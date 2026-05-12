La guerra in Iran ha colpito quasi ogni settore della società. Anche se il conflitto si svolge lontano dai consumatori in Europa e Nord America, le sue conseguenze economiche si sono trasmesse rapidamente attraverso i mercati globali. Con l’aumento del prezzo di petrolio cresce anche il costo di produzione, trasporto e vendita dei prodotti.

Tassi di interesse

Uno degli strumenti principali per mitigare gli effetti delle oscillazioni dei prezzi riducendo la spesa delle imprese e limitando il ricorso al credito, la regolazione dei tassi di interesse è fondamentale. Tuttavia, le banche centrali si sono trovate davanti a un rompicapo: alzare i tassi può aiutare a controllare l’inflazione, ma non può risolvere direttamente una crisi energetica causata dalla guerra. [...]