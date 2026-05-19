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Sondaggio Money.it: gli italiani bocciano l’allarme Hantavirus… ma 1 su 4 è pronto al peggio

Redazione

19 Maggio 2026 - 10:09

Dopo il Covid, gli italiani non ci cascano più? Gli italiani bocciano l’allarme Hantavirus.

Sondaggio Money.it: gli italiani bocciano l’allarme Hantavirus… ma 1 su 4 è pronto al peggio
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Il risultato del sondaggio lanciato tra i lettori di Money.it restituisce una fotografia piuttosto chiara dell’umore collettivo: più della metà degli intervistati esclude l’ipotesi che l’Hantavirus possa trasformarsi in una nuova pandemia in Italia, mentre una quota più ridotta ma significativa si divide tra chi teme questo scenario e chi preferisce mantenere una posizione di cauta incertezza.

Hantavirus, l'Italia rischia una nuova pandemia? Hantavirus, l’Italia rischia una nuova pandemia? Il sondaggio di Money.it

Il dato del 57% di “No” racconta innanzitutto una percezione diffusa di controllo e fiducia. Dopo l’esperienza del Covid-19, i cittadini sembrano aver sviluppato una maggiore capacità di distinguere tra allarmi mediatici e rischi reali. L’Hantavirus, pur essendo un agente patogeno noto alla comunità scientifica, presenta caratteristiche epidemiologiche molto diverse rispetto ai virus respiratori ad alta trasmissibilità che possono diffondersi rapidamente su scala globale. Questo probabilmente contribuisce a ridimensionare le paure, anche grazie a una maggiore circolazione di informazioni scientifiche rispetto al passato.

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Allo stesso tempo, il 26% di risposte affermative non è un dato trascurabile. Indica che oltre un quarto dei lettori percepisce comunque un potenziale rischio pandemico. Questo timore può essere letto come l’eredità psicologica della recente emergenza sanitaria globale: l’idea che una nuova crisi possa emergere improvvisamente è ormai radicata nell’opinione pubblica. Inoltre, la crescente attenzione verso le zoonosi e i salti di specie alimenta una sensibilità più elevata verso virus che, pur non essendo nuovi, vengono percepiti come possibili minacce future.

Particolarmente interessante è il 17% di “Forse”, che rappresenta una fascia di incertezza consapevole. Si tratta di lettori che non escludono il rischio ma nemmeno lo danno per probabile, segno di un atteggiamento più riflessivo e meno polarizzato. Questa area grigia dell’opinione pubblica evidenzia quanto il tema della prevenzione sanitaria sia ancora in evoluzione e quanto la fiducia nelle istituzioni e nella scienza giochi un ruolo cruciale nel determinare le percezioni individuali.

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