Gli smartwatch sono diventati nel tempo tra i prodotti tech più apprezzati ed utilizzati in assoluto. Basta indossarli al polso e collegarli al proprio smartphone per poter accedere a una miriade di funzionalità diverse.

Si va dal supporto durante gli allenamenti alla raccolta di dati sulla propria salute in tempo reale, oltre alla gestione delle notifiche, la possibilità di utilizzare applicazioni create ad hoc e molto altro.

Considerando che il mercato è in costante evoluzione, scegliere il modello giusto non è mai semplice. Ecco una selezione aggiornata al 2026 dei 10 migliori smartwatch da acquistare.

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Perché comprare uno smartwatch?

Comprare uno smartwatch è una scelta che si può fare per molti motivi, sia molto semplici, sia meno scontati. Il primo è sicuramente il gusto personale: tra i modelli disponibili ce ne sono di molto belli e con funzioni estremamente interessanti, che possono essere anche apprezzati molto di più rispetto a un orologio tradizionale.

Il secondo motivo, collegato al gusto personale, è quello della discrezione: siamo abituati, sia sui social media, sia nella vita di ogni giorno, a vedere persone che ostentano orologi grandi e appariscenti; se preferite mantenere un profilo basso, cercando di non dare nell’occhio con il vostro orologio, un semplice smartwatch può fare assolutamente al caso vostro.

Il terzo motivo è legato alla sportività: gli smartwatch infatti sono degli accessori altamente tecnologici che è possibile connettere con il proprio smartphone e tenere traccia delle proprie prestazioni. Sono, infatti, molto utili a chi fa sport, poiché sono in grado - tra le altre cose - di monitorare le calorie che si consumano e il battito cardiaco.

Inoltre, lo sapevi che:

il mercato degli smartphone è in crescita in tutto il mondo. Il suo valore globale è stimato di circa 35 miliardi di dollari , con un volume di distribuzione stimato di 279,39 milioni di unità;

, con un volume di distribuzione stimato di 279,39 milioni di unità; oggi sono circa 562 milioni le persone che utilizzano lo smartwatch nel mondo, con una penetrazione dell’8,13% sulla popolazione mondiale.

nel mondo, con una penetrazione dell’8,13% sulla popolazione mondiale. in Europa, il valore del continente ha raggiunto i 7,49 miliardi di dollari.

Come scegliere lo smartwatch migliore

Valutare la qualità di uno smartwatch e scegliere il migliore può sembrare un lavoro per esperti di tecnologia. Nella realtà dei fatti, fortunatamente, non è così. Indubbiamente avere delle competenze tecniche può essere d’aiuto, ma è possibile fare una buona scelta semplicemente informandosi e prendendo un po’ di confidenza con alcuni termini tecnici.

A tal proposito il primo consiglio che vi diamo è di effettuare una scelta consapevole, valutando bene le proprie esigenze. Diversi sono i fattori da poter prendere in considerazione, come ad esempio il prezzo e le caratteristiche del dispositivo di proprio interesse. Entrando nei dettagli, tra gli elementi da valutare nella scelta di uno smartwatch si annoverano i seguenti.

Dimensione e tecnologia del display . La forma e la dimensione del display influenza l’esperienza visiva dell’utente e per questo è fondamentale valutare tale aspetto. Gli smartwatch, d’altronde, possono avere dimensioni e formati alquanto diversi. Quelli con il quadrante circolare hanno un aspetto similare agli orologi tradizionali, ma presentano uno spazio su schermo ridotto rispetto ai dispositivi con display quadrato . La maggior parte degli smartwatch di fascia alta è dotata di display OLED/AMOLED in grado di garantire un ottimo rapporto di contrasto e dei neri profondissimi. I display LCD sono apprezzati perché hanno una resa che risulta leggermente migliore sotto la luce diretta del sole, ma neri meno profondi. Disponibili anche dispositivi con display e-Paper che sono in grado di assicurare il massimo della visibilità sotto la luce diretta del sole. Sottolineiamo, comunque, che in commercio sono pochi gli smartwatch ePaper disponibili.

