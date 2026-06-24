Ecco quanto costa un mutuo da 150.000 € a tasso fisso e variabile dopo il rialzo tassi BCE

Come largamente atteso, all’ultima riunione dell’11 giugno la BCE ha comunicato il rialzo del costo del denaro di un quarto di punto percentuale. Il ritocco ha riguardato i tre tassi di riferimento (depositi, rifinanziamento principale e marginale), per cui il tasso sui depositi è oggi al 2,25%. Una decisione che a cascata si ripercuote sulle rate dei prestiti, mutui casa inclusi, e quindi sul costo complessivo di un’abitazione. Vediamo allora quanto costa un mutuo da 150.000 € a tasso fisso e variabile dopo il rialzo tassi BCE.

leggi anche Quanto costa davvero un trasloco?

Parametri di ricerca di un mutuo casa

Sfruttiamo i servizi offerti da un noto comparatore di prodotti finanziari per vedere quanto chiedono le banche su un importo e una durata tra le più richieste dal mercato.

Immaginiamo si tratti di una prima casa già individuata e sita in una città capoluogo di Provincia nel Nord Italia. Considereremo sia il caso dell’immobile energeticamente efficiente, cioè le classi A e B, che non. Ancora, ipotizziamo che il suo valore di mercato sia 230mila €, mentre fissiamo in 150mila € l’importo del mutuo preso in prestito, cioè a due terzi (il 65%) del suo valore. Quanto alla durata del piano di ammortamento, ci soffermeremo nello specifico dell’orizzonte a 25 anni, sia a tassi fissi che variabili.

In merito al mutuatario, lo immaginiamo nato agli inizi del 1989 e dipendente a tempo indeterminato. Il reddito netto dei richiedenti, infine, lo stimiamo in 2.500 €/mese.

Chiedere un prestito a tasso fisso per un’abitazione classe A o B

Partiamo dal mutuo a tasso fisso a 25 anni, e nello specifico dal caso di un immobile appartenente alla classe energetica A o B. In ordine di TAEG, le prime 8 proposte che incontriamo su MutuiOnline.it sono:

Crédit Agricole – Mutuo CA Flexi: 703,54 € di rata mensile e 3,10% di TAEG;

– Mutuo CA Flexi: di rata mensile e 3,10% di TAEG; Credem – Mutuo Tasso Fisso: rata mensile a 705,87 € e TAEG a 3,15%;

– Mutuo Tasso Fisso: rata mensile a e TAEG a 3,15%; Banco BPM – Mutuo Casa Tasso Fisso Finito Green: 3,16% di TAEG e 707,42 € di rata;

– Mutuo Casa Tasso Fisso Finito Green: 3,16% di TAEG e di rata; Sella – Mutuo a Tasso Fisso Green Acquisto: rata e TAEG pari a 715,22 € e 3,22%;

– Mutuo a Tasso Fisso Green Acquisto: rata e TAEG pari a e 3,22%; Intesa Sanpaolo – Xme Mutuo Acquisto Fisso: 711,32 € la rata e 3,23% il TAEG;

– Xme Mutuo Acquisto Fisso: la rata e 3,23% il TAEG; Webank – Mutuo Fisso IRS Green: TAEG e rata pari, nell’ordine, a 3,35% e a 730,97 € ;

– Mutuo Fisso IRS Green: TAEG e rata pari, nell’ordine, a 3,35% e a ; Monte dei Paschi di Siena – Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione: 727,02 € al mese di rata per un TAEG al 3,40%;

– Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione: al mese di rata per un TAEG al 3,40%; BCC CrediFriuli – Mutuo a Tasso Fisso Green: rata e TAEG a 734,94 € e 3,54%.

leggi anche Cambia l’APE, ecco cosa devono sapere i proprietari

Il caso dell’abitazione energeticamente non efficiente

Lasciamo tutti i parametri uguali alla casistica precedente variandone uno, la classe energetica dell’immobile per il quale si richiede il mutuo. Qui lo considereremo energeticamente non efficiente per apparterrà a una qualunque ma non la A o la B. In questo caso le prime 9 proposte sullo stesso portale di prima sarebbero le seguenti:

