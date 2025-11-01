Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Fondazioni italiane: cosa sono, quanto valgono e perché fanno discutere

Salvatore Casolaro

1 Novembre 2025 - 09:33

Tassazione agevolata, miliardi di patrimonio e un sistema di vigilanza frammentato: tutto quello che c’è da sapere sul mondo (opaco) delle fondazioni.

Fondazioni italiane: cosa sono, quanto valgono e perché fanno discutere

Seguici su

In Italia il mondo no-profit muove capitali ingenti: oltre 50 miliardi è il patrimonio gestito dalle sole fondazioni bancarie che si presentano come motori di solidarietà, cultura e innovazione sociale.

Ma dietro l’immagine virtuosa si muove parallelamente un sistema complesso, dove agevolazioni fiscali, scarsa trasparenza e intrecci con la finanza e la politica trasformano spesso la missione filantropica in uno strumento di potere e trasferimento di ricchezza. Nel nostro Paese operano complessivamente quasi 9000 fondazioni (di cui 85 sono quelle bancarie), un arcipelago di soggetti difficilmente monitorabili.

Anche l’apparato statale fa ricorso a questa forma giuridica: la Fondazione Milano Cortina 2026, nata il 9 dicembre 2019 per volontà del CONI, del CIP, delle Regioni Lombardia e Veneto e dei Comuni di Milano e Cortina, è l’ente incaricato di organizzare i Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali italiani. L’obiettivo è garantire maggiore flessibilità gestionale, rapidità nelle procedure e possibilità di attrarre sponsor e capitali privati, mantenendo al tempo stesso la supervisione pubblica degli enti fondatori. Nel maggio 2024 la Guardia di Finanza ha avviato indagini sugli appalti digitali affidati alla società ex Vetrya ora Quibyt e su alcune procedure interne di assunzione. [...]

Money

Questo articolo è riservato agli abbonati

Abbonati ora oppure Prova senza abbonamento

Accedi ai contenuti riservati

Navighi con pubblicità ridotta

Ottieni sconti su prodotti e servizi

Disdici quando vuoi

Sei già iscritto? Clicca qui

​ ​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Fisco
# Banche
# MEF
# Welfare
# Banca d’Italia
# Fondazioni bancarie

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

La battaglia per la Fed riguarda molto più dei tassi di interesse

La sfida sull’indipendenza della Fed va oltre i tassi di interesse: tra QE, (…)

30 ottobre 2025

Francia e Gran Bretagna sono in balìa dei pensionati

L’inerzia politica e il peso delle pensioni stanno soffocando le finanze (…)

28 ottobre 2025

La psicologia degli amministratori delegati fedeli a Trump

Finora pochi dirigenti hanno criticato pubblicamente il presidente, anche se (…)

24 ottobre 2025

Perché siamo sempre più pessimisti?

Il pessimismo è ormai una scorciatoia per la rispettabilità intellettuale. (…)

21 ottobre 2025

Social media, la fine dei gatekeepers

Le comunità in Italia e Germania che avevano avuto accesso anticipato alla (…)

17 ottobre 2025

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Selezionati per te

Così l'Italia ha guadagnato quasi 17 miliardi in soli 7 giorni

Economia italiana

Così l’Italia ha guadagnato quasi 17 miliardi in soli 7 giorni
Tutti gli aumenti di prezzo dal 1° gennaio 2026. Ecco l'elenco dei rincari

Economia italiana

Tutti gli aumenti di prezzo dal 1° gennaio 2026. Ecco l’elenco dei rincari

Correlato

Acri e Cdp, la battaglia per la successione e il ruolo di Intesa

Economia italiana

Acri e Cdp, la battaglia per la successione e il ruolo di Intesa