. La forma e la dimensione del display influenza l’esperienza visiva dell’utente e per questo è fondamentale valutare tale aspetto. Gli smartwatch, d’altronde, possono avere dimensioni e formati alquanto diversi. Quelli con il hanno un aspetto similare agli orologi tradizionali, ma presentano uno spazio su schermo ridotto rispetto ai dispositivi con . La maggior parte degli smartwatch di fascia alta è dotata di display OLED/AMOLED in grado di garantire un ottimo rapporto di contrasto e dei neri profondissimi. I display LCD sono apprezzati perché hanno una resa che risulta leggermente migliore sotto la luce diretta del sole, ma neri meno profondi. Disponibili anche dispositivi con display e-Paper che sono in grado di assicurare il massimo della visibilità sotto la luce diretta del sole. Sottolineiamo, comunque, che in commercio sono pochi gli smartwatch ePaper disponibili. Cinturini e aspetto estetico . Un altro elemento da considerare è l’aspetto estetico. In particolare si invita a prestare attenzione ai cinturini . Nel caso in cui desideriate avere uno smartwatch da poter sfoggiare nelle occasioni più disparate vi consigliamo di optare per un modello con cinturini intercambiabili. In questo modo potrete abbinare il vostro smartwatch all’outift della serata.

. Un altro elemento da considerare è l’aspetto estetico. In particolare si invita a prestare attenzione ai . Nel caso in cui desideriate avere uno smartwatch da poter sfoggiare nelle occasioni più disparate vi consigliamo di optare per un modello con cinturini intercambiabili. In questo modo potrete abbinare il vostro smartwatch all’outift della serata. Funzionalità . Per scegliere lo smartwatch più in linea con le proprie esigenze personali è importante prestare attenzione alle funzionalità offerte. Ad esempio una persona sportiva può trovare utile un dispositivo con il sensore per rilevare il battito cardiaco o con il contapassi. Una persona che lavora all’aperto, invece, può prediligere un dispositivo particolarmente resistente alla polvere o all’acqua .

. Per scegliere lo smartwatch più in linea con le proprie esigenze personali è importante prestare attenzione alle funzionalità offerte. Ad esempio una persona sportiva può trovare utile un dispositivo con il sensore per rilevare il battito cardiaco o con il contapassi. Una persona che lavora all’aperto, invece, può prediligere un dispositivo particolarmente . Ricezione delle notifiche da smartphone , come ad esempio telefonate, sms, e-mail e promemoria del calendario. Quasi tutti gli smartwatch riescono a collegarsi allo smartphone e visualizzare le relative notifiche. Non tutti, però, hanno un microfono e lo speaker per le chiamate. Esistono anche degli smartwatch con lo slot per la SIM, grazie a cui poter chiamare e mandare messaggi anche se non è collegato ad un telefono.

, come ad esempio telefonate, sms, e-mail e promemoria del calendario. Quasi tutti gli smartwatch riescono a collegarsi allo smartphone e visualizzare le relative notifiche. Non tutti, però, hanno un microfono e lo speaker per le chiamate. Esistono anche degli smartwatch con lo slot per la SIM, grazie a cui poter chiamare e mandare messaggi anche se non è collegato ad un telefono. Processore e memoria interna . Uno smartwatch deve avere abbastanza potenza da riuscire a gestire tranquillamente i vari compiti. Si consiglia pertanto di controllare la velocità del processore e la quantità di RAM. Più il processore è potente e maggiore è la RAM, più l’esecuzione delle applicazioni sarà reattiva. Maggiore è la memoria interna, inoltre, maggiore sarà lo spazio a disposizione per archiviare ad esempio i file musicale.