Banco BPM – Mutuo Casa Tasso Fisso Finito Green: 3,42% di TAEG e 727,02 € di rata;

– Mutuo Casa Tasso Fisso Finito Green: 3,42% di TAEG e di rata; Credem – Mutuo Tasso Fisso: rata e TAEG pari, nell’ordine, a 719,14 € e 3,42%;

– Mutuo Tasso Fisso: rata e TAEG pari, nell’ordine, a e 3,42%; Crédit Agricole – Mutuo CA Flexi: 723,07 € di rata mensile e TAEG al 3,42%;

– Mutuo CA Flexi: di rata mensile e TAEG al 3,42%; Webank – Mutuo Fisso IRS Green: TAEG e rata pari a 3,56% e 746,92 € ;

– Mutuo Fisso IRS Green: TAEG e rata pari a 3,56% e ; Sella – Mutuo a Tasso Fisso Acquisto: rata e TAEG pari a 738,92 € e 3,60%;

– Mutuo a Tasso Fisso Acquisto: rata e TAEG pari a e 3,60%; Monte dei Paschi di Siena – Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione: 742,91 € e 3,61%;

– Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione: e 3,61%; Intesa Sanpaolo – Xme Mutuo Acquisto Fisso: 747,72 € la rata e 3,70% il TAEG;

– Xme Mutuo Acquisto Fisso: la rata e 3,70% il TAEG; BCC CrediFriuli – Mutuo a Tasso Fisso Green: rata e TAEG a 750,94 € e 3,74%

– Mutuo a Tasso Fisso Green: rata e TAEG a e 3,74% BBVA – Mutuo BBVA: rata e TAEG pari, rispettivamente, a 754,96 € e 3,75%.

leggi anche Dal Piemonte alla Sicilia, i castelli in vendita che costano meno di una villa a Milano

Allungare o accorciare la durata del piano d’ammortamento?

Se si allunga la durata del piano d’ammortamento scende l’importo della rata mensile ma aumenta il costo complessivo del debito. Gli interessi, infatti, si pagano per più tempo, come a dire che la comodità di pagare a lungo termine costa di più. Il contrario avviene accorciando il periodo di rimborso, a costo però di maggiori esborsi mensili in termini di rimborso del prestito.

Sull’orizzonte a 30 anni, e un immobile non di classe A o B, le 5 rate sono racchiuse tra 637,27 € (TAEG 3,35%) e 661,90 € (TAEG 3,56%). Su quello ventennale, invece, le prime offerte sarebbero racchiuse nel range tra 824,41 (TAEG 3,12%) e 848,51 € (TAEG 3,43%).

Gli importi delle rate, infine, scendono da pochi euro a qualche decina di euro (dipende da banca a banca) nel caso di immobili energeticamente efficienti. Il discorso vale sia sul rimborso del prestito a 30 come a 20 anni.

Il peso di un mutuo casa a tasso variabile

Ripercorriamo adesso tutte le casistiche di cui prima stavolta considerando però il solo mondo dei tassi variabili. Per un immobile di classe A o B e un mutuo casa sempre di 150mila € a 25 anni, le prime 9 proposte sarebbero le seguenti:

Monte dei Paschi di Siena – Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione: 630,03 € la rata per un TAEG al 2,09%;

– Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione: la rata per un TAEG al 2,09%; Webank – Mutuo Variabile Green: TAEG e rata pari a 2,43% e a 662,25 € ;

– Mutuo Variabile Green: TAEG e rata pari a 2,43% e a ; Banco BPM – Mutuo Acquisto Promo a Tasso Variabile Green: 2,44% di TAEG e 654,79 € di rata;

– Mutuo Acquisto Promo a Tasso Variabile Green: 2,44% di TAEG e di rata; Sella – Mutuo a Tasso Variabile Green: rata e TAEG a 661,65 € e 2,51%;

