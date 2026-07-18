Alla fine di una convivenza ho diritto al rimborso delle spese sostenute per la casa?

La fine di una relazione spesso comporta grossi disagi pratici e organizzativi, anche quando la coppia non era sposata. Quando termina una convivenza spesso si fa fatica a capire chi deve rimanere nella casa, se non viene venduta o lasciata. Dopo aver risolto questo problema, però, resta quello delle spese sostenute durante la convivenza. Il partner potrebbe aver contribuito alle rate del mutuo e ai lavori di ristrutturazione della casa dell’altro, condividendo un progetto comune, come pure al pagamento di utenze, arredamento e così via.

È quindi normale chiedersi se si debbano restituire queste somme o, dall’altra parte, se vi sia diritto a ottenere il rimborso. La questione è stata ampiamente trattata dalla giurisprudenza, grazie alle molteplici vicende finite in tribunale, in ultimo con la recente ordinanza n. 21881/2026 della Cassazione, pertanto è abbastanza semplice rintracciare le regole di riferimento.

Restituzione delle spese sostenute per la casa durante la convivenza

In linea di massima, non si ha diritto alla restituzione delle spese sostenute per la casa durante la convivenza o comunque delle somme elargite all’altra parte nell’ambito della vita condivisa e della relazione affettiva. Si tratta quindi di somme non ripetibili, vale a dire di cui non può essere pretesa la restituzione, ma perché? Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, compresa la Corte di Cassazione, si tratta di obbligazioni naturali. Queste ultime sono doveri che non derivano dalla legge o da un contratto, ma si basano su doveri morali e sociali. Chi contribuisce alle spese della casa del partner, a maggior ragione in una convivenza, sta presumibilmente adempiendo proprio a un’obbligazione naturale di cui non può essere pretesa la restituzione.

Di pari passo, non è possibile neanche pretendere l’adempimento a un’obbligazione naturale, non poggiando su vincoli giuridici. In altri termini, il convivente non è tenuto a collaborare con il partner e assisterlo moralmente, ma se decide di farlo spontaneamente (ed è capace di intendere e di volere ovviamente) non ha diritto al rimborso. La Cassazione ha più volte chiarito questo concetto, classificando il contributo del convivente come un assolvimento delle esigenze familiari. Con l’ordinanza n. 11337/2025 gli Ermellini hanno anche chiarito che nei rapporti stabili e consolidati si presume che le elargizioni siano frutto di obbligazioni naturali, come l’ordinanza n. 21881/2026 ha confermato, pronunciandosi sul pagamento di una parte delle rate del mutuo.

Nella giurisprudenza di legittimità, tuttavia, si trovano sempre richiamate alcune caratteristiche essenziali che qualificano le obbligazioni naturali. In particolare, deve trattarsi di contributi che rispettano i principi di proporzionalità e adeguatezza. In caso di conflitto, quindi, il giudice dovrà valutare le condizioni patrimoniali delle parti, l’entità delle somme, le finalità che le hanno determinate.

Quando si ha diritto al rimborso

Ovviamente, quando emerge che le somme versate o comunque pagate non sono obbligazioni naturali devono essere restituite. Come si fa però ad avere un’idea del caso corretto prima di finire in causa? In linea generale, devono essere restituite quelle prestazioni che non sono servite puramente alle esigenze familiari né consistono in forme di regalo o assistenza nei confronti del partner, bensì ne hanno determinato un arricchimento significativo a discapito dell’altro. È molto importante sapere che ciò riguarda anche le prestazioni materialmente eseguite, quando rilevanti e rientranti nei detti criteri, per le quali si ha diritto all’indennizzo.

Supponiamo che uno dei partner abbia un immobile malmesso, in cui l’altro esegue personalmente ed economicamente i lavori di ristrutturazione, fino a raddoppiare il valore della casa, oltre a contribuire alle spese. La coppia sperava chiaramente in un rapporto duraturo, ma alla fine si separa. A questo punto, il proprietario di casa avrebbe percepito un ingiusto arricchimento ai danni dell’altro, che ha speso risparmi e tempo. La Suprema Corte ha più volte tenuto conto anche del fatto che le prestazioni fossero scaturite dal progetto comune poi crollato. Una situazione molto diversa dal contributo al pagamento della rata del mutuo, del canone di affitto o di tante altre spese che non risultano eccessive rispetto alle disponibilità e comunque sono necessarie alla famiglia.