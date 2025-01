Contributi a fondo perduto per le imprese 2025, ecco i più importanti

Ampliato il panorama dei contributi a fondo perduto per le imprese. Già dai primi giorni del 2025 è possibile presentare domanda per accedere ai fondi.

Il sistema di incentivi alle imprese in Italia appare complesso in quanto vi sono incentivi riconosciuti a livello nazionale e bandi locali. Tra gli incentivi maggiormente conosciuti ci sono la Nuova Sabatini e i contributi Zes Unica, ma ulteriori bandi sono previsti a livello regionale.

Ecco le iniziative delle varie Regioni che consentono di accedere ai contributi a fondo perduto.

Bando Nuova Impresa 2025, contributi a fondo perduto per le imprese di questa regione

La regione Lombardia mette a disposizione il bando Nuova Impresa 2025 rivolto alla micro, piccole e medie imprese. Si tratta di un contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere l’avvio di nuove imprese e l’autoimprenditorialità, anche in forma di lavoro autonomo con partita IVA individuale, attraverso l’erogazione di contributi sui costi connessi alla creazione delle nuove imprese.

Viene riconosciuto alle nuove imprese nate dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2025, regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e attive.

Le risorse complessivamente stanziate per l’iniziativa ammontano a € 4.976.027,00 a carico di Regione Lombardia (D.G. Sviluppo Economico).

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto a parziale copertura delle spese sostenute (al netto di IVA) l’investimento minimo deve essere di 3.000 euro, l’importo del contributo massimo riconosciuto è di 10.000 euro e la copertura delle spese può arrivare al 50%.

Contributi Start Up in Veneto

In Veneto è, invece, possibile accedere al fondo Start Up. In questo caso, a fronte di programmi di investimento che abbiano come obiettivi l’innovazione, la digitalizzazione, la transizione verde e l’avvio di modelli di sviluppo sostenibile coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030, riconosce un finanziamento a tasso zero senza alcuna garanzia e un contributo a fondo perduto con copertura al 40% delle spese sostenute.

Contributi a fondo perduto in Lazio

La Regione Lazio prevede contributi in favore di Imprese Cooperative del Lazio, iscritte all’albo Nazionale delle Società Cooperative alla data della domanda che sviluppano progetti volti a migliorare la competitività dell’impresa stessa. Tra i progetti ammissibili vi sono ad esempio quelli finalizzati ad aumentare l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale anche nell’ambito della circular economy, mediante l’acquisizione di tecnologie dall’esterno (open innovation), l’adozione di nuovi sistemi ICT e gli investimenti produttivi.

L’aiuto riconosciuto rientra negli Aiuti de Minimis, si tratta di un contributo a fondo perduto di importo massimo di 20.000 euro, di questi massimo 10.000 euro possono essere riconosciuti in conto esercizio.

Le domande possono essere presentate dal 9 aprile 2025 fino al 19 dicembre 2025.

Bando Smart Up in Umbria

In Umbria è attivo il bando Smart Up che riconosce un contributo a fondo perduto per le start up innovative. L’importo può coprire fino al 50% delle spese sostenute. Il bando è aperto fino al 28 febbraio 2025 e possono accedervi anche le imprese già costituite a condizione che non siano costituite da più di 48 mesi. Per le imprese non ancora costituite vi è l’obbligo di costituzione entro 60 giorni dll’accoglimento dell’istanza, in caso contrario i contributi sono persi.

leggi anche Aiuti alle imprese 2025, requisiti e istruzioni

Contributi a fondo perduto nel settore turismo

Dal 3 febbraio 2025 possono essere presentate le istanze per le imprese del settore turistico ubicate in Calabria. Possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie imprese. Sono coperte le spese per la riqualificazione, ampliamento, ristrutturazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Nel primo caso l’investimento agevolabile è di minimo 250.000 euro e massimo 10.000.000 euro. Nel secondo caso, cioè strutture extra-alberghiere, l’investimento minimo 50.000,00 e massimo 250.000,00 euro.

La domanda deve essere presentata utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione sul sito della regione Calabria.

La Regione Sicilia prevede un bando simile anche in questo caso sono riconosciuti incentivi per le spese di ristrutturazione/innovazione effettuati su strutture ricettive. Il bando è rivolto a Micro, Piccole e Medie imprese e copre fino all’80% dei costi sostenuti.

Contributi a fondo perduto per la regione Campania

La Regione Campania prevede, invece, un contributo fondo perduto in favore delle aziende agricole con copertura fino al 50% delle spese sostenute. Il bando è accessibile fino al 15 febbraio 2025. La Regione Campania ha stanziato un fondo da 35 milioni di euro diretto a finanziare l’intervento SRD13 finalizzato a promuovere la crescita economica delle aree rurali attraverso un’azione di rafforzamento della produttività, redditività e competitività sui mercati del comparto agricolo, agroalimentare e agroindustriale.