– Mutuo a Tasso Variabile Green: rata e TAEG a e 2,51%; Crédit Agricole – Mutuo CA Flexi: 674,36 € di rata e TAEG a 2,071%;

– Mutuo CA Flexi: di rata e TAEG a 2,071%; CheBanca! – Mutuo Variabile con Floor: 2,75% il TAEG, la rata a 671,42 € ;

– Mutuo Variabile con Floor: 2,75% il TAEG, la rata a ; BBVA – Mutuo BBVA: rata e TAEG pari, nell’ordine, a 683,63 € e 2,81%;

– Mutuo BBVA: rata e TAEG pari, nell’ordine, a e 2,81%; Credem – Mutuo Tasso Fisso: rata a 684,47 € , TAEG a 2,86%;

– Mutuo Tasso Fisso: rata a , TAEG a 2,86%; Unicredit – Mutuo UCG Sostenibilità Energetica: rata e TAEG a 685,23 € e al 2,88%.

leggi anche Perché il 2027 potrebbe essere l’anno peggiore per chi ha un mutuo a tasso variabile

Immobile energeticamente non efficiente

A parità di anni di rimborso del prestito, gli importi delle rate lievitano se l’immobile oggetto d’acquisto non appartiene alle classi A o B. Vediamo gli importi delle prime 9 offerte (sempre tasso variabile), esposte sempre in ordine di TAEG:

Monte dei Paschi di Siena – Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione: 659,48 € e 2,54%;

– Mutuo MPS Mio Acquisto Abitazione: e 2,54%; Webank – Mutuo Variabile Green: TAEG e rata pari a 2,64% e 677,31 € ;

– Mutuo Variabile Green: TAEG e rata pari a 2,64% e ; Banco BPM – Mutuo Casa Tasso Fisso Finito Green: TAEG a 2,65%, 669,76 € di rata;

– Mutuo Casa Tasso Fisso Finito Green: TAEG a 2,65%, di rata; Sella – Mutuo a Tasso Variabile: rata e TAEG pari a 672,93 € e 2,72%;

– Mutuo a Tasso Variabile: rata e TAEG pari a e 2,72%; Crédit Agricole – Mutuo CA Flexi: 676,71 € di rata e TAEG al 2,81%;

– Mutuo CA Flexi: di rata e TAEG al 2,81%; BBVA – Mutuo BBVA: rata e TAEG pari, rispettivamente, a 683,63 € e 2,81%;

– Mutuo BBVA: rata e TAEG pari, rispettivamente, a e 2,81%; Credem – Mutuo Tasso Variabile: rata e TAEG pari, nell’ordine, a 688,29 € e 3,01%;

– Mutuo Tasso Variabile: rata e TAEG pari, nell’ordine, a e 3,01%; CheBanca! – Mutuo Variabile con Floor: 3,06% di TAEG, 694,27 € di rata;

– Mutuo Variabile con Floor: 3,06% di TAEG, di rata; ING – Mutuo Arancio a Tasso Variabile: 3,38% di TAEG, rata a 709,42 €.

Ecco quanto costa un mutuo da 150.000 € a tasso fisso e variabile dopo il rialzo tassi BCE

Valgono poi le stesse considerazioni viste per i mutui a tasso fisso nel caso di un piano di rientro del debito più lungo o più corto dei 25 anni. Nel caso dei 30 anni a tasso variabile, le prime 5 rate (immobile non efficiente) sono racchiuse tra i 578,82 € (TAEG a 2,53%) e i 596,59 € (TAEG a 2,79%). Se invece si scende a 20 anni, importi e TAEG delle prime offerte sono nel range 846,99–866,09 € il primo e 3,44–3,66% il secondo.

Anche qui, infine gli importi delle rate si limano di tot euro da istituto a istituto nel caso di immobili energeticamente efficienti, sia sul 20 che sui 30 anni.