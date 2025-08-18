Fondo transizione industriale, al via le domande

Dal 17 settembre 2025 sarà accessibile la piattaforma per accedere alle risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale si rivolge alle imprese che investono nella tutela ambientale e ha l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.

Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo a fondo perduto.

Ecco in quali casi si può ottenere e come presentare istanza per accedere al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Cosa finanzia il fondo per la transizione industriale Il Fondo per il sostegno alla transizione industriale prevede aiuti per: efficientamento energetico ;

; produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile per autoconsumo;

o da o di idrogeno rinnovabile per autoconsumo; riduzione del consumo di acqua, della quantità di materie prime e semilavorati utilizzati e/o dei rifiuti conferiti in discarica. Dal punto di vista tecnico è gestito da Invitalia, quindi le domande devono essere presentate utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal gestore. I termini per la presentazione iniziano a decorrere dal 17 settembre alle ore 12:00 al 10 dicembre 2025. I costi ammissibili sono compresi tra 3 milioni di euro e 20 milioni di euro.

Il 40% delle risorse stanziate è in favore delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, mentre il 50% in favore delle aziende energivore.