Nelson Sánchez. Riceve aiuto dai suoi figli.

Nel frattempo, con l’aumento dei prezzi in Argentina, i salari stanno salendo. “Ci sono sindacati in alcuni settori economici che chiedono revisioni ogni due mesi”, ha affermato Emiliano Anselmi, capo economista di Portfolio Personal Inversiones, una società di investimento con sede a Buenos Aires.

Un altro effetto dell’inflazione è che le persone spendono i loro soldi il prima possibile. “Poiché domani tutto sarà più costoso, le persone spendono i loro soldi mentre li ricevono, aumentando l’inflazione”, ha detto Anselmi alla CNN.

Nelle economie colpite, il credito è limitato, soprattutto per i meno abbienti. “Il mercato del credito non esiste [in Argentina]. Se vuoi comprare una casa, la metti insieme dollaro per dollaro e la paghi tutta in una volta”, ha aggiunto.

Mentre i governi sono alle prese con le loro finanze, le persone hanno trovato il modo di affrontare queste circostanze. Una delle soluzioni più comuni è utilizzare una valuta più stabile, in particolare il dollaro Usa.

L’uso della valuta statunitense per le transazioni è comune in Venezuela, poiché le persone non si fidano della valuta locale volatile, secondo Guevara. “C’è stata una vera e propria dollarizzazione dell’economia venezuelana ”, ha detto.

In questo drammatico contesto, aggravato dalle incognite a livello di economia globale come i prezzi di materie prime, l’esito della guerra, l’escalation Cina-Usa, questi Paesi soffocati dall’inflazione da record possono soccombere prima di altri.