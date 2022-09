Chi sono gli eletti di Fratelli di Italia: tutti i nuovi deputati e senatori

Vittoria netta del centrodestra, alle elezioni politiche del 2022. La coalizione è stata trainata dal grande risultato di Giorgia Meloni e del suo partito Fratelli di Italia che ha eletto diversi senatori e deputati in queste elezioni. Anche se i risultati definitivi arriveranno nei prossimi giorni è già possibile fare un bilancio di chi ha vinto nei collegi uninominali alla Camera e al Senato.

Al momento i seggi assegnati alla coalizione di centrodestra sono 101 alla Camera e 41 al Senato, per seguire gli aggiornamenti in diretta. Tra i candidati eletti con Fratelli di Italia passati con il proporzionale troviamo Giulio Tremonti, Ex Vicepresidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, e Carlo Nordio.

Chi ha eletto Fratelli di Italia alla Camera

Al momento della scrittura dell’articolo la coalizione del centrodestra ha raggiunto 101 candidati eletti nei collegi uninominali. Tra questi anche Giorgia Meloni, nel collegio dell’Aquila, Walter Rizzetto in Friuli-Venezia Giulia, Marco Osnato a Sesto San Giovanni e Fabio Rampelli nel collegio Roma Municipio V.

Candidato Circoscrizione Collegio plurinominale Collegio uninominale GIORGIA MELONI ABRUZZO ABRUZZO - P01 ABRUZZO - U03 (L’AQUILA) RIZZETTO WALTER FRIULI-VENEZIA GIULIA FRIULI-VENEZIA GIULIA - P01 FRIULI-VENEZIA GIULIA - U02 (UDINE) ZUCCONI RICCARDO TOSCANA TOSCANA - P01 TOSCANA - U03 (LUCCA) RUSPANDINI MASSIMO LAZIO 2 LAZIO 2 - P02 LAZIO 2 - U04 (FROSINONE) ROSSI FABRIZIO TOSCANA TOSCANA - P02 TOSCANA - U01 (GROSSETO) RAMPELLI FABIO LAZIO 1 LAZIO 1 - P01 LAZIO 1 - U03 (ROMA: MUNICIPIO V) RAIMONDO CARMINE FABIO LOMBARDIA 4 LOMBARDIA 4 - P01 LOMBARDIA 4 - U02 (LODI) POLO BARBARA SARDEGNA SARDEGNA - P01 SARDEGNA - U03 (NUORO) OSNATO MARCO LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P02 LOMBARDIA 1 - U06 (SESTO SAN GIOVANNI) MONTARULI AUGUSTA PIEMONTE 1 PIEMONTE 1 - P01 PIEMONTE 1 - U02 (TORINO: CIRCOSCRIZIONE 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA - CITTURIN - BORGATA LESNA) MASCHIO CIRO VENETO 2 VENETO 2 - P03 VENETO 2 - U07 (VILLAFRANCA DI VERONA) MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA LOMBARDIA 1 LOMBARDIA 1 - P02 LOMBARDIA 1 - U03 (COLOGNO MONZESE) IAIA DARIO PUGLIA PUGLIA - P03 PUGLIA - U08 (TARANTO) GARDINI ELISABETTA VENETO 2 VENETO 2 - P01 VENETO 2 - U03 (PADOVA) FOTI TOMMASO EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P01 EMILIA-ROMAGNA - U01 (PIACENZA) DONDI DANIELA EMILIA-ROMAGNA EMILIA-ROMAGNA - P02 EMILIA-ROMAGNA - U04 (MODENA) DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 - P01 PIEMONTE 2 - U03 (VERCELLI) DE BERTOLDI ANDREA TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - P01 TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - U01 (TRENTO) COPPO MARCELLO PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 - P02 PIEMONTE 2 - U04 (ASTI) CONGEDO SAVERIO PUGLIA PUGLIA - P04 PUGLIA - U09 (LECCE) COLOSIMO CHIARA LAZIO 2 LAZIO 2 - P02 LAZIO 2 - U03 (LATINA) CIOCCHETTI LUCIANO LAZIO 1 LAZIO 1 - P03 LAZIO 1 - U06 (ROMA: MUNICIPIO XI) CIABURRO MONICA PIEMONTE 2 PIEMONTE 2 - P02 PIEMONTE 2 - U05 (CUNEO) CARLONI MIRCO MARCHE MARCHE - P01 MARCHE - U04 (PESARO) CARETTA MARIA CRISTINA VENETO 2 VENETO 2 - P02 VENETO 2 - U05 (VICENZA) BENVENUTI GOSTOLI STEFANO MARIA MARCHE MARCHE - P01 MARCHE - U03 (ANCONA)

leggi anche Giorgia Meloni presidente del Consiglio: cosa ha detto dopo la vittoria elettorale

Chi ha eletto Fratelli di Italia al Senato

Al momento della scrittura dell’articolo la coalizione di centrodestra ha eletto 40 candidati nei collegi uninominali, tra questi nella lista di Fratelli di Italia troviamo: Marcello Pera che vince in Sardegna, Ignazio La Russa che ottiene più voti in Lombardia, Daniela Stantanchè che vince nel collegio di Cremona e Mennuni Lavinia che batte Bonino e Calenda a Roma.