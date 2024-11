Fed: non c’è più fretta di tagliare i tassi, parola di Powell. E Wall Street incassa il colpo

Come creare una presentazione efficace in PowerPoint, Google Slides o Canva

L’euforia dei mercati guidata dalla vittoria di Trump, che aveva spinto Wall Street verso valori record, si è spenta sulle parole di Powell.

Il più importante banchiere centrale del mondo ha dichiarato di non avere fretta di allentare la politica monetaria, grazie a un mercato del lavoro ancora robusto e a una crescita solida negli Usa.

Tanto è bastato per far salire nuovamente i rendimenti obbligazionari e trascinare le azioni al ribasso. In calo del 2% in cinque sessioni, l’S&P 500 ha cancellato metà dei suoi guadagni dalle elezioni. In combinazione con le perdite nel credito aziendale e nelle materie prime, la settimana dei mercati si è conclusa con un ritiro di tutti i principali asset, che è stato indicato come il peggiore in 13 mesi.

La svendita di venerdì ha archiviato la settimana in cui l’attenzione del mercato si è spostata dalla vittoria di Trump, considerata una scelta a favore delle aziende, alle preoccupazioni sul percorso di taglio dei tassi e sui potenziali rischi di inflazione della prossima amministrazione.

In questo contesto si sono inseriti dati macro positivi negli Usa e il tono prudente di Powell sul percorso di diminuzione del costo del denaro.

I tagli ai tassi Fed possono attendere: cosa ha detto Powell e perché?

Aumentano le scommesse sul fatto che la Fed non cambierà i tassi alla riunione di dicembre e la colpa è delle ultime dichiarazioni di Powell.

In un evento di giovedì 14 novembre, il presidente della banca centrale ha citato la continua crescita economica, un solido mercato del lavoro e un’inflazione superiore all’obiettivo del 2% come ragioni per cui può permettersi di essere prudente sul ritmo e sulla portata dei futuri tagli dei tassi.

“L’economia non sta inviando alcun segnale che ci faccia capire che dobbiamo affrettarci ad abbassare i tassi. La forza che stiamo vedendo attualmente nell’economia ci dà la possibilità di prendere le nostre decisioni con cautela”, ha ammesso Powell suscitando inevitabili reazioni sui mercati.

I funzionari della Fed e gli investitori stanno valutando come la persistente solidità economica degli Stati Uniti e l’incertezza relativa al programma economico di Donald Trump, in particolare per quanto riguarda tagli fiscali, tariffe e misure repressive sull’immigrazione, possano influire sulla crescita economica e sull’inflazione.

Powell ha affermato che, sebbene lo staff della Federal Reserve possa iniziare a interrogarsi sul possibile impatto dei dazi e di altre proposte della campagna elettorale del tycoon, ci vorrà del tempo per capire cosa davvero accadrà e la cosa non diventerà chiara finché non saranno approvate o emanate nuove leggi.

La crescita Usa è la migliore al mondo

L’unica certezza, al momento, è la valutazione ottimistica delle condizioni attuali. Il leader della banca centrale ha infatti definito la crescita interna “di gran lunga la migliore tra tutte le principali economie del mondo”. E questo intanto basta a ostentare più prudenza che aggressività nei tagli tassi.

I punti di forza dell’economia includono un tasso di disoccupazione ancora basso al 4,1%, una crescita a un ritmo annuo che Powell ha definito solido del 2,5%, che rimane al di sopra delle stime della Fed sul suo potenziale di fondo, una spesa dei consumatori guidata dall’aumento del reddito disponibile e un aumento degli investimenti aziendali.

Sulla questione dell’inflazione, ha citato progressi che sono stati “su vasta scala”, notando che i funzionari della Fed si aspettano che continui a spostarsi verso l’obiettivo del 2% della banca centrale. I dati sull’inflazione di questa settimana, tuttavia, hanno mostrato un leggero aumento sia nei prezzi al consumo che in quelli alla produzione, con i tassi a 12 mesi che si allontanano ulteriormente dal target.

I due indici sotto la lente indicano prezzi pari al 2,3%, secondo la misura preferita dalla Fed, in ottobre, o al 2,8% escludendo alimentari ed energia.

A Wall Street si spegne l’entusiasmo

Dopo le parole d Powell, i rendimenti dei Treasury a 10 anni hanno raggiunto un massimo giornaliero di quattro mesi, con i trader che hanno ridotto le scommesse sui tagli dei tassi di dicembre, incoraggiati dai dati più forti del previsto sulle vendite al dettaglio e dall’inflazione stabile.

Le azioni sono scivolate, con l’S&P 500 che non è riuscito a mantenere i guadagni sopra il livello di 6.000. L’indice Russell 2000 delle small-cap, un pilastro importante del commercio di Trump, è sceso del 4% nella sua settimana peggiore in più di due mesi. Il Nasdaq 100 è affondato, con il focus già sui guadagni della prossima settimana da Nvidia Corp., un produttore di chip al centro del boom dell’intelligenza artificiale.

Nel dettaglio, la giornata di venerdì si è chiusa a Wall Street con il Dow Jones a -0,70%, l’S&P 500

in diminuzione dell’1,32% e il Nasdaq Composite in calo del 2,24%.

Per la quinta settimana consecutiva, azioni e rendimenti del Tesoro si sono mossi in direzioni opposte, segnalando preoccupazione per l’inflazione e per la risposta della banca centrale.

Ora che i tassi del Tesoro sono in aumento nonostante il ciclo di allentamento della Fed e la minaccia dell’inflazione è tornata a essere al centro dell’attenzione dei trader, la propensione al rischio che ha travolto Wall Street dopo la vittoria di Trump sta mostrando segnali di attenuazione.

“Nelle ultime 48 ore abbiamo assistito a cambiamenti piuttosto importanti, non solo a causa delle elezioni, ma anche grazie ai dati economici che sono stati migliori del previsto e alle dichiarazioni di Powell sulla necessità di non essere così aggressivi sui tagli dei tassi di interesse”, ha affermato Adam Rich, vicedirettore degli investimenti di Vaughan Nelson a Houston.

“Le aspettative del mercato in merito ai tagli dei tassi di interesse sono diminuite notevolmente e il mercato si sta riaggiustando dopo una reazione piuttosto rialzista alle elezioni statunitensi”, ha aggiunto.

Il freno sui mercati Usa è coinciso anche con un ridimensionamento delle scommesse sulla prossima mossa Fed nella riunione del 17-18 dicembre. Secondo lo strumento CME FedWatch, la probabilità che i tassi resteranno invariati è salita al 42% dal 14% di un mese fa.