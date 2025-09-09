Evento Apple in diretta, ecco il nuovo iPhone e non solo. Aggiornamenti LIVE

Settembre è sempre stato un mese molto importante per gli appassionati di tecnologia, in particolare quelli Apple. Il nono mese dell’anno è infatti il momento in cui l’azienda tecnologica presenta i nuovi prodotti e modelli. Questa sera è il grande giorno. Alle ore 19 italiana in diretta dal Steve Jobs Theater di Cupertino, Apple presenterà le nuove creazioni.

C’è grande attesa sopratutto per la presentazione dei nuovi iPhone 17, con il modello Air che dovrebbe essere il più sottile mai realizzato da Apple. Ma la serata sarà anche l’occasione per svelare tanti altri modelli e prodotti creati dalla casa americana. Come ad esempio una gamma rinnovata di Apple Watch, le nuove AirPods Pro, AirTag 2, un nuovo Vision Pro con chip M5, un aggiornamento della Apple TV e un HomePod mini rinnovato. Novità poi anche lato software con il nuovo sistema operativo.

C’è attesa sopratutto per il modello ultrasottile di iPhone che dovrebbe misurare circa 5,5 millimetri, un valore che lo rende oltre 2 millimetri più sottile rispetto agli attuali 7,8 mm dell’iPhone 16 e quasi un terzo più sottile rispetto al 16 Pro. Nessun modello precedente era mai arrivato ad un spessore così minimo. Capiremo nel corso della serata le caratteristiche di questo nuovo modello, con attenzione sulla durata della batteria e sulla fotocamera.

Noi di money.it seguiremo l’evento in diretta da Cupertino con aggiornamenti live.