Bonus agricoltura fino a 900 euro a ettaro per molte colture. Istruzioni e regolamento

Importante Bonus agricoltura per le aziende agricole, compresi allevamenti, che scelgono modelli produttivi a basso impatto ambientale. Le risorse previste dal piano strategico sono 38,7 milioni di euro e si può proporre istanza fino al 15 maggio 2025, ecco i dettagli.

Gli agricoltori possono ricevere fino a 900 euro per ettaro di terreno seguendo il disciplinare previsto.

Possono accedere agli aiuti le imprese che sono costituite alla data del 1° gennaio 2025. Può trattarsi di agricoltori singoli o associati, enti pubblici gestori di aziende agricole, altri gestori del territorio. Le imprese per accedere agli aiuti previsti devono impegnarsi a mantenere le condizioni previste per 5 anni.

Ecco le linee di intervento nel dettaglio, gli importi che si possono ricevere con i bonus agricoltura e le istruzioni per accedere e ottenere fino a 900 euro per ettaro.

Non solo PAC (Politica Agricola Comune), la Regione Lombardia mette a disposizione 37,8 milioni di euro per il programma SRA 2025. Le domande possono essere presentate fino al 15 maggio 2025. Il programma SRA prevede diverse linee di intervento:

SRA01 – Produzione integrata: uso sostenibile di prodotti fitosanitari e fertilizzanti ;

; SRA03 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli: promuove l’adozione di tecniche di agricoltura conservativa ;

; SRA06 – Cover crops: colture di copertura sulle superfici a seminativo;

sulle superfici a seminativo; SRA08 – Gestione dei prati e dei pascoli permanenti: salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, tutela delle risorse naturali come suolo e acqua;

e degli ecosistemi, tutela delle risorse naturali come suolo e acqua; SRA10 – Gestione attiva infrastrutture ecologiche : fasce tampone boscate, siepi, filari, zone umide;

: fasce tampone boscate, siepi, filari, zone umide; SRA14 – Allevatori custodi dell’ agrobiodiversità : allevamento di razze locali a rischio di erosione genetica;

: allevamento di razze locali a rischio di erosione genetica; SRA19 – Riduzione impiego fitofarmaci ;

; SRA20 – Impegni specifici uso sostenibile dei nutrienti ;

; SRA22 – Impegni specifici risaie : per favorire la tecnica della semina in acqua razionalizzando l’uso della risorsa irrigua e migliorando l’habitat per specie tipiche degli ambienti umidi;

: per favorire la tecnica della semina in acqua razionalizzando l’uso della risorsa irrigua e migliorando l’habitat per specie tipiche degli ambienti umidi; SRA29 – Produzione biologica: per sostenere le aziende che adottano il metodo di produzione biologica certificata.

Bonus agricoltura per uso sostenibile fitosanitari Possono accedere alla linea SRA 01 le imprese che si occupano di colture: seminative;

foraggere;

orticoli;

viti;

fruttifere;

olivo. Gli agricoltori per accedere ai bonus agricoltura si impegnano a rispettare i disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale alla corretta tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI.

Il premio che si ottiene varia da 70 euro a 600 euro per ettaro di terreno in base alla tipologia di coltura. Il premio più elevato è per la vite.

Interventi per tutela del territorio L’intervento SRA03 promuove l’adozione di tecniche di agricoltura conservativa e risponde in via prioritaria all’esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. In questo caso è prevista una superficie minima per aderire di 5 ettari di terreno. Accedono agli aiuti tutti i seminativi e l’importo massimo che si può ottenere è di 325 euro per ettaro di terreno. L’intervento SRA06 contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati nelle acque, al miglioramento della struttura e fertilità del suolo, all’aumento del sequestro di carbonio organico nel suolo, alla riduzione delle emissioni di gas serra e più in generale all’adattamento ai cambiamenti climatici.

La coltura di copertura può essere realizzata con: Avena strigosa;

Segale;

Senape bianca;

Facelia;

Rafano;

Veccia vellutata/ del Bengala;

Trifoglio alessandrino;

Sorgo;

Panico;

Vigna;

Crotalaria;

Loiessa;

Senape bruna;

Rucola;

Veccia in purezza (si consiglia Veccia vellutata o villosa);

Trifoglio in purezza (si consiglia Trifoglio incarnato);

Miscuglio di leguminose o miscuglio di leguminose e graminacee;

Senape bruna;

Rucola;

Rafano. Sul riso possono essere utilizzate unicamente le seguenti specie: Veccia in purezza (si consiglia Veccia vellutata o villosa)

Trifoglio in purezza (si consiglia Trifoglio incarnato)

Miscuglio di leguminose o miscuglio di leguminose e graminacee

Senape bruna

Rucola

Rafano Il premio in questo caso è di 300 euro per ettaro di terreno. leggi anche Bonus agricoltura 2025, fino a 180.000 euro a fondo perduto per chi investe

Bonus agricoltura salvaguardia biodiversità L’intervento SRA08 è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità, alla fornitura dei servizi ecosistemici e alla tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua; inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento agli stessi. La superficie minima di coltivazione è di un ettaro, la coltura è il prato permanente e si ottiene un premio di 110 euro per ettaro. L’intervento SRA10 è volto a infrastrutture ecologiche come fasce boscate, siepi umide e marcite. In questo caso il premio consiste in 600 euro a ettaro di terreno per fasce e siepi e 450 euro per marcite. L’intervento SRA14 è, invece, rivolto agli allevatori ed è finalizzato a salvaguardare la biodiversità, limitando il fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone, soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive e ubiquitarie. Il premio consiste in 450 euro per capo di bestiame per bovini, 235 euro per equidi e 260 per ovini e caprini. L’intervento SRA19 favorisce gli agricoltori che riducono l’uso di fitofarmaci, la superficie minima di adesione è di un ettaro di terreno e si ha un premio annuale che varia da 14 euro per ettaro di terreno a 205 euro per ettaro di terreno. Si invita a scaricare il regolamento con il dettaglio delle varie sotto-misure previste. L’intervento SRA20 mira, invece, a un uso consapevole dei nutrienti, cioè una riduzione delle concimazioni e uso sostenibile della stessa. A fronte degli impegni assunti viene riconosciuto un premio di 100 euro a ettaro di terreno.