Il portafoglio di Berkshire Hathaway si è arricchito di titoli nel corso del 2025, nonostante alcune vendite importanti di azioni detenute e accumulate negli anni portate avanti dalla società dell’investitore più famoso al mondo.

Warren Buffett rimane un venditore netto di azioni nel 2025 - il volume delle vendite di azioni nel portafoglio azionario di Berkshire Hathaway ha superato l’importo speso per i nuovi acquisti nello stesso periodo - ma tale fatto descrive solo parte della strategia.

L’unico motivo per cui Berkshire è stata una venditore netta di azioni nella prima metà dell’anno in corso risiede nelle forti vendite effettuate su azioni Apple e Bank of America. Al netto di queste riduzioni dell’esposizione azionaria, negli ultimi mesi Berkshire è stata piuttosto attiva nell’acquisto di azioni. Soprattutto nel secondo trimestre. [...]