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Huawei Watch Fit 5 ufficiale. Caratteristiche e prezzo del nuovo smartwatch

Pasquale Conte

8 Maggio 2026 - 17:52

La nuova serie Huawei Watch Fit 5 è finalmente disponibile in Italia. Ecco perché potrebbe rivelarsi uno degli smartwatch più interessanti del 2026.

Huawei Watch Fit 5 ufficiale. Caratteristiche e prezzo del nuovo smartwatch
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Il mercato degli smartwatch si arricchisce di un nuovo protagonista, il Huawei Watch Fit 5. Disponibile nelle due varianti standard e Pro, si tratta di un indossabile che unisce caratteristiche tecniche avanzate per il fitness e la salute con un design tra i più ricercati dell’anno.

Rimane l’ormai classico schermo quadrato, ma a cambiare è la palette di colori per i cinturini. Lato software, ci sono funzionalità che ti faranno rimanere sempre in movimento e che analizzeranno i tuoi parametri vitali in ogni momento. Ma vediamo insieme quali sono le caratteristiche più rilevanti di questo smartwatch, qual è il prezzo di lancio e dove lo si può acquistare.

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Le caratteristiche del Huawei Watch Fit 5

Una delle novità più rilevanti di questo nuovo Huawei Watch Fit 5 è il display, che utilizza cornici ultra-sottili così da aumentare lo spazio visibile sullo schermo e migliorare l’esperienza d’uso generale. Al suo interno, ci sono applicazioni dedicate al ciclismo, al golf e al running, oltre al contapassi e ad altri tool per potersi allenare al meglio.

E se rimani troppo tempo fermo, spunta un simpatico panda che ti propone dei brevi esercizi di un minuto. Per i pagamenti, è stata annunciata la collaborazione con Curve Pay per poter pagare direttamente tramite il polso.

Parlando di monitoraggio della salute, la versione Pro ha un’app ECG che unisce il rilevamento della fibrillazione atriale con l’analisi delle onde di polso. C’è anche la misurazione della rigidità arteriosa e un sensore di temperatura che traccia ogni variazione termica giornaliera.

Infine menzione per la batteria, con una cella al silicio che garantisce fino a 10 giorni di utilizzo medio e 7 giorni con un uso intensivo. E considerando che per una ricarica completa ci vogliono circa 40 minuti, non rimarrai praticamente mai senza l’orologio funzionante al tuo polso.

La nuova serie è disponibile a partire da 199 euro presso lo store online di Huawei e nelle principali catene di elettronica.

La nostra opinione sul Huawei Watch Fit 5 Pro

Abbiamo avuto la possibilità di testare in anteprima il Huawei Watch Fit 5 Pro. Alla vista si presenta come uno smartwatch elegante e che non dà nell’occhio. Ottima la configurazione tramite app a smartphone Android e ad iOS, così da avere tutti i parametri sempre a portata di mano.

Anche lato autonomia, l’orologio ha rispettato i 7 giorni minimi di autonomia senza troppe complicazioni. Da migliorare la rilevazione tramite ECG, spesso macchinosa e che fatica a rilevare i dati (se non dopo più tentativi).

Si tratta di uno smartwatch che è un buon compromesso tra chi non vuole spendere troppo per i top di gamma e al tempo stesso desidera usufruire di funzionalità di livello.

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# Smartwatch
# Huawei

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