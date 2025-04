L’economia russa resiste alla tempesta dei dazi statunitensi

Come investire in borsa?

In un mondo dove le tensioni commerciali sono diventate la nuova normalità, l’economia russa sembra reggere l’ennesima ondata di ostilità economica. Questa volta si manifestano sotto forma di un inasprimento dei dazi da parte degli Stati Uniti, legati ovviamente alla presidenza Trump. Nonostante il clima internazionale instabile, il Cremlino si sta mostrando vigile ma non allarmato: il rublo tiene, i principali flussi commerciali restano intatti e, per ora, la tempesta americana sembra più simbolica che sostanziale. Ecco cosa sta succedendo.

Dazi mirati e impatto contenuto, in un commercio già ai minimi storici I nuovi dazi imposti da Washington sono l’ennesima mossa muscolare di una strategia protezionista che caratterizza in modo ricorrente la politica commerciale statunitense, soprattutto sotto Trump. Ma, va detto, non stanno colpendo al cuore l’economia russa. A differenza di altri Paesi con legami commerciali più stretti con gli USA, la Russia gode di un’insolita posizione di vantaggio: le sanzioni occidentali degli ultimi anni l’hanno già costretta a riorientare la propria economia, riducendo la dipendenza dalle esportazioni verso l’Occidente. In particolare, il commercio bilaterale tra Mosca e Washington è oggi marginale. Tra i pochi prodotti che ancora attraversano l’Atlantico ci sono i fertilizzanti, una risorsa chiave che gli Stati Uniti continuano ad importare nonostante le tensioni. leggi anche Il gas russo torna in Europa? La mossa si inserisce nella più ampia politica commerciale dell’amministrazione Trump, caratterizzata da un approccio protezionista volto a riequilibrare la bilancia commerciale statunitense attraverso l’imposizione di dazi significativi su numerosi partner commerciali. La Russia è stata in gran parte risparmiata da queste misure, probabilmente a causa delle già esistenti sanzioni che limitano gli scambi tra i due Paesi.