. Uno smartwatch deve avere abbastanza potenza da riuscire a gestire tranquillamente i vari compiti. Si consiglia pertanto di controllare la velocità del processore e la quantità di RAM. Più il processore è potente e maggiore è la RAM, più l’esecuzione delle applicazioni sarà reattiva. Maggiore è la memoria interna, inoltre, maggiore sarà lo spazio a disposizione per archiviare ad esempio i file musicale. Durata della batteria . È importante assicurarsi di avere a propria disposizione un dispositivo con una batteria dalla buona durata, dall’elevata capacità e in grado di supportare la ricarica rapida. La capacità della batteria, è bene ricordare, viene misurata in mAh. Più alto è questo numero, maggiore sarà la durata della batteria.

. È importante assicurarsi di avere a propria disposizione un dispositivo con una batteria dalla buona durata, dall’elevata capacità e in grado di supportare la ricarica rapida. La capacità della batteria, è bene ricordare, viene misurata in mAh. Più alto è questo numero, maggiore sarà la durata della batteria. Velocità del sistema operativo e compatibilità. È bene prestare attenzione al sistema operativo dello smartwatch. Questo perché ogni sistema operativo è in grado di sopportare soltanto determinate tipologie di smartphone. Ad esempio Wear OS è il sistema operativo di casa Google e risulta essere compatibile con gli smartphone Android e diversi modelli iOS. WatchOS è il sistema operativo di Apple Watch ed è compatibile solo con iPhone 5 e modelli successivi, mentre il Tizen OS di Samsung è compatibile con Android 4.4 o superiori e, per alcuni modelli di smartwatch, anche con iOS. Vi sono anche sistemi operativi di alcuni smartwatch più economici che sono in genere compatibili con quasi tutti gli smartphone, ma offrono meno funzioni.

I 10 migliori smartwatch del 2026

Ora che conoscete le caratteristiche fondamentali di tutti gli smartwatch e sapete come valutare la qualità e il rapporto qualità/prezzo siete pronti per scoprire quali sono i migliori modelli del 2026 e scegliere tra questi quello che si adatta meglio alle vostre esigenze personali e al portafoglio.

Smartwatch Memoria Batteria Display Compatibilità Prezzo di listino Apple Watch Ultra 3 64 GB Fino a 72 ore OLED Retina iOS 19+ 909,00 euro Samsung Galaxy Watch Ultra 2 64 GB Fino a 100 ore Super AMOLED Android 12+ 699,00 euro Garmin Fenix 8 Solar 32 GB Fino a 28 giorni AMOLED iOS e Android 1.099,00 euro Apple Watch Series 11 64 GB 24-43 ore OLED iOS 19+ 459,00 euro Samsung Galaxy Watch 8 32GB Fino a 36 ore Super AMOLED Android 12+ 349,00 euro Google Pixel Watch 4 32GB Fino a 36 ore AMOLED Android 10+ 399,00 euro Huawei Watch Ultimate 2 32 GB Fino a 14 giorni LTPO AMOLED iOS e Android 329,00 euro OnePlus Watch 3 32 GB Fino a 100 ore AMOLED Android 10+ 329,00 euro Amazfit T-Rex 3 Pro 16GB Fino a 25 giorni AMOLED Android e iOS 399,00 euro Apple Watch SE 3 64 GB 18-46 ore OLED iOS 19+ 289,00 euro

1. Apple Watch Ultra 3

L’Apple Watch Ultra 3 è il top di gamma targato Apple del 2026. Introduce il chip S11 SiP con AI generativa sul dispositivo e la connettività satellitare potenziata.

Per gli utenti, il beneficio principale è l’autonomia che arriva fino a 72 ore in modalità di risparmio energetico e i vari sensori di livello clinico per il monitoraggio di pressione arteriosa e apnee notturne.

