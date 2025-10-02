5 mete incredibili da visitare assolutamente a ottobre

Ottobre è uno dei mesi più sottovalutati quando si parla di vacanze. Le scuole sono iniziate in tutta Europa, l’estate è alle spalle e i prezzi per le mete turistiche sono tra i più bassi dell’anno. Chi ne ha la possibilità può approfittarne per un viaggio all’insegna del relax e della pace.

E se tra mare, montagna e capitali europee non sappiamo cosa scegliere, ecco 5 mete che potrebbero regalarci grandi soddisfazioni.

Il mare a ottobre: Fuerteventura e Capo Verde

I veri esperti sostengono che il mare d’ottobre è il più bello dell’anno. Come dar loro torto se pensiamo a due luoghi magici come Fuerteventura e Capo Verde.

Fuerteventura è la seconda isola più grande tra le Canarie e la più bella a livello paesaggistico. Tra mare incantevole, spiagge incredibili come quella di Cofete, clima quasi estivo e paesaggi vulcanici potrebbe farci davvero innamorare.

Capo Verde, dal canto suo, è uno dei paradisi terrestri più ambiti dagli amanti del mare e degli sport acquatici e una delle migliori destinazioni in assoluto per qualità/prezzo. Le temperature sono sempre sopra i 25 gradi, la stagione delle piogge finisce a ottobre e le spiagge sono notevolmente tranquille. Meglio approfittarne per ammirare luoghi incredibili come l’Isola di Sal.

La tappe ideali per gli amanti della montagna

L’inizio dell’autunno è perfetto per ammirare uno degli spettacoli naturali più belli in assoluto: quello del foliage.

A maggior ragione se scegliamo di visitare il Lago Carezza e le Dolomiti che lo circondano, distanti una ventina di chilometri da Bolzano. Il lago smeraldo è una delle perle di questo splendido territorio, ma ci sono anche 500 km di percorsi adatti a grandi e piccini in cui godersi paesaggi tra i più belli d’Italia.

Rimanendo nel nostro Paese, un’altra meta incredibile a ottobre è l’Alpe di Siusi, ovvero l’altopiano più esteso di Europa con i suoi 56 km² di bellezze naturalistiche.

Qui ci sono sentieri escursionistici meravigliosi e facili, natura incontaminata e moltissima pace. A ottobre, inoltre, è tutta da ammirare la tradizionale transumanza, il corteo di pastori e bestiame che si riversa sulle strade del territorio.

Porto è la città che potrebbe sorprenderci

Il decimo mese dell’anno è perfetto anche per visitare le più belle città europee. Tra le più sottovalutate in assoluto c’è la città di Porto, nel cuore del Portogallo più autentico.

Se amiamo il vino e l’olio e vogliamo assaggiarne alcuni tra i più buoni d’Europa non dobbiamo perdere l’occasione. Porto è infatti famosa per le crociere fluviali con degustazione lungo il fiume Douro e per un clima particolarmente favorevole in autunno.

Aggiungiamo anche il fatto che rispetto ad altre mete portoghesi come Madeira e Lisbona è decisamente più economica e meno affollata, ed è facile capire il motivo per cui gli esperti di turismo la inseriscono in tutte le classifiche delle migliori destinazioni autunnali.