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Guerra in Medio Oriente, dal petrolio all’inflazione: quanto stiamo pagando in più?

Oliver Hearn

12 Maggio 2026 - 22:43

Dopo l’inizio della guerra in Iran i mercati globali sono finiti sotto forte pressione. Quanto ha inciso sul prezzo dei beni di uso quotidiano, e quanto stiamo pagando in più?

Guerra in Medio Oriente, dal petrolio all’inflazione: quanto stiamo pagando in più?
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La guerra in Iran ha colpito quasi ogni settore della società. Anche se il conflitto si svolge lontano dai consumatori in Europa e Nord America, le sue conseguenze economiche si sono trasmesse rapidamente attraverso i mercati globali. Con l’aumento del prezzo di petrolio cresce anche il costo di produzione, trasporto e vendita dei prodotti.

Tassi di interesse

Uno degli strumenti principali per mitigare gli effetti delle oscillazioni dei prezzi riducendo la spesa delle imprese e limitando il ricorso al credito, la regolazione dei tassi di interesse è fondamentale. Tuttavia, le banche centrali si sono trovate davanti a un rompicapo: alzare i tassi può aiutare a controllare l’inflazione, ma non può risolvere direttamente una crisi energetica causata dalla guerra. [...]

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# Guerra Iran-Israele

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