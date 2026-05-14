I casi di hantavirus collegati alla nave Hondius nell’Oceano Atlantico hanno attirato l’attenzione del mondo. Quanto può costare un nuovo allarme di biosicurezza in un’economia globale interconnessa?
La diffusione dell’Hantavirus delle Ande — sebbene apparentemente molto più controllata rispetto a quella del Covid-19 nei primi giorni della pandemia del 2020 — resta comunque motivo di preoccupazione, poiché casi e contatti stretti vengono identificati in diversi Paesi. Le autorità sanitarie ora monitorano attentamente la situazione per capire se le misure adottate saranno sufficienti a prevenire un’ulteriore trasmissione. I segnali attuali suggeriscono che l’hantavirus delle Ande si trasmetta tra esseri umani con molta meno facilità rispetto al Covid-19, e che il contagio richieda generalmente un contatto stretto con una persona infetta e sintomatica. Tuttavia, se la trasmissione dovesse continuare e se i governi fossero costretti a imporre restrizioni più ampie, quale sarebbe l’effetto finanziario di tali misure? Che cosa ci hanno insegnato i periodi di lockdown e coprifuoco tra il 2020 e il 2022 sulla gestione delle crisi?
Gli effetti del Covid-19
La pandemia di Covid-19 si diffuse in tutto il mondo, costringendo più di cento Paesi a imporre restrizioni alla normale vita sociale ed economica. Gli effetti furono immediati: l’incertezza derivante dall’inizio della pandemia provocò il crollo dei mercati azionari nel 2020. Il 12 marzo 2020 l’S&P 500 e il Nasdaq persero oltre il 9%, mentre il FTSE 100 perse più del 10%. I mercati tedesco e francese scesero di oltre il 12%, e il FTSE MIB di Milano chiuse in calo del 16,9%. [...]
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