2. Samsung Galaxy Watch Ultra 2

Il Samsung Galaxy Watch Ultra 2 è un potente smartwatch con processore Exynos W1000 a 3nm per una fluidità del sistema estrema. La batteria da 590 mAh garantisce un’ottima autonomia e la ricarica rapida.

Il vantaggio reale è dato però dalle funzioni di Galaxy AI, capaci di analizzare il battito cardiaco e lo stress per suggerire allenamenti personalizzati in tempo reale.

3. Garmin Fenix 8 Solar

Per ciò che riguarda gli smartwatch sportivi, il più apprezzato è senza dubbio il Garmin Fenix 8 Solar, un dispositivo che si ricarica con la luce solare per arrivare fino a 28 giorni di autonomia.

Grazie alle funzioni Stamina e Training Readines, puoi sapere sempre quanta energia rimane nel tuo corpo durante uno sforzo intenso. Garantisce un’ottima resistenza agli urti e alle temperature estreme.

4. Apple Watch Series 11

L’Apple Watch Series 11 è il giusto compromesso per chi non vuole spendere troppo ma vuole godere di tutti i vantaggi che l’OEM di Cupertino ha da offrire. Ha il design più sottile e un display OLED a basso consumo.

Tra i suoi vantaggi, segnaliamo l’integrazione completa con l’ecosistema Apple. È possibile gestire la smart home con HomeKit, pagare con Apple Pay e rispondere alle notifiche tramite dettature vocale.

5. Samsung Galaxy Watch 8

Il Samsung Galaxy Watch 8 è lo smartwatch più versatile di tutto l’universo Android. Ha un sensore BioActive per misurare la composizione corporea, l’ECG e la pressione arteriosa.

Il vantaggio quotidiano risiede nella suite Wear OS 5, che dà modo di usare app come Google Maps, WhatsApp e Spotify in modalità nativa e fluida.

6. Google Pixel Watch 4

Il Google Pixel Watch 4 è uno smartwatch che punta forte sull’autonomia, risolvendo il problema delle generazioni passate e arrivando a 36 ore di utilizzo reale.

Con l’integrazione dell’AI di Google, puoi godere dell’assistente vocale più veloce che può riassumere email o gestire l’agenda direttamente dal polso.

7. Huawei Watch Ultimate 2

Il Huawei Watch Ultimate 2 è uno smartwatch che si posiziona nel segmento del lusso tecnico. Gode infatti di materiali di qualità e di un design che strizza l’occhio agli outfit di tutti i giorni.

Ha una batteria che dura 14 giorni reali ed è compatibile sia con Android sia con iOS, così che puoi utilizzarlo qualsiasi sia il tuo modello di smartphone.

8. OnePlus Watch 3

Il OnePlus Watch 3 si distingue per la sua architettura a doppio chipset. Ha un processore per le app Wear OS e uno a basso consumo per le funzioni di base. In questo modo, puoi usare tutte le app di Google con un’autonomia di circa 100 giorni.

La velocità di ricarica è VOOC. Cosa vuol dire? Che in soli 10 minuti, ottieni energia sufficiente per poterlo utilizzare un’intera giornata senza problemi.

9. Amazfit T-Rex 3 Pro

L’Amazfit T-Rex 3 Pro è la scelta ideale per chi è alla ricerca di uno smartwatch rugged capace di resistere agli urti. Gode di mappe offline, resistenza fino a -30 gradi e una batteria che dura 25 giorni.

Con la sua robustezza estrema, puoi portarlo con te anche durante attività estreme quali il trail running o il crossfit senza preoccupare che si rompa.

10. Apple Watch SE 3

Chiudiamo con l’Apple Watch SE 3, versione economica della linea di smartwatch Apple che ha una cassa in plastica rigida riciclata e il chip dell’anno scorso.

Qui il vero vantaggio è il prezzo, in quanto parliamo di un device che dà modo di entrare nell’ecosistema di Apple e di usufruire di tutte le funzionalità di fitness senza dover spendere cifre esagerate.